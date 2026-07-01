НАРКОТИКИ

НАРКОТИКИ - общее название веществ, в том числе лекарственных средств, способных за счёт действия на центральную нервную систему оказывать специфические эффекты и в условиях злоупотребления ими вызывать наркоманию.

Ис­то­рические сви­де­тель­ст­ва об из­го­тов­ле­нии и упот­реб­ле­нии Наркотиков на­счи­ты­ва­ют бо­лее 7 тысяч лет. По­ла­га­ют, что тер­мин «Наркотики» был впер­вые ис­поль­зо­ван К. Га­ле­ном, ко­то­рый от­но­сил к Наркотикам ко­рень ман­д­ра­го­ры, се­ме­на эк­ла­ты и ма­ка (опи­ум, ус­таревшее - опий), вы­зы­вав­шие «по­те­рю чув­ст­ви­тель­но­сти или па­ра­лич». Пер­во­на­чаль­но Наркотики при­ме­ня­ли как для ме­ди­цинских, так и для куль­то­вых це­лей (например, в ша­ман­ских ри­туа­лах). Упо­ми­на­ния об ис­поль­зо­ва­нии со­ка опи­ум­но­го ма­ка в ка­че­ст­ве бо­ле­уто­ляю­ще­го сред­ст­ва мож­но встре­тить в Биб­лии (Мф. 27:34). В Но­вое вре­мя, в ре­зуль­та­те Ве­ли­ких гео­гра­фи­че­ских от­кры­тий и соз­да­ния ко­ло­ни­аль­ных им­пе­рий, зна­чительного рас­ши­ре­ния ме­ж­ду­народной тор­гов­ли и вза­им­но­го влия­ния тра­ди­ций раз­ных на­ро­дов, упот­реб­ле­ние Наркотиков за­мет­но воз­рос­ло и вы­шло за рам­ки ме­ди­цин­ской, бы­то­вой и куль­то­вой прак­тик (ку­ре­ние опиу­ма и га­ши­ша, ку­ре­ние, же­ва­ние и ню­ха­ние та­ба­ка, же­ва­ние ли­сть­ев ко­ки, пи­тьё от­ва­ров не­ко­то­рых гри­бов и как­ту­сов и др.). Это­му спо­соб­ст­во­ва­ла по­ли­ти­ка ве­ду­щих ко­ло­ни­аль­ных дер­жав и ко­ло­ни­аль­ных струк­тур (например, Ост-Инд­ская ком­па­ния ) Ве­ли­ко­бри­та­нии, Пор­ту­га­лии и Гол­лан­дии, а так­же тор­го­вых ком­па­ний США (конец XVIII-XIX века), на­прав­лен­ная на ис­поль­зо­ва­ние наи­бо­лее ши­ро­ко при­ме­няе­мо­го Наркотика то­го вре­ме­ни - опиу­ма (за­стыв­ше­го млеч­но­го со­ка из над­ре­зов не­зре­лых пло­дов ма­ка сно­твор­но­го) для про­ник­но­ве­ния в Ки­тай и другие стра­ны Даль­не­го Вос­то­ка, что при­ве­ло не толь­ко к ши­ро­ко­му рас­про­стра­не­нию опиу­мо­ку­ре­ния и раз­ви­тию мас­со­вой нар­ко­ма­нии в этих стра­нах, но и к во­енным дей­ст­ви­ям, т. н. опи­ум­ным вой­нам (1840-1842, 1856-1860 годы). На про­тя­же­нии XIX века ку­ре­ние опиу­ма и ис­поль­зо­ва­ние его пре­па­ра­тов (таб­лет­ки, на­стой­ки и т. п.) на­ча­ло при­об­ре­тать ши­ро­кий раз­мах в Ев­ро­пе (например, в Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции), а так­же в Российской им­пе­рии.

