НАРО

НАРО - язык на­ро­да на­ро (на­рон) груп­пы сан.

Рас­про­стра­нён пре­имущественно в округе Ган­зи (Бот­сва­на) и в при­ле­гаю­щих рай­онах На­ми­бии . Слу­жит язы­ком меж­на­цио­наль­но­го об­ще­ния для ря­да про­жи­ваю­щих здесь кой­сан­ских на­ро­дов. Чис­ло но­си­те­лей около 14 тысяч человек (начало XXI века, оцен­ка); вто­рой по ко­ли­че­ст­ву но­си­те­лей (по­сле жуцъ­оан) из жи­вых идио­мов на­ро­дов сан.

Наро от­но­сит­ся к вет­ви чу-кхве цен­траль­но­кой­сан­ской се­мьи кой­сан­ских язы­ков. Во­ка­лизм пред­став­лен пя­тью про­сты­ми глас­ны­ми (i, e, a, o, u), а так­же их на­за­ли­зо­ван­ны­ми и фа­рин­га­ли­зо­ван­ны­ми ва­ри­ан­та­ми; ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны ди­фтон­ги. Вы­де­ля­ют­ся два смыс­ло­раз­ли­чительные то­на (вы­со­кий и низ­кий). Кон­со­нан­тизм со­сто­ит из 23 обыч­ных фо­нем, а так­же из 32 щёл­каю­щих, пред­став­ляю­щих со­бой все воз­мож­ные ком­би­на­ции 4 ар­ти­ку­ля­тор­ных ря­дов (ден­таль­но­го, аль­ве­о­ляр­но­го, па­ла­таль­но­го, ла­те­раль­но­го) и 8 спо­со­бов об­ра­зо­ва­ния.

Для Наро в це­лом ха­рак­тер­ны те же грам­ма­тические ка­те­го­рии, что и для дру­гих цен­траль­но­кой­сан­ских язы­ков (в т. ч. на­ма): для име­ни - сис­те­ма из 3 ро­дов (муж­ской, жен­ский, об­щий) и 3 чи­сел (един­ст­вен­ное, двой­ст­вен­ное, мно­же­ст­вен­ное), для гла­го­ла - вы­ра­же­ние внут­ри сло­во­фор­мы ви­до-вре­мен­ны́х и за­ло­го­вых зна­че­ний, а так­же вклю­чён­ность в неё специального по­ка­за­те­ля пе­ре­ход­но­сти дей­ст­вия. Как для име­ни, так и для гла­го­ла ха­рак­тер­на раз­ви­тая сис­те­ма сло­во­об­ра­зо­ва­ния (суф­фик­са­ция). По­ря­док слов в пред­ло­же­нии «под­ле­жа­щее+до­пол­не­ние+ска­зуе­мое».

Пись­мен­ность на латинской гра­фической ос­но­ве раз­ра­бо­та­на в конце XX века уси­лия­ми мис­сио­не­ров ; об­ласть её при­ме­не­ния ог­ра­ни­че­на специальной литературой и час­тич­ным пе­ре­во­дом Биб­лии .

Сло­ва­ри:

Barnard A. A Nharo wordlist with notes on grammar. Durban, 1985;

Visser H. Naro dictionary: Naro-English, English-Naro. 4th ed. Gansi, 2001.

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