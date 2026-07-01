НАРО-ФОМИНСК

НАРО-ФОМИНСК - го­род в Рос­сии, в юго-западной час­ти Мо­с­ков­ской области, центр На­ро-Фо­мин­ско­го района.

Население 63,9 тысяч человек (2012 год). Рас­по­ло­жен на реке На­ра (левый при­ток Оки). Железнодорожная станция Нара. По юго-восточной ок­раи­не Наро-Фоминска про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трасса «Ук­раи­на» (Мо­ск­ва - Ка­лу­га - Брянск - гра­ни­ца с Ук­раи­ной).

Се­ло Фо­мин­ское (на ле­вом бе­ре­гу На­ры) из­вест­но с конца XVI века (вхо­ди­ло в Су­хо­доль­ский стан Бо­ров­ско­го уезда, до концв XVIII века при­над­ле­жа­ло князь­ям Ба­ря­тин­ским). Ра­зо­ре­но в Смут­ное вре­мя, вос­ста­нов­ле­но толь­ко к началу XVIII века, кре­сть­я­не ак­тив­но за­ни­ма­лись про­мыс­ла­ми (в т. ч. из­го­тов­ле­ни­ем пред­ме­тов сна­ря­же­ния эки­па­жей, сельскохозяйственного ин­вен­та­ря). Во вре­мя Отечественной вой­ны 1812 года в Фо­мин­ском в ночь с 9(21) на 10(22) октября при от­ступ­ле­нии из Мо­ск­вы но­че­вал французский император На­по­ле­он I. В 1840 году в деревне Ма­лая На­ра (из­вест­на с XVII века, до 1764 года вот­чи­на Сав­ви­но-Сто­ро­жев­ско­го монастыря), рас­по­ло­жен­ной на пра­вом бе­ре­гу На­ры (на­про­тив Фо­мин­ско­го), Д. П. Ску­ра­тов и Н. Д. Лу­кин ос­но­ва­ли бу­ма­гоп­ря­диль­ную фаб­ри­ку, вско­ре - ещё од­ну фаб­ри­ку (совместно с князем А. Г. Щер­ба­то­вым и др.). В 1864 году они куп­ле­ны В. И. Якун­чи­ко­вым (из ро­да Якун­чи­ко­вых), с 1865 года уп­рав­ля­лись ос­но­ван­ным им Товариществом Вос­кре­сен­ской ма­ну­фак­ту­ры, с 1907 года ману­фак­тура принадлежала Товариществу «Э. Циндель». В 1860-1980-х годах од­но из ве­ду­щих пред­при­ятий лёг­кой промышленности Московского ре­гио­на.

В 1864 году село Фо­мин­ское и деревня Ма­лая На­ра объ­еди­не­ны в село На­ро-Фо­мин­ское. Вла­де­лец пред­при­ятия В. И. Якун­чи­ков во второй половине XIX века ос­но­вал для при­ез­жих ра­бо­чих по­сёл­ки Вве­де­нов­ка и Бу­тыр­ки. В 1899 году от­кры­то дви­же­ние по про­шед­шей че­рез село Мо­с­ков­ско-Кие­во-Во­ро­неж­ской железной дороги. 26.10(08.11).1917 года ус­та­нов­ле­на советская власть. В 1918-1923 годах центр На­ро-Фо­мин­ско­го уезда Мо­с­ков­ской гу­бер­нии. С 1925 года ра­бо­чий по­сё­лок. С 1926 года го­род Наро-Фоминск, в его со­став во­шли по­сёл­ки Вве­де­нов­ка и Бу­тыр­ки и село Маль­ко­во (из­вест­но с XVII века). С 1929 года рай­он­ный центр Московской области. В Великую Отечественную вой­ну, 22.10.1941 года, юго-восточная и северо-восточная ок­раи­ны го­ро­да за­хва­че­ны германскими вой­ска­ми, к 29 октября про­тив­ник от­тес­нён за реку На­ра. 26.12.1941 года ос­во­бо­ж­дён час­тя­ми Крас­ной Ар­мии в хо­де контр­на­сту­п­ле­ния под Мо­ск­вой (смотрите в статье Мо­с­ков­ская бит­ва 1941-1942 годов). В 2009 году городу при­свое­но почетное зва­ние «Го­род во­ин­ской сла­вы».

На вы­со­ком ле­вом бе­ре­гу На­ры, на городской пло­ща­ди, воз­вы­ша­ет­ся кре­сто­об­раз­ная в пла­не церковь Святителя Ни­ко­лая (1846-1852 годы; ма­лые ап­си­ды - 1904 год; верх вос­ста­нов­лен в 1973 году). Так­же со­хра­ни­лись: парк (ны­не городской сад) и ко­нюш­ня (начало XX века) бывшая усадь­бы На­ра (соз­да­на в 1-й четверти XIX века); ткац­кий кор­пус фаб­ри­ки (1890-е годы). Ча­сов­ня Святого Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца (2005 год, ар­хи­тек­то­ры А. А. Ани­си­мов, Т. И. Ефи­мо­ва), церковь Но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков рос­сий­ских (2008 год). Фи­лиа­лы ву­зов: Российского государственного со­ци­аль­но­го университета, Московской фи­нан­со­во-юри­дической ака­де­мии, Московского государственного ин­ду­ст­ри­аль­но­го университета, РГГУ. Ис­то­ри­ко- крае­ведческий му­зей (1973 год).

Близ Наро-Фоминска, в селе Ка­мен­ское, со­хра­ни­лась бе­ло­ка­мен­ная бес­столп­ная церковь Святителя Ни­ко­лая - один из древ­ней­ших па­мят­ни­ков ран­не­мос­ков­ской ар­хи­тек­ту­ры (Б. Л. Альт­шул­ле­ром да­ти­ро­ва­на по­след­ней тре­тью XIV ввека; С. В. За­гра­ев­ским - 1309-1312 годы; цер­ковь час­тич­но рес­тав­ри­ро­ва­на Альт­шул­ле­ром в 1958-1961 годах); в 2000-х годах близ неё по­стро­ен храм-звон­ни­ца (об­ра­ще­ние к псков­ским тра­ди­ци­ям) во имя сщмч. Ев­ста­фия Со­коль­ско­го (слу­жил в церкви Святителя Ни­ко­лая в 1896-1938 годах, ка­но­ни­зи­ро­ван в 2000 году).

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