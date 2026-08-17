Наро́дничество

Наро́дничество — идейно-­политиче­ское движение, выступавшее за общинный социализм и борьбу интеллигенции за интересы народа. Основателем народнической идеологии является А. И. Герцен , идеи Н. разрабатывали Н. Г. Чернышевский , М. А. Бакунин , П. Л. Лавров , П. Н. Ткачев, Н. К. Михайловский и др. Народники считали, что экономика будет более устойчивой и гуманной, если ее основой станут самоуправляющиеся коллективы трудящихся, возникшие на основе традиции крестьянских общин в условиях демократизации. Но крестьяне для этого должны были стать полноправными хозя﻿евами земли, которую следовало конфисковать у помещиков. На общественной земле должен практиковаться свободный труд коллективов-­общин с применением передовой техники, который позволит резко увеличить производительность труда и значительно улучшить жизнь крестьян. Предприятия тоже должны перейти в руки коллективов (общин) трудящихся, а не капиталистов. В этом случае доходами распоряжались бы не узкий слой капиталистов, а все труженики. Передача земельной собственности и предприятий в руки общества и самоуправляющихся общественных организаций должна была привести к исчезновению эксплуатации и возникновению нового, более гуманного и демократического общественного строя — социализма . Это предполагало распространение общинной демократии и самоуправления на организацию государства и, следовательно, ликвидацию самодержавия . Борьбу за эти идеи должна была начать интеллигенция, просвещая и пропагандируя массы крестьян и рабочих. На формирование идей народничества оказали влияние славянофильство , прудонизм и др.

В народнической теории выделялись три течения: анархистское (см. Анархизм ), или «бунтарское» (М. А. Бакунин и др.), «бланкистское», или «якобинское» (П. Н. Ткачев и др.), и «пропагандистское» (П. Л. Лавров и др.).

Для распространения своих идей народники предприняли в 1874–1876 массовую пропагандистскую кампанию «Хождение в народ», за что подвергались репрессиям (например, процессы 193‑х и 50‑ти в 1877–1878). В 1876 они создали организацию «Земля и воля» . После перехода части народников к террору «Земля и воля» раскололась на «Народную волю» и «Черный передел» . После убийства народовольцами Александра II 1[13] марта 1881, разгрома «Народной воли» и перехода идеологов «Черного передела» к марксизму (см. Г. В. Плеханов ), Н. продолжало существовать в виде легального Н. (деятельность в земствах и отстаивание народнических идей в публицистике) и подпольных кружков. В 1890–1900‑е значительное влияние имел журнал «Русское богатство», который редактировали Михайловский и В. Г. Короленко. В начале ХХ в. влияние Н. возродила Партия социалистов-революционеров .

Ист .: Михайловский Н. К. Полное собрание сочинений. Изд. 5‑е. В 10 т. СПб., 1911–1914; Лавров П. Л. Избранные произведения. В 2 т. М., 1965–1966; Утопический социализм в России. М., 1985; Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. М., 1989; Ткачев П. Н. Кладези мудрости российских философов. М., 1990.

Лит .: Пирумова Н. М. Александр Герцен. Революционер, мыслитель, человек. М., 1989; Рудницкая Е. Л. Русский бланкизм. Пётр Ткачёв. М., 1992; Зверев В. В. Реформаторское народничество и проблема модернизации России. От сороковых к девяностым годам XIX века. М., 1997; Антонов В. Ф. А. И. Герцен. Общественный идеал анархиста. М., 2000; Троицкий Н. А. Крестоносцы социализма. Саратов, 2002; Шубин А. В. Социализм. «Золотой век» теории. М., 2007. А. В. Шубин.