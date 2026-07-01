НАРБУТ ТЕОДОР МАТЕУШ

НАРБУТ ТЕОДОР МАТЕУШ - ли­товский и российский ис­то­рик, эт­но­граф, пуб­ли­цист, пе­ре­во­дчик, во­енный ин­же­нер; ин­же­нер-ка­пи­тан российской служ­бы (1812).

Из шля­хет­ско­го ро­да. Окон­чил Главную Ви­лен­скую шко­лу (Ви­лен­ский университет) (1803). В том же го­ду вы­дер­жал эк­за­мен во 2-м ка­дет­ском кор­пу­се в Санкт-Пе­тер­бур­ге на зва­ние кон­дук­то­ра 1-го клас­са; не­ко­то­рое вре­мя пре­по­да­вал в этом кор­пу­се. В 1804 году уча­ст­во­вал в инженерных ра­бо­тах на реке Не­ман под ру­ко­во­дством прусского ин­же­не­ра-гид­ро­гра­фа И.А. Эй­тель­вей­на. В со­ста­ве российских войск от­ли­чил­ся в русско- прусско-французской вой­не 1806-1807 годов (в 1807 году был два­ж­ды тя­же­ло ра­нен в сра­же­ни­ях под Ост­ро­лен­кой и Тиль­зи­том) и русско- шведской вой­не 1808-1809 годов [за­ни­мал­ся по­строй­кой ба­та­рей на острове Ма­лый Ро­ге (Вяй­ке-Пак­ри)]. Спро­ек­ти­ро­вал Боб­руй­скую кре­пость (1809) и уча­ст­во­вал в её строи­тель­ст­ве (1810). В 1812 году, ско­рее все­го, ук­рыл­ся в Виль­не при от­сту­п­ле­нии российских войск, по­сле че­го слу­жил пе­ре­во­дчи­ком в кан­це­ля­рии министра иностранных дел Фран­ции Ю.Б. Ма­ре гер­цо­га де Бас­са­но, впо­след­ст­вии ам­ни­сти­ро­ван российскими вла­стя­ми (по другой вер­сии, ко­то­рой при­дер­жи­вал­ся сам Нарбут, уча­ст­во­вал в Отечественной вой­не 1812 года в со­ста­ве российскихвойск). В конце 1812 года вы­шел в от­став­ку, про­жи­вал в сво­ём име­нии Шав­ры. За­ни­мал­ся пе­ре­во­да­ми про­из­ве­де­ний ху­дожественной литературы на польский язык (в т. ч. «Оды» Го­ра­ция; в ру­ко­пи­си со­хра­нил­ся пе­ре­вод «Дон Ки­хо­та» М. де Сер­ван­те­са ). Спо­соб­ст­во­вал ос­но­ва­нию и раз­ви­тию во­до­ле­чеб­но­го ку­рор­та в Дру­ске­ни­ках (ны­не город Дру­ски­нин­кай). Во вре­мя Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов ока­зы­вал под­держ­ку пов­стан­цам. В 1864 году при­го­во­рён к ссыл­ке в Си­бирь «за пло­хое вос­пи­та­ние се­мьи» (его де­ти уча­ст­во­ва­ли в Поль­ском вос­ста­нии 1863-1864 годов), но со­стоя­ние здо­ро­вья Нарбута не поз­во­ли­ло при­ве­сти при­го­вор в ис­пол­не­ние.

В 1800-е годы Нарбут про­вёл рас­коп­ки кур­га­нов Верх­не­го По­не­ма­нья. Раз­ви­тию его ин­те­ре­са к ис­то­рии по­слу­жи­ло и зна­ком­ст­во с А.Ф.Ф. фон Ко­це­бу в Ре­ве­ле в пе­ри­од русско-шведской вой­ны 1808-1809 годов. То­гда же Нарбут на­чал со­би­рать ли­товский и бе­ло­русский фольк­лор. Впо­след­ст­вии со­брал бо­га­тую биб­лио­те­ку, кол­лек­цию ар­хео­ло­гических на­хо­док и ко­пий не­опуб­ли­ко­ван­ных ис­то­рических ис­точ­ни­ков (до­ку­мен­ты из Ли­тов­ской мет­ри­ки, ар­хи­вов Кё­нигс­бер­га, Ри­ги, Не­сви­жа и др.). Уча­ст­во­вал в соз­да­нии Ви­лен­ской ар­хео­ло­гической ко­мис­сии и Му­зея древ­но­стей при ней (1855). Основной ис­то­рический труд Нарбута - на­пи­сан­ная на польском языке «Ис­то­рия ли­тов­ско­го на­ро­да» с древ­ней­ших вре­мён до 1572 года (9 то­мов, тома 1-3 под названием«Древ­няя ис­то­рия ли­тов­ско­го на­ро­да»; том 10 не­опубликован). По бо­гат­ст­ву ис­поль­зо­ван­но­го ма­те­риа­ла и ши­ро­те ох­ва­та этот труд не имел рав­ных в то­гдаш­ней ис­то­рио­гра­фии Великого княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ), дол­гое вре­мя слу­жил од­ним из основных ис­точ­ни­ков све­де­ний по ис­то­рии Лит­вы и ВКЛ. В от­ли­чие от польских ис­то­ри­ков, рас­смат­ри­вав­ших ис­то­рию ВКЛ как часть ис­то­рии Поль­ши, Нарбут от­стаи­вал мысль о са­мо­быт­но­сти ис­то­рии Лит­вы и вы­со­кой куль­ту­ре ли­товского на­ро­да. При этом Нарбут не­кри­тич­но от­но­сил­ся к ис­точ­ни­кам; как и другие ис­то­ри­ки эпо­хи ро­ман­тиз­ма, соз­дал и ввёл в на­учный обо­рот ряд фаль­си­фи­ка­тов, при­зван­ных вос­пол­нить не­дос­та­ток све­де­ний, ук­ра­сить ис­то­рию ВКЛ жи­во­пис­ны­ми под­роб­но­стя­ми и по­ка­зать его вы­со­кий куль­тур­ный уро­вень (днев­ник по­соль­ст­ва К. фон Ки­бур­га к Ви­тов­ту 1397; «рау­дан­ская хро­ни­ка» 1488 года и «хро­ни­ка Ри­виу­са» XVII века, яко­бы со­дер­жа­щие уни­каль­ные под­роб­но­сти ран­ней ис­то­рии Лит­вы; опи­са­ние строи­тель­ст­ва кре­по­ст­ных стен Виль­но яко­бы в 1497-1506 годы, и др.). По­пыт­ка Нарбута опуб­ли­ко­вать со­б­ран­ные им ис­точ­ни­ки по ис­то­рии Лит­вы бы­ла реа­ли­зо­ва­на лишь в не­зна­чительной сте­пе­ни: в 1846 году из­дал т. н. Хро­ни­ку Бы­хов­ца (смотри в статье Ле­топи­си бе­ло­рус­ско-ли­тов­ские ).