НАРОДНАЯ ХАРТИЯ

НАРОДНАЯ ХАРТИЯ - ос­нов­ной про­грамм­ный до­ку­мент чар­тиз­ма.

Идеи, по­ло­жен­ные в ос­но­ву «Народной хартии», раз­ра­ба­ты­ва­лись с 1770-1780-х годов сто­рон­ни­ка­ми про­ве­де­ния пар­ла­мент­ской ре­фор­мы в Анг­лии, в т. ч. из­вест­ным об­щественным дея­те­лем и пуб­ли­ци­стом Дж. Кар­трай­том (1740-1824 годы). Ра­бо­та над тек­стом «Народной хартии» ве­лась с мая - ию­ня 1837 года ко­ми­те­том, со­сто­яв­шим из 6 чле­нов пар­ла­мент­ской груп­пы ра­ди­ка­лов ( Д. О’Коннелл , Дж. Ро­бак, Ш. Кро­форд и др.) и 6 пред­ста­ви­те­лей Лон­дон­ской ас­со­циа­ции ра­бо­чих (ЛАР), соз­дан­ной в 1836 году.

Окон­чательный текст «Народной хартии» со­став­лен ру­ко­во­ди­те­лем ЛАР У. Ло­вет­том (1800-1877 годы) и од­ним из её ос­но­ва­те­лей - Ф. Плей­сом (1771-181854). Опуб­ли­ко­ва­на 08.05.1838 года в Лон­до­не. Вме­сте с т. н. Национальной пе­ти­ци­ей о «Народной хартии», опуб­ли­ко­ван­ной в Бир­мин­ге­ме 14.05.1838 года, при­ня­та на ми­тин­ге в Глаз­го 21.05.1838 года. «Народная хартия» со­дер­жа­ла тре­бо­ва­ния де­мо­крати­за­ции сис­те­мы пред­ста­ви­тель­ст­ва в пар­ла­мен­те, скла­ды­вав­шей­ся с XIII века и пре­тер­пев­шей лишь час­тич­ные из­ме­не­ния в ре­зуль­та­те ре­фор­мы 1832 года.

Она со­стоя­ла из 6 пунк­тов: вве­де­ние тай­но­го го­ло­со­ва­ния и из­би­рательного пра­ва для всех муж­чин стар­ше 21 го­да (пер­во­на­чаль­ная идея Ло­вет­та о пре­дос­тав­ле­нии из­би­рательного пра­ва жен­щи­нам бы­ла от­верг­ну­та); от­ме­на иму­щественного цен­за для де­пу­та­тов и вы­пла­та им воз­на­гра­ж­де­ния за ра­бо­ту; соз­да­ние рав­ных по чис­лен­но­сти лиц, при­ни­маю­щих уча­стие в го­ло­со­ва­нии, из­би­рательных ок­ру­гов, еже­год­ное пе­ре­из­бра­ние чле­нов ниж­ней па­ла­ты. Чар­ти­сты счи­та­ли, что пу­тём по­ли­тической ре­фор­мы мож­но бу­дет до­бить­ся улуч­ше­ния тя­жё­ло­го со­ци­аль­но-эко­но­мического по­ло­же­ния на­ро­да.

Для осу­ще­ст­в­ле­ния сво­их тре­бо­ва­ний они из­бра­ли так­ти­ку сбо­ра максимального ко­ли­че­ст­ва под­пи­сей под «Народной хартией» и пред­став­ле­ния в пар­ла­мент. «Народная хартия» три­ж­ды вно­си­лась на рас­смот­ре­ние пар­ла­мен­та: в ию­ле 1839 года (1,28 млн. под­пи­сей), в мае 1842 года (3,3 млн.) и в апреле 1848 года (5 млн.). Ка­ж­дый раз Па­ла­та об­щин от­вер­га­ла её. Ре­фор­мы сис­те­мы пред­ста­ви­тель­ст­ва, час­тич­но удов­ле­тво­рив­шие тре­бо­ва­ния «Народной хартии», бы­ли про­ве­де­ны по­этап­но на про­тя­же­нии второй половины XIX - начала XX веков.

Исторические ис­точники:

Слос­сон П. В. Чар­ти­ст­ское дви­же­ние и при­чи­ны его упад­ка. М., 1923.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)