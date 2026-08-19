Нармер

Нармер (ок. 3100 до н. э.) — первый царь Египта, основатель династии I (нередко идентифицируется с полулегендарным царем Менесом ). Погребен в Абидосе, на царском некрополе Умм эль-­Ка’аб . Н. широко известен прежде всего по главному связанному с ним артефакту: двусторонней палетке из граувакки (Египетский музей, Каир). Стилистически палетка датируется 3100–2950 до н. э.; обнаруженная больше века назад при раскопках Иераконполя (Верхний Египет), она продолжает служить предметом дискуссий египтологов.

На палетке на обеих сторонах помещена большая фигура царя, идентифицированного как «Нармер» (усл. «Ярый сом») ранними, еще примитивными иероглифами: в одном случае царь в Белой короне Верхнего Египта побивает чужеземцев; на другом — в Красной (Нижнего Египта) участвует в процессии штандартоносцев у рядов казненных врагов.

Вплоть до 1980‑х палетка Нармера интерпретировалась почти исключительно как мемориальная, связанная с реальными победами Н. над соседями (ливийцами? жителями Дельты?), одержанными в ходе вой­ны за объединение Египта. Сейчас в ней менее склонны видеть конкретное важное историческое событие (N. Millet), предпочитая интерпретировать как «визуальную метафору» (W. Davis).

Лит. : Quibell J. E. Hierakonpolis I. London, 1900. Pl. XXIX; Fairservis Jr . A Revised View of the Na’rmr Palette // Journal of the American Research Center in Egypt. 1991. 28. P. 1–20; Wilkinson T. Early Dynastic Egypt. London–New York, 1999. В. А. Головина .