Раз­ви­тие хи­мии ал­ка­лои­дов в XIX веке за­тро­ну­ло и об­ласть Наркотиков. Из рас­тительного сы­рья бы­ли вы­де­ле­ны или по­лу­че­ны син­те­тическим пу­тём ал­ка­лои­ды ко­ка­ин (немецкие хи­ми­ки Ф. Гед­ке, 1855, и А. Ни­ман, 1859), ге­ро­ин, мес­ка­лин (гал­лю­ци­но­ген из как­ту­са пей­от­ля; нем. хи­мик и фар­ма­ко­лог А. Хеф­тер, 1897), бар­би­ту­ра­ты - про­из­вод­ные бар­би­ту­ро­вой ки­сло­ты (А. Бай­ер, 1864, и Э. Фи­шер, 1902), и др. В XX веке, не­смот­ря на ус­та­нов­лен­ные в боль­шин­ст­ве стран юри­дические ог­ра­ни­че­ния на из­го­тов­ле­ние, сбыт и ис­поль­зо­ва­ние мно­го­численных ста­рых и но­вых ве­ществ, об­ла­даю­щих нар­ко­ген­ным по­тен­циа­лом, их рас­про­стра­не­ние про­дол­жи­лось и при­об­ре­ло зна­чительные мас­шта­бы. Осо­бен­но оно воз­рос­ло в конце 1960-х годов, в пе­ри­од т. н. пси­хо­де­ли­че­ской ре­во­лю­ции и тес­но свя­зан­ных с ней «ре­во­лю­ций» в об­лас­ти сек­са, рок-му­зы­ки, а так­же дви­же­ния хип­пи и мо­ло­дёж­ных дви­же­ний про­тес­та про­тив основных цен­но­стей бур­жу­аз­но­го ми­ра, что ста­ло ос­но­вой фе­но­ме­на мо­ло­дёж­ных суб­куль­тур. При­ме­не­ние главным образом па­рен­те­раль­но­го («шпри­це­во­го») спо­со­ба вве­де­ния Наркотиков ста­ло од­ной из при­чин уве­ли­че­ния за­бо­ле­вае­мо­сти СПИДом и ге­па­ти­том ви­рус­ным.

В 1909 году по ини­циа­ти­ве Рос­сии бы­ла со­зва­на Шан­хай­ская опи­ум­ная груп­па - пер­вая ме­ж­ду­народная кон­фе­рен­ция в дан­ной об­лас­ти. Дей­ст­вую­щие ме­ж­ду­народные кон­вен­ции (Еди­ная кон­вен­ция о нар­ко­ти­че­ских сред­ст­вах 1961 года, Кон­вен­ция о пси­хо­троп­ных ве­ще­ст­вах 1971 года, Кон­вен­ция ООН о борь­бе про­тив не­за­кон­но­го обо­ро­та нар­ко­тических средств и пси­хо­троп­ных ве­ществ 1988 года), к ко­то­рым при­сое­ди­ни­лись около 200 стран ми­ра, фор­му­ли­ру­ют 3 кри­те­рия, по­зво­ляю­щие от­не­сти ве­ще­ст­во к Наркотикам: медиуинский, со­ци­аль­ный и юри­ди­ческий. Медицинский кри­те­рий пре­ду­смат­ри­ва­ет от­не­се­ние ве­ще­ст­ва (пре­па­ра­та) к Наркотикам при ус­ло­вии на­ли­чия у не­го ад­дик­тив­ных свойств (от англ. аddiction - склон­ность к че­му-ли­бо), т. е. спо­соб­но­сти вызы­вать за­ви­си­мость в ви­де труд­но­пре­одо­ли­мо­го вле­че­ния к по­втор­но­му при­ме­не­нию и при­вы­ка­ния. Со­ци­аль­ный кри­те­рий учи­ты­ва­ет мас­шта­бы и по­след­ствия не­ме­ди­цин­ско­го ис­поль­зо­ва­ния Наркотиков, кото­рые при­об­ре­та­ют об­щественное зна­че­ние, ока­зы­вая не­га­тив­ное воз­дей­ст­вие на различные сто­ро­ны со­ци­аль­ной жиз­ни. Юри­дический кри­те­рий пре­ду­смат­ри­ва­ет, что пра­во­моч­ный государственный ор­ган офи­ци­аль­но при­зна­ёт ве­ще­ст­во Наркотиком, вклю­чая его в со­от­вет­ст­вую­щие спи­ски; в РФ Спи­ски нар­ко­тических средств ут­вер­жда­ют­ся по­ста­нов­ле­ния­ми Пра­ви­тель­ст­ва. В со­от­вет­ст­вии с юри­дическим кри­те­ри­ем Фе­де­раль­ный за­кон «О нар­ко­ти­че­ских сред­ст­вах и пси­хо­троп­ных ве­ще­ст­вах» (1998) оп­ре­де­ля­ет Наркотики как ве­ще­ст­ва син­те­тического или ес­тественного про­ис­хо­ж­де­ния, пре­па­ра­ты, рас­те­ния, вклю­чён­ные в Пе­ре­чень нар­ко­тических средств, пси­хо­троп­ных ве­ществ и их пре­кур­со­ров, под­ле­жа­щих кон­тро­лю в РФ, в со­от­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ст­вом РФ, ме­ж­ду­народными до­го­во­ра­ми РФ, в т. ч. с Еди­ной кон­вен­ци­ей о нар­ко­тических сред­ст­вах 1961 года.

