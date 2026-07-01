НАРБОН

НАРБОН, Нарбонн (Narbonne) - город на юге Франции, регион Лангедок-Руссильон, департамент Од.

Население 52,6 тысяч человек (2012). Рас­по­ло­жен близ по­бе­ре­жья Ли­он­ско­го залива Сре­ди­зем­но­го моря, на ка­на­ле Ро­бин (Ка­наль-де-ла-Ро­бин, от­вет­вле­ние Южного ка­на­ла). Один из круп­ней­ших транс­порт­ных уз­лов юга стра­ны. Пря­мое железнодорожное со­об­ще­ние с Па­ри­жем , Ни­мом и Мар­се­лем, Пер­пинь­я­ном (да­лее на Бар­се­ло­ну, Ис­па­ния), Ту­лу­зой и Бор­до. Че­рез Нарбон про­хо­дят ав­то­ма­ги­ст­ра­ли Ним - Мон­пе­лье - Пер­пинь­ян/гра­ни­ца с Ис­па­ни­ей и Бор­до - Ту­лу­за - Нар­бон. Про­ек­ти­ру­ет­ся (2012) вы­со­ко­ско­ро­ст­ная (сеть TGV) железнодорожная ли­ния Бор­до - Ту­лу­за - Нар­бон.

Ос­но­ван рим­ля­на­ми в 118 году до н. э. как Нар­бо-Мар­ци­ус (Colonia Narbo Martius) на сты­ке двух стра­те­ги­че­ски важ­ных до­рог: Виа-До­ми­ция, со­еди­няв­шей Ита­лию с Ис­па­ни­ей, и Виа-Ак­ви­та­ния, вед­шей к до­ли­не реки Га­рон­на и да­лее к по­бе­ре­жью Ат­лан­тического океана. Ме­сто по­се­ле­ния римских ве­те­ра­нов, в т. ч. из ле­гио­нов Гая Юлия Це­за­ря. С 22 года до н. э. центр римской провинции Нар­бон­ская Гал­лия . В ре­зуль­та­те ре­форм императора Ди­ок­ле­тиа­на Нарбон стал главным го­ро­дом пер­вой Нар­бон­ской Гал­лии, ог­ра­ни­чен­ной тер­ри­то­ри­ей Лан­ге­до­ка. В пе­ри­од прин­ци­па­та на­счи­ты­вал около 35 тысяч жителей. С 462 года н. э. в со­ста­ве Вест­гот­ско­го ко­ро­лев­ст­ва, его пос­лед­няя сто­ли­ца. Епи­скоп­ский центр с середины III века (со­глас­но цер­ков­ной тра­ди­ции, пер­вым епис­ко­пом Нарбона был святой Па­вел, умер в 251 году; пер­вый до­ку­мен­таль­но ус­та­нов­лен­ный епис­коп - Ила­рий, упо­ми­на­ет­ся под 417 годом). При­мер­но с 813 и по 1790 годы центр ар­хи­епи­скоп­ст­ва, ох­ва­ты­вав­ше­го весь Лан­ге­док (до об­ра­зо­ва­ния в 1118 году ар­хи­епи­скоп­ст­ва Тар­ра­гон­ско­го в его со­став вхо­ди­ли так­же епи­скоп­ст­ва Ка­та­ло­нии). В 719 году за­хва­чен ара­ба­ми, в 759 году от­воё­ван фран­ка­ми. В IX-X веках главный го­род гер­цог­ст­ва Го­тия, за­тем ви­конт­ст­ва Нар­бон. В 859 году раз­граб­лен нор­ман­на­ми. В по­сле­дую­щем круп­ный ре­мес­лен­ный (про­изводство сук­на, ко­жи, до­бы­ча со­ли) и тор­го­вый центр и главный порт Лан­ге­до­ка. В XII-XIII веках, осо­бен­но при ви­кон­тес­се Эр­мен­гар­де (1134-1192 годы), важ­ный центр при­двор­ной про­ван­саль­ской куль­ту­ры. В пе­ри­од Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов в 1348 году силь­но по­стра­дал от эпи­де­мии чу­мы (смотри «Чёр­ная смерть»), в 1355 году взят (кро­ме ци­та­де­ли) Чёр­ным Прин­цем. Вплоть до начала XVI века раз­де­лён на 2 час­ти - Бург (при­над­ле­жа­ла ви­кон­там) и Си­тэ (на­хо­ди­лась под вла­стью ар­хи­епи­ско­па). В XV веке, не­смот­ря на со­кра­ще­ние на­се­ле­ния, пе­ре­жил но­вый подъ­ём; ко­раб­ли куп­цов Нарбона пла­ва­ли по все­му Сре­ди­зем­но­мо­рью. С 1491 года центр кни­го­пе­ча­та­ния. В 1507 году по­след­ний ви­конт Нарбона Гас­тон де Фуа ус­ту­пил го­род ко­ро­лю Фран­ции Лю­до­ви­ку XII. В пе­ри­од Ре­ли­ги­оз­ных (гу­ге­нот­ских) войн Нарбон взял сто­ро­ну ка­то­ли­ков; в 1562 году гу­ге­но­ты бы­ли вы­ну­ж­де­ны по­ки­нуть го­род.

