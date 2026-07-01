НАРОДНАЯ ХАРТИЯ
НАРОДНАЯ ХАРТИЯ - основной программный документ чартизма.
Идеи, положенные в основу «Народной хартии», разрабатывались с 1770-1780-х годов сторонниками проведения парламентской реформы в Англии, в т. ч. известным общественным деятелем и публицистом Дж. Картрайтом (1740-1824 годы). Работа над текстом «Народной хартии» велась с мая - июня 1837 года комитетом, состоявшим из 6 членов парламентской группы радикалов (Д. О’Коннелл, Дж. Робак, Ш. Крофорд и др.) и 6 представителей Лондонской ассоциации рабочих (ЛАР), созданной в 1836 году.
Окончательный текст «Народной хартии» составлен руководителем ЛАР У. Ловеттом (1800-1877 годы) и одним из её основателей - Ф. Плейсом (1771-181854). Опубликована 08.05.1838 года в Лондоне. Вместе с т. н. Национальной петицией о «Народной хартии», опубликованной в Бирмингеме 14.05.1838 года, принята на митинге в Глазго 21.05.1838 года. «Народная хартия» содержала требования демократизации системы представительства в парламенте, складывавшейся с XIII века и претерпевшей лишь частичные изменения в результате реформы 1832 года.
Она состояла из 6 пунктов: введение тайного голосования и избирательного права для всех мужчин старше 21 года (первоначальная идея Ловетта о предоставлении избирательного права женщинам была отвергнута); отмена имущественного ценза для депутатов и выплата им вознаграждения за работу; создание равных по численности лиц, принимающих участие в голосовании, избирательных округов, ежегодное переизбрание членов нижней палаты. Чартисты считали, что путём политической реформы можно будет добиться улучшения тяжёлого социально-экономического положения народа.
Для осуществления своих требований они избрали тактику сбора максимального количества подписей под «Народной хартией» и представления в парламент. «Народная хартия» трижды вносилась на рассмотрение парламента: в июле 1839 года (1,28 млн. подписей), в мае 1842 года (3,3 млн.) и в апреле 1848 года (5 млн.). Каждый раз Палата общин отвергала её. Реформы системы представительства, частично удовлетворившие требования «Народной хартии», были проведены поэтапно на протяжении второй половины XIX - начала XX веков.
Исторические источники:
Слоссон П. В. Чартистское движение и причины его упадка. М., 1923.