НАРО-ФОМИНСК
НАРО-ФОМИНСК - город в России, в юго-западной части Московской области, центр Наро-Фоминского района.
Население 63,9 тысяч человек (2012 год). Расположен на реке Нара (левый приток Оки). Железнодорожная станция Нара. По юго-восточной окраине Наро-Фоминска проходит федеральная автотрасса «Украина» (Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной).
Село Фоминское (на левом берегу Нары) известно с конца XVI века (входило в Суходольский стан Боровского уезда, до концв XVIII века принадлежало князьям Барятинским). Разорено в Смутное время, восстановлено только к началу XVIII века, крестьяне активно занимались промыслами (в т. ч. изготовлением предметов снаряжения экипажей, сельскохозяйственного инвентаря). Во время Отечественной войны 1812 года в Фоминском в ночь с 9(21) на 10(22) октября при отступлении из Москвы ночевал французский император Наполеон I. В 1840 году в деревне Малая Нара (известна с XVII века, до 1764 года вотчина Саввино-Сторожевского монастыря), расположенной на правом берегу Нары (напротив Фоминского), Д. П. Скуратов и Н. Д. Лукин основали бумагопрядильную фабрику, вскоре - ещё одну фабрику (совместно с князем А. Г. Щербатовым и др.). В 1864 году они куплены В. И. Якунчиковым (из рода Якунчиковых), с 1865 года управлялись основанным им Товариществом Воскресенской мануфактуры, с 1907 года мануфактура принадлежала Товариществу «Э. Циндель». В 1860-1980-х годах одно из ведущих предприятий лёгкой промышленности Московского региона.
В 1864 году село Фоминское и деревня Малая Нара объединены в село Наро-Фоминское. Владелец предприятия В. И. Якунчиков во второй половине XIX века основал для приезжих рабочих посёлки Введеновка и Бутырки. В 1899 году открыто движение по прошедшей через село Московско-Киево-Воронежской железной дороги. 26.10(08.11).1917 года установлена советская власть. В 1918-1923 годах центр Наро-Фоминского уезда Московской губернии. С 1925 года рабочий посёлок. С 1926 года город Наро-Фоминск, в его состав вошли посёлки Введеновка и Бутырки и село Мальково (известно с XVII века). С 1929 года районный центр Московской области. В Великую Отечественную войну, 22.10.1941 года, юго-восточная и северо-восточная окраины города захвачены германскими войсками, к 29 октября противник оттеснён за реку Нара. 26.12.1941 года освобождён частями Красной Армии в ходе контрнаступления под Москвой (смотрите в статье Московская битва 1941-1942 годов). В 2009 году городу присвоено почетное звание «Город воинской славы».
На высоком левом берегу Нары, на городской площади, возвышается крестообразная в плане церковь Святителя Николая (1846-1852 годы; малые апсиды - 1904 год; верх восстановлен в 1973 году). Также сохранились: парк (ныне городской сад) и конюшня (начало XX века) бывшая усадьбы Нара (создана в 1-й четверти XIX века); ткацкий корпус фабрики (1890-е годы). Часовня Святого Георгия Победоносца (2005 год, архитекторы А. А. Анисимов, Т. И. Ефимова), церковь Новомучеников и исповедников российских (2008 год). Филиалы вузов: Российского государственного социального университета, Московской финансово-юридической академии, Московского государственного индустриального университета, РГГУ. Историко- краеведческий музей (1973 год).
Близ Наро-Фоминска, в селе Каменское, сохранилась белокаменная бесстолпная церковь Святителя Николая - один из древнейших памятников раннемосковской архитектуры (Б. Л. Альтшуллером датирована последней третью XIV ввека; С. В. Заграевским - 1309-1312 годы; церковь частично реставрирована Альтшуллером в 1958-1961 годах); в 2000-х годах близ неё построен храм-звонница (обращение к псковским традициям) во имя сщмч. Евстафия Сокольского (служил в церкви Святителя Николая в 1896-1938 годах, канонизирован в 2000 году).