В XVII-XVIII веках эко­но­мическое зна­че­ние Нарбона упа­ло, он стал ме­стом тор­гов­ли главным образом сельскохозяйственными про­дук­та­ми, об­лик го­ро­да всё боль­ше оп­ре­де­ля­ли мно­го­численные цер­ков­ные уч­ре­ж­де­ния. К это­му вре­ме­ни об­ме­лел ста­рый порт Нарбона. Тя­жё­лый удар эко­но­ми­ке го­ро­да на­нес­ло от­кры­тие в 1681 году свя­зав­ше­го Сре­ди­зем­ное море с Га­рон­ной Южного ка­на­ла (или т. н. ка­на­ла двух мо­рей), ко­то­рый про­шёл в 30 км к се­ве­ру от Нарбона, в сто­ро­ну но­во­го пор­та Сет. Строи­тель­ст­во Ка­наль-де-Жонк­сьон (за­вер­ше­но в 1787 году), про­тя­нув­ше­го­ся от Нарбона че­рез реку Од к Южному ка­на­лу, не при­ве­ло к су­ще­ст­вен­но­му улуч­ше­нию си­туа­ции. К концу XVIII века Нарбон на­счи­ты­вал все­го 9 тысяч жителей. В пе­ри­од Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века Нарбон не смог от­сто­ять пра­во стать главным го­ро­дом департамента Од, ус­ту­пив его Кар­ка­со­ну; с 1790 года центр ди­ст­рик­та Нарбон, с 1800 года - суб­пре­фек­ту­ры. В XIX - 1-й половине XX веков пре­имущественно ви­но­дельческий центр. В 1857 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Ту­лу­зой и Бор­до, в 1858 году - с Мон­пе­лье и Пер­пинь­я­ном (от­ку­да в 1878 году бы­ла про­ло­же­на же­лез­ная до­ро­га на Бар­се­ло­ну); пре­вра­тил­ся в важ­ный транс­порт­ный узел Южной Фран­ции. При На­по­ле­о­не III в Нарбоне бы­ли силь­ны по­зи­ции рес­пуб­ли­кан­цев; 24.3-31.3.1871 года власть в Нарбоне при­над­ле­жа­ла ком­му­не. В даль­ней­шем оп­лот ра­ди­ка­лов, с конца XIX века - со­циа­ли­стов; один из пер­вых го­ро­дов Фран­ции, из­брав­ших мэ­ром со­циа­ли­ста (Э. Фер­руль, 1891); в 1929 году де­пу­та­том от Нарбона стал Л. Блюм. В 1907 году, в ус­ло­ви­ях кри­зи­са пе­ре­про­из­вод­ст­ва, очаг вос­ста­ния лан­ге­док­ских ви­но­де­лов. В 1930-х годах один из оп­ло­тов На­род­но­го фрон­та. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны с 1940 года под кон­тро­лем «Ви­ши». Ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми 12.11.1942 года. Ос­во­бо­ж­дён 19.8.1944 года американскими вой­ска­ми и французскими пар­ти­за­на­ми.

Ста­рый го­род с уз­ки­ми ули­ца­ми и за­строй­кой XIV-XVIII веков раз­де­лён на 2 час­ти ка­на­лом Ка­наль-де-ла-Ро­бин (1686; вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия), че­рез ко­то­рый про­ло­же­ны мно­го­численные мос­ты (Па­ра­за, Со­мей, XVII век; 7-ароч­ный Пон-де-Мар­шан, за­стро­ен­ный жи­лы­ми до­ма­ми). На восточном бе­ре­гу ка­на­ла воз­вы­ша­ет­ся не­за­вер­шён­ный со­бор Свя­тых братьев Юс­та и Пас­то­ра [хор 1272-1332 годов; по­ли­хром­ный ка­мен­ный ал­тарь, баш­ни и тран­септ (все XIV век), строи­тель­ст­во ос­та­нов­ле­но в 1354 году; клу­атр на мес­те ка­ро­линг­ской церк­ви (890) - 1349-1417 годы; в со­кро­вищ­ни­це - кос­тя­ной ок­лад Еван­ге­лия (X век), брюс­сель­ская шпа­ле­ра «Со­тво­ре­ние ми­ра» (начало XVI века)]. К не­му при­мы­ка­ет ан­самбль двор­ца ар­хи­епи­ско­пов, со­стоя­щий из ро­ман­ско­го Ста­ро­го двор­ца (XII век) с баш­ней Мад­лен (XIII век; ча­сов­ня Мад­лен с фре­ска­ми XIV века) и дон­жо­ном ар­хи­епископа Жи­ля Эс­ле­на (1290-1311 годы), и го­тического Но­во­го двор­ца (XIV век; ле­ст­ни­ца Лю­до­ви­ка XIII , XVII век; фа­сад XIX века) с баш­ней Сен-Мар­си­аль (XIV век). Так­же в восточной час­ти Ста­ро­го го­ро­да со­хра­ни­лись: фраг­мент римской до­ро­ги Виа- До­ми­ция (118 год до н. э.; от­крыт в 1997 году на площади Отель-де-Виль), ор­ре­ум (древнеримское под­зем­ное зер­но­хра­ни­ли­ще конца I века до н. э.; от­кры­то в 1838 году, с 1975 года - экс­по­зи­ция ар­хитектурных эле­мен­тов и скульп­ту­ры), го­тическая церковь Сен-Се­ба­сть­ян (XV век; клу­атр XVII века), ре­нес­санс­ный Дом ар­хи­диа­ко­на (1635), по­ро­хо­вой склад (XVII-XVIII века), ба­роч­ная ча­сов­ня Пе­ни­тан-Блё (XVIII век; ны­не экс­по­зи­ци­он­ный зал современного искусства), Дво­рец ис­кусств, спор­та и тру­да в сти­ле нео­клас­си­циз­ма (1938-1940 годы, до­стро­ен в 1946-1952 годах, архитектор И. Же­нар).

