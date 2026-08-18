Наресýан

Наресýан (Пхранаресуанмахарáт, при рождении Нарет) (1555, по другим данным 1558, Пхитсанулок — 25.04.1605, Ланна) — король Аютии (Айуттхайи) в 1590–1605 из династии Сукхотай.

Родился в семье будущего короля Аютии Махатхаммарачатхирата из королевского рода Сукхотхай. В 1564, после того как Аютия попала в зависимость от Бирмы, Н. был взят в заложники и 8 лет провел при бирманском дворе, где получил образование, в том числе и в военном деле. После возращения в Аютию был назначен отцом, ставшим к этому времени королем Аютии, губернатором города Пхитсанулок и получил имя Наресуан. Одновременно Н. фактически возглавлял тайскую армию и в вой­нах с кхмерами, которые неоднократно пытались взять столицу, и с бирманцами — за восстановление независимости Аютии. В 1590 Н. стал королем. За годы правления Н. не только смог остановить новые попытки вторжения бирманцев, но и перенес военные действия на их территорию. Обложил данью Камбоджу и Ланну (Чиангмай). Умер во время военного похода в шанские земли, предположительно от оспы. В Таиланде Н. почитается как национальный герой, освободитель страны.

Лит. : Wyatt D. K. Thailand. A Short History. Chiang Mai, 1982; Charnvit Kasetsiri . Ayutthaya History and Politics. Bangkok, 1999; Damrong Rajanubhab . Our Wars with the Burmese. Bangkok, 2001. И. Н. Липилина .