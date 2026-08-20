Наро́дная па́ртия Ира́на

Наро́дная па́ртия Ира́на (НПИ, перс. хезб-е туде-йе Иран, сокращенно: партия Туде) — иранская политическая партия демократического направления марксистско-­ленинского толка. Основана иранскими марксистами, входившими ранее в Иранскую коммунистическую партию , в октябре 1941 после отречения от власти ­ Резы-шаха Пехлеви и освобождения политических заключенных. Председателем стал Солейман Эскандери. В 1944 на первом съезде НПИ в Тегеране был избран ЦК, утверждены программа и устав. Целями ставились укрепление суверенитета Ирана и его равноправное сотрудничество со всеми странами; принятие закона о труде; провозглашение основных прав и свобод граждан, безвозмездная передача крестьянам земель. К началу 1946 численность партии превысила 50 тыс. человек. НПИ стала первой массовой политической организа­цией в Иране. На выборах в меджлис 14‑го созыва она получила 8 депутатских мандатов. В августе — октябре 1946 три члена НПИ входили в состав правительства. После покушения на шаха 4 февраля 1949 НПИ была необоснованно обвинена властями в его организации, объявлена вне закона и вынуждена перейти в подполье. С началом массового движения за национализацию нефтяной промышленности Ирана (1951–1953) вернулась к легальной деятельности и поддержала премьер-­министра М. Мосаддека в противостоянии с шахским двором и другими силами, готовыми на уступки Британии и США в нефтяном вопросе. В организованных НПИ митингах и демонстрациях участвовало до 100 тыс. человек. После свержения 19 августа 1953 правительства Мосаддека подверглась репрессиям и снова ушла в подполье. С 1970‑х численность сторонников партии особенно среди молодежи росла, несмотря на преследования. НПИ участвовала в подготовке забастовок на крупных предприятиях, демонстраций протеста и волнений в студенческой среде. Сыграла одну из ведущих ролей в организации революционных выступлений против монархического режима и его свержении в феврале 1979. В отличие от других левых сил, НПИ официально поддержала политический курс руководства Исламской республики Иран (ИРИ), участвовала в парламентских и президентских выборах. Позднее новая власть стала преследовать НПИ, объявив ее агентурой внешних сил. В 1982 правительство ИРИ закрыло печатные издания партии и изгнало ее членов из правительственных ведомств. В феврале 1983 арестовали и заключили в тюрьму сначала все руководство партии, а затем тысячи ее рядовых членов. НПИ была запрещена, многие ее члены эмигрировали, другие продолжили подпольную деятельность. В настоящее время партийное руководство в основном находится за рубежом.

Лит. : Zabih S. The Dynamics of the Communist Movement in Iran, 1920–1962. Berkeley (Ca.), 1963; The Iranian Revolution: Its Global Impact / Ed. by J. L. Esposito. Miami (Fla.), 1990; Алиев С. М. История Ирана. XX век. М., 2004. В. Н. Зайцев .