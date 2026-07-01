НАРКОТИКИ
НАРКОТИКИ - общее название веществ, в том числе лекарственных средств, способных за счёт действия на центральную нервную систему оказывать специфические эффекты и в условиях злоупотребления ими вызывать наркоманию.
Исторические свидетельства об изготовлении и употреблении Наркотиков насчитывают более 7 тысяч лет. Полагают, что термин «Наркотики» был впервые использован К. Галеном, который относил к Наркотикам корень мандрагоры, семена эклаты и мака (опиум, устаревшее - опий), вызывавшие «потерю чувствительности или паралич». Первоначально Наркотики применяли как для медицинских, так и для культовых целей (например, в шаманских ритуалах). Упоминания об использовании сока опиумного мака в качестве болеутоляющего средства можно встретить в Библии (Мф. 27:34). В Новое время, в результате Великих географических открытий и создания колониальных империй, значительного расширения международной торговли и взаимного влияния традиций разных народов, употребление Наркотиков заметно возросло и вышло за рамки медицинской, бытовой и культовой практик (курение опиума и гашиша, курение, жевание и нюхание табака, жевание листьев коки, питьё отваров некоторых грибов и кактусов и др.). Этому способствовала политика ведущих колониальных держав и колониальных структур (например, Ост-Индская компания) Великобритании, Португалии и Голландии, а также торговых компаний США (конец XVIII-XIX века), направленная на использование наиболее широко применяемого Наркотика того времени - опиума (застывшего млечного сока из надрезов незрелых плодов мака снотворного) для проникновения в Китай и другие страны Дальнего Востока, что привело не только к широкому распространению опиумокурения и развитию массовой наркомании в этих странах, но и к военным действиям, т. н. опиумным войнам (1840-1842, 1856-1860 годы). На протяжении XIX века курение опиума и использование его препаратов (таблетки, настойки и т. п.) начало приобретать широкий размах в Европе (например, в Великобритании и Франции), а также в Российской империи.
Развитие химии алкалоидов в XIX веке затронуло и область Наркотиков. Из растительного сырья были выделены или получены синтетическим путём алкалоиды кокаин (немецкие химики Ф. Гедке, 1855, и А. Ниман, 1859), героин, мескалин (галлюциноген из кактуса пейотля; нем. химик и фармаколог А. Хефтер, 1897), барбитураты - производные барбитуровой кислоты (А. Байер, 1864, и Э. Фишер, 1902), и др. В XX веке, несмотря на установленные в большинстве стран юридические ограничения на изготовление, сбыт и использование многочисленных старых и новых веществ, обладающих наркогенным потенциалом, их распространение продолжилось и приобрело значительные масштабы. Особенно оно возросло в конце 1960-х годов, в период т. н. психоделической революции и тесно связанных с ней «революций» в области секса, рок-музыки, а также движения хиппи и молодёжных движений протеста против основных ценностей буржуазного мира, что стало основой феномена молодёжных субкультур. Применение главным образом парентерального («шприцевого») способа введения Наркотиков стало одной из причин увеличения заболеваемости СПИДом и гепатитом вирусным.
В 1909 году по инициативе России была созвана Шанхайская опиумная группа - первая международная конференция в данной области. Действующие международные конвенции (Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года, Конвенция о психотропных веществах 1971 года, Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года), к которым присоединились около 200 стран мира, формулируют 3 критерия, позволяющие отнести вещество к Наркотикам: медиуинский, социальный и юридический. Медицинский критерий предусматривает отнесение вещества (препарата) к Наркотикам при условии наличия у него аддиктивных свойств (от англ. аddiction - склонность к чему-либо), т. е. способности вызывать зависимость в виде труднопреодолимого влечения к повторному применению и привыкания. Социальный критерий учитывает масштабы и последствия немедицинского использования Наркотиков, которые приобретают общественное значение, оказывая негативное воздействие на различные стороны социальной жизни. Юридический критерий предусматривает, что правомочный государственный орган официально признаёт вещество Наркотиком, включая его в соответствующие списки; в РФ Списки наркотических средств утверждаются постановлениями Правительства. В соответствии с юридическим критерием Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (1998) определяет Наркотики как вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включённые в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ, в т. ч. с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года.
Единой классификации Наркотиков нет. Их достаточно условно классифицируют по ряду характеристик: по происхождению - растительные (например, морфин, кокаин, кодеин, тетрагидроканнабиол, мескалин и др.), полусинтетические (синтезируемые из веществ, получаемых из растительного сырья, например героин) и синтетические (например, ЛСД, декстрометарфан, амфетамин и др.); по химическому строению - производные барбитуровой и лизергиновой кислот, фенилизопропиламины, тетрагидроканнабиолы, бета-карболины, бенздиазепины и др.; по основному фармакологическому эффекту - эйфоризирующие, стимуляторы ЦНС, галлюциногены, в т. ч. психоделики и диссоциативные Наркотики, седативные/депрессанты и т. п.; по скорости формирования зависимости - слабые и сильные; по силе воздействия на ЦНС - «лёгкие» и «тяжёлые». В принятой ВОЗ Международной классификации болезней (МКБ-10) Наркотики совместно с иными психоактивными веществами классифицированы в группы Р-10-Р-18.