В зап.адной час­ти Ста­ро­го го­ро­да рас­по­ло­же­ны: ро­ма­но-го­тическая ба­зи­ли­ка Свя­тых Пав­ла и Сер­гия (крип­та с мо­заи­ка­ми II-III веков и сар­ко­фа­га­ми III-V веков), го­тическая бе­не­дик­тин­ская церковь Нотр-Дам-де-Ла­мур­гь­ер (XII-XIV века; ны­не Му­зей-ла­пи­да­рий), ста­рая цер­ковь ав­гу­стин­цев, зда­ние бывшей Бир­жи сук­на с го­тическими ок­на­ми (XIV век), т. н. Дом трёх кор­ми­лиц в ре­нес­санс­ном сти­ле (1558), площадь Че­ты­рёх фон­та­нов, зда­ние рын­ка (1900). В конце XX - начале XXI веков по­строе­ны те­атр, ме­диа­те­ка, дво­рец юс­ти­ции.

Му­зеи: ар­хео­ло­гический (на­ход­ки из оп­пи­ду­ма Мон­лор, VI-I веков до н. э.; древнеримские фре­ски и скульп­ту­ра), искусства и ис­тории (1833; древнеримская мо­заи­ка , ев­ропейская жи­во­пись XVI-XVIII веков; оба рас­по­ло­же­ны в бывшем двор­це ар­хи­епи­ско­пов), Му­зей-ла­пи­да­рий (или Гра­ниль­ный; 1860, в бывшей бе­не­дик­тин­ской церк­ви), «Рим­ские хранили­ща» (Ор­ре­ум; 1975; под­зем­ные скла­ды про­до­воль­ст­вия и ору­жия). Те­атр «Национальная сце­на Нар­бо­на».

Ос­но­ва эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг, в т. ч. транс­порт и ло­ги­сти­ка, ту­ри­стический биз­нес (куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный ту­ризм, а так­же пляж­ный от­дых в Грюи­са­не, к юго-за­па­ду от Нарбона), тор­гов­ля, об­ра­зо­ва­ние (с 1971 года в Нарбоне - кам­пус юри­дического факультета Пер­пинь­ян­ско­го университета, мно­го­численные ли­цеи, где обу­ча­ют­ся жи­те­ли ок­ре­ст­ных рай­онов) и здра­во­охра­не­ние. Тра­диционное ви­но­де­лие. Пред­при­ятия строй­ин­ду­ст­рии. Не­да­ле­ко от Нарбона - за­вод по про­изводству гек­саф­то­ри­да ура­на (при­над­ле­жит груп­пе COMURHEX).

Близ Нарбона - ро­ман­ский ан­самбль цис­тер­ци­ан­ско­го аб­бат­ст­ва Сент-Ма­ри-де- Фон­фру­ад (ос­но­ва­но в 1093 году, по­строй­ки XII-XIII веков; за­кры­то в 1901 году).

Дополнительная литература:

Domenjo A. Cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur. Narbonne, 1968;

Narbonne: ar­chéologie et histoire. Montpellier, 1973;

Gay­raud M. Narbonne antique des origines а̀ la fin du III siècle. P., 1981;

Solier Y. Narbonne. P., 1986;

L’Aude: de la préhistoire а̀ nos jours / Dir. de J. Crémadeills. Saint-Jean-d’Angély, 1989;

Cé­sar M. La commune de Narbonne. Perpignan, 1996;

Larguier G. Le drap et le grain en Lan­guedoc: Narbonne et Narbonnais 1300–1789. Pe­rpignan, 1996. Vol. 1–3;

Mècle А. Narbonne: pa­lais des archevêques et cathéd­rale. Moise­nay, 1999;

Alibert C. Histoire d’un regard patrimonial et touristique: l’exemple de Narbonne // Annales du Midi. 2002. Vol. 114. № 237;

Dellong E. Narbonne et le Narbonnais. P., 2002;

Michaud J., Cabanis A. Histoire de Narbonne. P., 2004.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)