НАРБУТ ТЕОДОР МАТЕУШ
НАРБУТ ТЕОДОР МАТЕУШ - литовский и российский историк, этнограф, публицист, переводчик, военный инженер; инженер-капитан российской службы (1812).
Из шляхетского рода. Окончил Главную Виленскую школу (Виленский университет) (1803). В том же году выдержал экзамен во 2-м кадетском корпусе в Санкт-Петербурге на звание кондуктора 1-го класса; некоторое время преподавал в этом корпусе. В 1804 году участвовал в инженерных работах на реке Неман под руководством прусского инженера-гидрографа И.А. Эйтельвейна. В составе российских войск отличился в русско- прусско-французской войне 1806-1807 годов (в 1807 году был дважды тяжело ранен в сражениях под Остроленкой и Тильзитом) и русско- шведской войне 1808-1809 годов [занимался постройкой батарей на острове Малый Роге (Вяйке-Пакри)]. Спроектировал Бобруйскую крепость (1809) и участвовал в её строительстве (1810). В 1812 году, скорее всего, укрылся в Вильне при отступлении российских войск, после чего служил переводчиком в канцелярии министра иностранных дел Франции Ю.Б. Маре герцога де Бассано, впоследствии амнистирован российскими властями (по другой версии, которой придерживался сам Нарбут, участвовал в Отечественной войне 1812 года в составе российскихвойск). В конце 1812 года вышел в отставку, проживал в своём имении Шавры. Занимался переводами произведений художественной литературы на польский язык (в т. ч. «Оды» Горация; в рукописи сохранился перевод «Дон Кихота» М. де Сервантеса). Способствовал основанию и развитию водолечебного курорта в Друскениках (ныне город Друскининкай). Во время Польского восстания 1830-1831 годов оказывал поддержку повстанцам. В 1864 году приговорён к ссылке в Сибирь «за плохое воспитание семьи» (его дети участвовали в Польском восстании 1863-1864 годов), но состояние здоровья Нарбута не позволило привести приговор в исполнение.
В 1800-е годы Нарбут провёл раскопки курганов Верхнего Понеманья. Развитию его интереса к истории послужило и знакомство с А.Ф.Ф. фон Коцебу в Ревеле в период русско-шведской войны 1808-1809 годов. Тогда же Нарбут начал собирать литовский и белорусский фольклор. Впоследствии собрал богатую библиотеку, коллекцию археологических находок и копий неопубликованных исторических источников (документы из Литовской метрики, архивов Кёнигсберга, Риги, Несвижа и др.). Участвовал в создании Виленской археологической комиссии и Музея древностей при ней (1855). Основной исторический труд Нарбута - написанная на польском языке «История литовского народа» с древнейших времён до 1572 года (9 томов, тома 1-3 под названием«Древняя история литовского народа»; том 10 неопубликован). По богатству использованного материала и широте охвата этот труд не имел равных в тогдашней историографии Великого княжества Литовского (ВКЛ), долгое время служил одним из основных источников сведений по истории Литвы и ВКЛ. В отличие от польских историков, рассматривавших историю ВКЛ как часть истории Польши, Нарбут отстаивал мысль о самобытности истории Литвы и высокой культуре литовского народа. При этом Нарбут некритично относился к источникам; как и другие историки эпохи романтизма, создал и ввёл в научный оборот ряд фальсификатов, призванных восполнить недостаток сведений, украсить историю ВКЛ живописными подробностями и показать его высокий культурный уровень (дневник посольства К. фон Кибурга к Витовту 1397; «рауданская хроника» 1488 года и «хроника Ривиуса» XVII века, якобы содержащие уникальные подробности ранней истории Литвы; описание строительства крепостных стен Вильно якобы в 1497-1506 годы, и др.). Попытка Нарбута опубликовать собранные им источники по истории Литвы была реализована лишь в незначительной степени: в 1846 году издал т. н. Хронику Быховца (смотри в статье Летописи белорусско-литовские).