Еди­ной клас­си­фи­ка­ции Наркотиков нет. Их дос­та­точ­но ус­лов­но клас­си­фи­ци­ру­ют по ря­ду ха­рак­те­ри­стик: по про­ис­хо­ж­де­нию - рас­ти­тель­ные (например, мор­фин, ко­ка­ин, ко­де­ин, тет­ра­гид­ро­кан­на­би­ол, мес­ка­лин и др.), по­лу­син­те­ти­че­ские (син­те­зи­руе­мые из ве­ществ, по­лу­чае­мых из рас­тительного сы­рья, например ге­ро­ин) и син­те­ти­че­ские (например, ЛСД, дек­ст­ро­ме­тар­фан, ам­фе­та­мин и др.); по хи­мическому строе­нию - про­из­вод­ные бар­би­ту­ро­вой и ли­зер­ги­но­вой ки­слот, фе­ни­ли­зо­про­пи­ла­ми­ны, тет­ра­гид­ро­кан­на­био­лы, бе­та-кар­бо­ли­ны, бен­здиа­зе­пи­ны и др.; по основному фар­ма­ко­ло­гическому эф­фек­ту - эй­фо­ри­зи­рую­щие, сти­му­ля­то­ры ЦНС, гал­лю­ци­но­ге­ны, в т. ч. пси­хо­де­ли­ки и дис­со­циа­тив­ные Наркотики, се­да­тив­ные/де­прес­сан­ты и т. п.; по ско­ро­сти фор­ми­ро­ва­ния за­ви­си­мо­сти - сла­бые и силь­ные; по си­ле воз­дей­ст­вия на ЦНС - «лёг­кие» и «тя­жё­лые». В при­ня­той ВОЗ Ме­ж­ду­народной клас­си­фи­ка­ции бо­лез­ней (МКБ-10) Наркотики совместно с ины­ми пси­хо­ак­тив­ны­ми ве­ще­ст­ва­ми клас­си­фи­ци­ро­ва­ны в груп­пы Р-10-Р-18.

Ме­ха­низм дей­ст­вия Наркотиков свя­зан пре­имущественно с влия­ни­ем на основные ней­ро­ме­диа­тор­ные про­цес­сы в ЦНС и реа­ли­зу­ет­ся за счёт взаи­мо­дей­ст­вия с опи­ат­ны­ми, ад­ре­нер­гическими, се­ро­то­ни­нер­гическими, глу­та­ма­тер­гическими, кан­на­био­ид­ны­ми ре­цеп­то­ра­ми, аго­ни­ста­ми или ан­та­го­ни­ста­ми ко­то­рых они яв­ля­ют­ся и ко­то­рые ло­ка­ли­зо­ва­ны в различных струк­ту­рах го­лов­но­го моз­га и кон­тро­ли­ру­ют про­цес­сы фор­ми­ро­ва­ния и реа­ли­за­ции пси­хических функ­ций, по­ве­де­ния, мыш­ле­ния, бо­ле­вой и так­тиль­ной чув­ст­ви­тель­но­сти и др.

Наи­боль­шую опас­ность для национальной без­опас­но­сти го­су­дар­ст­ва пред­став­ля­ет не­за­кон­ный обо­рот Наркотиков - од­на из са­мых опас­ных форм ме­ж­ду­народной и национальной пре­ступ­но­сти; в свя­зи с этим 1990-2000 годы бы­ли объ­яв­ле­ны ООН Де­ся­ти­ле­ти­ем борь­бы с нар­ко­ма­ни­ей. В XXI веке не­за­кон­ный обо­рот Наркотиков на­хо­дит­ся под кон­тро­лем ме­ж­ду­народного нар­ко­биз­не­са, основными на­прав­ле­ния­ми дея­тель­но­сти ко­то­ро­го яв­ля­ют­ся про­изводство ге­рои­на и кан­на­био­и­дов (Аф­га­ни­стан, Па­ки­стан ), ко­каи­на (Ко­лум­бия) и по­став­ка Наркотиков в стра­ны Западной Ев­ро­пы и США, а так­же в Рос­сию и др.

