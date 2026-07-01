НАРОД

НАРОД - историческая общность людей, понимаемая как в политическом, так и в культурно-этническом смысле.

В 1-м зна­че­нии тер­мин «Народ» под­ра­зу­ме­ва­ет всё на­се­ле­ние стра­ны или её гра­ж­дан (в по­след­нем зна­че­нии он си­но­ни­ми­чен по­ня­тию гра­ж­дан­ской на­ции), во 2-м - эт­ни­че­ской общ­но­сти (греч. &psili_and_oxia;εϑνος , нем. Volk). В ис­то­рической литературе тер­мин «Народ» час­то озна­ча­ет так­же низ­шие, не­при­ви­ле­ги­рованные слои (со­сло­вия), про­сто­на­ро­дье, и под­ра­зу­ме­ва­ет оп­по­зи­цию «Народ и власть», «Народ и дво­рян­ст­во » и т. п.

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