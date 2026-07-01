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НАРОД
НАРОД - историческая общность людей, понимаемая как в политическом, так и в культурно-этническом смысле.
В 1-м значении термин «Народ» подразумевает всё население страны или её граждан (в последнем значении он синонимичен понятию гражданской нации), во 2-м - этнической общности (греч. &psili_and_oxia;εϑνος , нем. Volk). В исторической литературе термин «Народ» часто означает также низшие, непривилегированные слои (сословия), простонародье, и подразумевает оппозицию «Народ и власть», «Народ и дворянство» и т. п.
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