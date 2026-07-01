НАРИОКОТОМЕ

НАРИОКОТОМЕ - комплекс антропологических находок близ реки Нариокотоме, на северо-западном побережье озера Рудольф, на северо-западе Ке­нии .

Наи­бо­лее из­вест­на на­ход­ка поч­ти пол­но­го ске­ле­та маль­чи­ка 11-13 лет (по кос­тям по­ст­кра­ни­аль­но­го ске­ле­та - до 15 лет) («тур­кан­ский маль­чик», KNM-WT 15000), сде­лан­ная в 1984-1987 годах К. Ки­меу, А. Уо­ке­ром и Р. Ли­ки. Воз­раст 1,5-1,6 миллиона лет на­зад. Че­реп не­боль­шой, ар­ха­ич­но­го строе­ния (низ­кий по­ка­тый свод, над­глаз­нич­ный ва­лик). Ске­лет поч­ти со­вре­мен­но­го строе­ния, рост 154-160 см. Боль­шин­ст­во современных учё­ных от­но­сят «тур­кан­ско­го маль­чи­ка» к ви­ду Homo ergaster, од­на­ко его сход­ст­во с ря­дом других ар­ха­ичческих эрек­то­ид­ных форм (Сварт­кранс SK 848, Стерк­фон­тейн STV 53, Дма­ни­си , Мод­жо­кер­то ) да­ёт ос­но­ва­ние объ­е­ди­нить их в под­вид Homo habilis preerectus.

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