Про­изводство, рас­про­стра­не­ние и ис­поль­зо­ва­ние Наркотиков на национальном и ме­ж­ду­народном уров­нях по­став­ле­но под стро­гий кон­троль и под­чи­ня­ет­ся осо­бо­му ре­жи­му с це­лью со­хра­не­ния воз­мож­но­сти при­ме­не­ния толь­ко в ме­ди­ци­не и в на­учных це­лях. Ряд дей­ствий, на­ру­шаю­щих ог­ра­ни­че­ния, ус­та­нов­лен­ные эти­ми ак­та­ми, при­зна­ют­ся пре­ступ­ны­ми. К ор­га­нам, осу­ще­ст­в­ляю­щим ме­ж­ду­народный кон­троль за Наркотиками, от­но­сят­ся Ко­мис­сия по нар­ко­тичкским сред­ст­вам ЭКОСОС и соз­дан­ный в со­от­вет­ст­вии с Еди­ной кон­вен­ци­ей 1961 года Ме­ж­ду­народный комитет по кон­тро­лю над нар­ко­ти­ка­ми.

Не­за­кон­ный обо­рот Наркотиков как ре­гио­наль­ная со­ци­аль­ная про­бле­ма для Рос­сии поя­вил­ся в 1860-1880-е годы, пре­ж­де все­го как след­ст­вие кон­тра­бан­ды опиу­ма из Ки­тая, а так­же как ре­зуль­тат при­сое­ди­не­ния к Рос­сии среднеазиатских тер­ри­то­рий, где тра­ди­ци­он­но су­ще­ст­во­ва­ла бы­то­вая нар­ко­ма­ния. Вспыш­ки нар­ко­ма­нии ло­каль­но от­ме­ча­лись в пе­ри­од рус­ско-япон­ской и 1-й ми­ро­вой войн, при­об­ре­ли мас­со­вый мас­штаб в Рос­сии в Гражданскую вой­ну 1917-1922 годов и в пер­вые го­ды советской вла­сти (ко­каи­низм, мор­фи­низм). Оче­ред­ной всплеск по­треб­ле­ния Наркотиков от­но­сит­ся к середине 1980-х годов и свя­зан с не­га­тив­ны­ми яв­ле­ния­ми пе­рио­да «за­стоя». Рас­пад СССР по­влёк мас­со­вый рост со­ци­аль­ных де­виа­ций, вклю­чая не­за­кон­ное упот­реб­ле­ние Наркотиков. На начале XXI века, по оцен­кам экс­пер­тов, по­сто­ян­но упот­реб­ля­ли Наркотики около 2% на­се­ле­ния стра­ны, удель­ный вес нар­ко­пре­сту­п­ле­ний со­став­лял 6-7%. Нар­ко­си­туа­ция в РФ по­след­них де­ся­ти­ле­тий ха­рак­те­ри­зу­ет­ся не­бла­го­при­ят­ны­ми кри­ми­но­ло­гическими тен­ден­ция­ми раз­ви­тия (ги­пер­ла­тент­ность, груп­по­вой ха­рак­тер, во­вле­че­ние не­со­вер­шен­но­лет­них). Дея­тель­ность транс­на­цио­наль­ной пре­ступ­но­сти, свя­зан­ной с не­за­кон­ным обо­ро­том Наркотиков, ста­ла од­ним из ис­точ­ни­ков уг­роз национальной безо­пас­но­сти. Рас­про­стра­не­ние Наркотиков и иных пси­хо­ак­тив­ных ве­ществ (вклю­чая ал­ко­голь) является дес­та­би­ли­зи­рую­щим фак­то­ром в раз­ви­тии об­ще­ст­ва. Не­ме­ди­цин­ское по­треб­ле­ние Наркотиков на­хо­дит­ся в кор­ре­ля­ци­он­ной при­чин­ной свя­зи с про­ти­во­прав­ным и суи­ци­даль­ным по­ве­де­ни­ем, пьян­ст­вом и ал­ко­го­лиз­мом. Не­за­кон­ный обо­рот Наркотиков вы­сту­па­ет в ка­че­ст­ве «фо­но­во­го» яв­ле­ния и од­ной из при­чин об­ще­уго­лов­ной пре­ступ­но­сти (так, по­треб­ле­ние гал­лю­ци­но­ге­нов пря­мо вли­я­ет на на­силь­ст­вен­ную пре­ступ­ность, опиа­тов - на ко­ры­ст­ную пре­ступ­ность).

