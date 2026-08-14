НАРЦИСС, НАРКИСС (др.-греч. Νάρκισσος, лат. Narcissus)

В древнегреческой мифологии прекрасный юноша, сын Кефисса (божества одноименной реки в Беотии) и нимфы Лириопы.

Овидий, который сохранил самую полую версию мифа (Met., III, 356-401), рассказывает, что красавец Нарцисс был безразличен ко всем, пока не увидел своего отражения в воде, которое и полюбил. Терзаемый неутолимой страстью, он умер и был превращен в цветок, названый его именем. Павсаний, рационализируя миф, дает другое объяснение чувствам Нарцисса: глядя на свое отражение, он вспоминал об умершей сестре (близнеце), по которой очень тосковал (IX, 31, 7-8). Согласно Овидию, Нарцисс был наказан за свою жестокость по отношению к нимфе Эхо , любовь которой он отверг и которая умерла из-за страданий, оставив после себя лишь голос, способный повторять отрывки чужих слов.

Миф о Нарциссе был очень популярен в римский период, сцены на этот сюжет представляют настенные росписи из Помпей , к нему часто обращались в европейском искусстве (произведения Тинторетто, Караваджо, Пуссена).

Иллюстрация :

Нарцисс. Картина Караваджо. Ок. 1599. Рим, Национальная галерея.

Автор статьи: О.В. Кулишова