НАРО
НАРО - язык народа наро (нарон) группы сан.
Распространён преимущественно в округе Ганзи (Ботсвана) и в прилегающих районах Намибии. Служит языком межнационального общения для ряда проживающих здесь койсанских народов. Число носителей около 14 тысяч человек (начало XXI века, оценка); второй по количеству носителей (после жуцъоан) из живых идиомов народов сан.
Наро относится к ветви чу-кхве центральнокойсанской семьи койсанских языков. Вокализм представлен пятью простыми гласными (i, e, a, o, u), а также их назализованными и фарингализованными вариантами; широко распространены дифтонги. Выделяются два смыслоразличительные тона (высокий и низкий). Консонантизм состоит из 23 обычных фонем, а также из 32 щёлкающих, представляющих собой все возможные комбинации 4 артикуляторных рядов (дентального, альвеолярного, палатального, латерального) и 8 способов образования.
Для Наро в целом характерны те же грамматические категории, что и для других центральнокойсанских языков (в т. ч. нама): для имени - система из 3 родов (мужской, женский, общий) и 3 чисел (единственное, двойственное, множественное), для глагола - выражение внутри словоформы видо-временны́х и залоговых значений, а также включённость в неё специального показателя переходности действия. Как для имени, так и для глагола характерна развитая система словообразования (суффиксация). Порядок слов в предложении «подлежащее+дополнение+сказуемое».
Письменность на латинской графической основе разработана в конце XX века усилиями миссионеров; область её применения ограничена специальной литературой и частичным переводом Библии.
Словари:
Barnard A. A Nharo wordlist with notes on grammar. Durban, 1985;
Visser H. Naro dictionary: Naro-English, English-Naro. 4th ed. Gansi, 2001.