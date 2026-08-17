Нари́ньо , Антонио

Нари́ньо ( исп. Nariño) , Антонио (09.04.1765, Богота — 13.12.1823, Лейва) — колумбийский просветитель, политический деятель, герой Вой­ны за независимость. В молодости занимался торговой деятельностью, был членом городского совета Боготы. В 1791 создал типографию и издавал газету. Собрал библиотеку в 2 тыс. книг, в том числе запрещенных. Писал статьи, подражая Руссо. В 1793 перевел и напечатал французскую «Декларации прав гражданина и человека». В 1794 арестован по обвинению в антииспанском заговоре. Приговорен к 10 годам тюрьмы в Африке, конфискации имущества, но был отправлен в Испанию, где по прибытии в Кадис бежал во Францию, а затем в Англию. Пытался заинтересовать англичан в поддержке борьбы за независимость Испанской Америки. В 1797 тайно вернулся в Новую Гранаду. Написал и передал через вице-короля для испанского монарха план реорганизации колонии. Убедившись в неготовности населения к восстанию, добровольно сдался властям, был заключен в крепость и освобожден в 1803, так как власти думали, что Н. вот-вот умрет. С началом вой­ны за независимость в 1810 возглавил правительство Кундинамарки (Богота). После провала намерения патриотов создать единое государство на территории Новой Гранады, будучи централистом, перешел в оппозицию федералистскому правительству Боготы. В 1811 в обстановке гражданской вой­ны возглавил новое правительство. В 1813 возглавил военный поход на юг против испанских вой­ск, но был разбит и взят в плен роялистами. Через Лиму отправлен в Испанию, где находился в тюрьме до испанской либеральной революции 1820, когда был освобожден. Вернулся в Южн. Америку, присоединился к вой­скам С. Боливара в Ангостуре. В течение двух месяцев занимал пост вице-президента созданной Боливаром Великой Колумбии. Затем был избран сенатором, но отказался принять пост, так как желал защищаться от выдвинутых против него обвинений за поведение и поражение в 1813. Был полностью оправдан конгрессом в апреле 1823. Будучи тяжело больным туберкулезом, отошел от дел и в декабре того же года умер.

Лит. : Ильина Н. Г. Колумбия: от колонии к независимости. 1781–1819. М., 1976; Garrido M. Antonio Nariño. Bogotá, 1999; Santos Molano E. Antonio Nariño. Filósofo Revolucionario. Bogotá, 1999; История Колумбии с древнейших времен до начала XXI в. М., 2022; Iserov A. Nariño Antonio (1765–1823) // The Hispanic-­Anglosphere: Transnational Networks, Global Communities (late 18th to early 20th centuries) — https://hispanic-­anglosphere.com/individuals/narino-­antonio‑1765–1823. А. А. Щелчков.