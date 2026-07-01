НАРИОКОТОМЕ
НАРИОКОТОМЕ - комплекс антропологических находок близ реки Нариокотоме, на северо-западном побережье озера Рудольф, на северо-западе Кении.
Наиболее известна находка почти полного скелета мальчика 11-13 лет (по костям посткраниального скелета - до 15 лет) («турканский мальчик», KNM-WT 15000), сделанная в 1984-1987 годах К. Кимеу, А. Уокером и Р. Лики. Возраст 1,5-1,6 миллиона лет назад. Череп небольшой, архаичного строения (низкий покатый свод, надглазничный валик). Скелет почти современного строения, рост 154-160 см. Большинство современных учёных относят «турканского мальчика» к виду Homo ergaster, однако его сходство с рядом других архаичческих эректоидных форм (Сварткранс SK 848, Стеркфонтейн STV 53, Дманиси, Моджокерто) даёт основание объединить их в подвид Homo habilis preerectus.