Механизм действия Наркотиков связан преимущественно с влиянием на основные нейромедиаторные процессы в ЦНС и реализуется за счёт взаимодействия с опиатными, адренергическими, серотонинергическими, глутаматергическими, каннабиоидными рецепторами, агонистами или антагонистами которых они являются и которые локализованы в различных структурах головного мозга и контролируют процессы формирования и реализации психических функций, поведения, мышления, болевой и тактильной чувствительности и др.
Наибольшую опасность для национальной безопасности государства представляет незаконный оборот Наркотиков - одна из самых опасных форм международной и национальной преступности; в связи с этим 1990-2000 годы были объявлены ООН Десятилетием борьбы с наркоманией. В XXI веке незаконный оборот Наркотиков находится под контролем международного наркобизнеса, основными направлениями деятельности которого являются производство героина и каннабиоидов (Афганистан, Пакистан), кокаина (Колумбия) и поставка Наркотиков в страны Западной Европы и США, а также в Россию и др.
Производство, распространение и использование Наркотиков на национальном и международном уровнях поставлено под строгий контроль и подчиняется особому режиму с целью сохранения возможности применения только в медицине и в научных целях. Ряд действий, нарушающих ограничения, установленные этими актами, признаются преступными. К органам, осуществляющим международный контроль за Наркотиками, относятся Комиссия по наркотичкским средствам ЭКОСОС и созданный в соответствии с Единой конвенцией 1961 года Международный комитет по контролю над наркотиками.
Незаконный оборот Наркотиков как региональная социальная проблема для России появился в 1860-1880-е годы, прежде всего как следствие контрабанды опиума из Китая, а также как результат присоединения к России среднеазиатских территорий, где традиционно существовала бытовая наркомания. Вспышки наркомании локально отмечались в период русско-японской и 1-й мировой войн, приобрели массовый масштаб в России в Гражданскую войну 1917-1922 годов и в первые годы советской власти (кокаинизм, морфинизм). Очередной всплеск потребления Наркотиков относится к середине 1980-х годов и связан с негативными явлениями периода «застоя». Распад СССР повлёк массовый рост социальных девиаций, включая незаконное употребление Наркотиков. На начале XXI века, по оценкам экспертов, постоянно употребляли Наркотики около 2% населения страны, удельный вес наркопреступлений составлял 6-7%. Наркоситуация в РФ последних десятилетий характеризуется неблагоприятными криминологическими тенденциями развития (гиперлатентность, групповой характер, вовлечение несовершеннолетних). Деятельность транснациональной преступности, связанной с незаконным оборотом Наркотиков, стала одним из источников угроз национальной безопасности. Распространение Наркотиков и иных психоактивных веществ (включая алкоголь) является дестабилизирующим фактором в развитии общества. Немедицинское потребление Наркотиков находится в корреляционной причинной связи с противоправным и суицидальным поведением, пьянством и алкоголизмом. Незаконный оборот Наркотиков выступает в качестве «фонового» явления и одной из причин общеуголовной преступности (так, потребление галлюциногенов прямо влияет на насильственную преступность, опиатов - на корыстную преступность).
Отечественное антинаркотическое законодательство стало формироваться в конце XIX века. В СССР в 1924 году постановлением ВЦИК и СНК была установлена ответственность за производство и оборот опиума и др.; в 1934 году УК был дополнен нормами об ответственности за незаконный посев отдельных видов наркотикосодержащих растений; в 1963 году законодательство было приведено в соответствие с Единой конвенцией 1961 года; в 1974 году составы преступлений в сфере незаконного оборота Наркотиков были унифицированы. Действующее законодательство РФ устанавливает юридическую ответственность за незаконные действия с Наркотиками (например, административную - за немедицинское потребление Наркотиков, уголовную - за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, за их хищение, склонение к потреблению Наркотиков, посев или выращивание содержащих их растений и др.); совершение преступления в состоянии наркотического опьянения влияет на ответственность и наказание виновного лица.
В начале 1990-х годов в системе МВД были созданы подразделения по борьбе с незаконным оборотом Наркотиков. В марте 2003 года Государственный комитет по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ при МВД России преобразован в Государственный комитет РФ по контролю за оборотом наркотических средств (ныне Федеральная служба РФ по контролю за оборотом Наркотиков). В октябре 2007 года дополнительно были образованы Государственный антинаркотический комитет и антинаркотические комиссии в субъектах Федерации. В июне 2010 года утверждена Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года, реализация которой направлена на сокращение предложения Наркотиков и спроса на Наркотики, постоянный мониторинг наркоситуации, создание государственной системы профилактики немедицинского потребления Наркотиков, совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи больным наркоманией и их реабилитации, развитие международного сотрудничества в сфере контроля над Наркотиками, формирование здорового образа жизни населения.