Отечественное ан­ти­нар­ко­тическое за­ко­но­да­тель­ст­во ста­ло фор­ми­ро­вать­ся в конце XIX века. В СССР в 1924 году по­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК и СНК бы­ла ус­та­нов­ле­на от­вет­ст­вен­ность за про­изводство и обо­рот опиу­ма и др.; в 1934 году УК был до­пол­нен нор­ма­ми об от­вет­ст­вен­но­сти за не­за­кон­ный по­сев отдельных ви­дов нар­ко­ти­ко­со­дер­жа­щих рас­те­ний; в 1963 году за­ко­но­да­тель­ст­во бы­ло при­ве­дено в со­от­вет­ст­вие с Еди­ной кон­вен­ци­ей 1961 года; в 1974 году со­ста­вы пре­сту­п­ле­ний в сфе­ре не­за­кон­но­го обо­ро­та Наркотиков бы­ли уни­фи­ци­ро­ва­ны. Дей­ст­вую­щее за­ко­но­да­тель­ст­во РФ ус­та­нав­ли­ва­ет юри­дическую от­вет­ст­вен­ность за не­за­кон­ные дей­ст­вия с Наркотиками (например, ад­ми­ни­ст­ра­тив­ную - за не­ме­ди­цин­ское по­треб­ле­ние Наркотиков, уго­лов­ную - за не­за­кон­ное из­го­тов­ле­ние, при­об­ре­те­ние, хра­не­ние, пе­ре­воз­ку или сбыт нар­ко­тических средств, пси­хо­троп­ных ве­ществ, их ана­ло­гов и пре­кур­со­ров, за их хи­ще­ние, скло­не­ние к по­треб­ле­нию Наркотиков, по­сев или вы­ра­щи­ва­ние со­дер­жа­щих их рас­те­ний и др.); со­вер­ше­ние пре­сту­п­ле­ния в со­стоя­нии нар­ко­тического опь­я­не­ния влия­ет на от­вет­ст­вен­ность и на­ка­за­ние ви­нов­но­го ли­ца.

В начале 1990-х годов в сис­те­ме МВД бы­ли соз­да­ны под­раз­де­ле­ния по борь­бе с не­за­кон­ным обо­ро­том Наркотиков. В мар­те 2003 года Государственный комитет по про­ти­во­дей­ст­вию не­за­кон­но­му обо­ро­ту нар­ко­тических средств и пси­хо­троп­ных ве­ществ при МВД Рос­сии пре­об­ра­зо­ван в Государственный комитет РФ по ко­нт­ро­лю за обо­ро­том нар­ко­тических средств (ны­не Фе­де­раль­ная служ­ба РФ по ко­нт­ро­лю за обо­ро­том Наркотиков). В октябре 2007 года до­пол­ни­тель­но бы­ли об­ра­зо­ва­ны Государственный ан­ти­нар­ко­тический комитет и ан­ти­нар­ко­тические ко­мис­сии в субъ­ек­тах Фе­де­ра­ции. В ию­не 2010 года ут­ве­рж­де­на Стра­те­гия государственной ан­ти­нар­ко­тической по­ли­ти­ки РФ до 2020 года, реа­ли­за­ция ко­то­рой на­прав­ле­на на со­кра­ще­ние пред­ло­же­ния Наркотиков и спро­са на Наркотики, по­сто­ян­ный мо­ни­то­ринг нар­ко­си­туа­ции, со­зда­ние государственной си­сте­мы про­фи­лак­ти­ки не­ме­ди­цин­ско­го по­треб­ле­ния Наркотиков, со­вер­шен­ст­во­ва­ние си­сте­мы ока­за­ния нар­ко­ло­гической медицинской по­мо­щи боль­ным нар­ко­ма­ни­ей и их реа­би­ли­та­ции, раз­ви­тие меж­ду­народного со­труд­ни­че­ст­ва в сфе­ре ко­нт­ро­ля над Наркотиками, фор­ми­ро­ва­ние здо­ро­во­го об­ра­за жиз­ни на­се­ле­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)