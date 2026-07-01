НАРБОН
НАРБОН, Нарбонн (Narbonne) - город на юге Франции, регион Лангедок-Руссильон, департамент Од.
Население 52,6 тысяч человек (2012). Расположен близ побережья Лионского залива Средиземного моря, на канале Робин (Каналь-де-ла-Робин, ответвление Южного канала). Один из крупнейших транспортных узлов юга страны. Прямое железнодорожное сообщение с Парижем, Нимом и Марселем, Перпиньяном (далее на Барселону, Испания), Тулузой и Бордо. Через Нарбон проходят автомагистрали Ним - Монпелье - Перпиньян/граница с Испанией и Бордо - Тулуза - Нарбон. Проектируется (2012) высокоскоростная (сеть TGV) железнодорожная линия Бордо - Тулуза - Нарбон.
Основан римлянами в 118 году до н. э. как Нарбо-Марциус (Colonia Narbo Martius) на стыке двух стратегически важных дорог: Виа-Домиция, соединявшей Италию с Испанией, и Виа-Аквитания, ведшей к долине реки Гаронна и далее к побережью Атлантического океана. Место поселения римских ветеранов, в т. ч. из легионов Гая Юлия Цезаря. С 22 года до н. э. центр римской провинции Нарбонская Галлия. В результате реформ императора Диоклетиана Нарбон стал главным городом первой Нарбонской Галлии, ограниченной территорией Лангедока. В период принципата насчитывал около 35 тысяч жителей. С 462 года н. э. в составе Вестготского королевства, его последняя столица. Епископский центр с середины III века (согласно церковной традиции, первым епископом Нарбона был святой Павел, умер в 251 году; первый документально установленный епископ - Иларий, упоминается под 417 годом). Примерно с 813 и по 1790 годы центр архиепископства, охватывавшего весь Лангедок (до образования в 1118 году архиепископства Таррагонского в его состав входили также епископства Каталонии). В 719 году захвачен арабами, в 759 году отвоёван франками. В IX-X веках главный город герцогства Готия, затем виконтства Нарбон. В 859 году разграблен норманнами. В последующем крупный ремесленный (производство сукна, кожи, добыча соли) и торговый центр и главный порт Лангедока. В XII-XIII веках, особенно при виконтессе Эрменгарде (1134-1192 годы), важный центр придворной провансальской культуры. В период Столетней войны 1337-1453 годов в 1348 году сильно пострадал от эпидемии чумы (смотри «Чёрная смерть»), в 1355 году взят (кроме цитадели) Чёрным Принцем. Вплоть до начала XVI века разделён на 2 части - Бург (принадлежала виконтам) и Ситэ (находилась под властью архиепископа). В XV веке, несмотря на сокращение населения, пережил новый подъём; корабли купцов Нарбона плавали по всему Средиземноморью. С 1491 года центр книгопечатания. В 1507 году последний виконт Нарбона Гастон де Фуа уступил город королю Франции Людовику XII. В период Религиозных (гугенотских) войн Нарбон взял сторону католиков; в 1562 году гугеноты были вынуждены покинуть город.
В XVII-XVIII веках экономическое значение Нарбона упало, он стал местом торговли главным образом сельскохозяйственными продуктами, облик города всё больше определяли многочисленные церковные учреждения. К этому времени обмелел старый порт Нарбона. Тяжёлый удар экономике города нанесло открытие в 1681 году связавшего Средиземное море с Гаронной Южного канала (или т. н. канала двух морей), который прошёл в 30 км к северу от Нарбона, в сторону нового порта Сет. Строительство Каналь-де-Жонксьон (завершено в 1787 году), протянувшегося от Нарбона через реку Од к Южному каналу, не привело к существенному улучшению ситуации. К концу XVIII века Нарбон насчитывал всего 9 тысяч жителей. В период Французской революции XVIII века Нарбон не смог отстоять право стать главным городом департамента Од, уступив его Каркасону; с 1790 года центр дистрикта Нарбон, с 1800 года - субпрефектуры. В XIX - 1-й половине XX веков преимущественно винодельческий центр. В 1857 году соединён железной дорогой с Тулузой и Бордо, в 1858 году - с Монпелье и Перпиньяном (откуда в 1878 году была проложена железная дорога на Барселону); превратился в важный транспортный узел Южной Франции. При Наполеоне III в Нарбоне были сильны позиции республиканцев; 24.3-31.3.1871 года власть в Нарбоне принадлежала коммуне. В дальнейшем оплот радикалов, с конца XIX века - социалистов; один из первых городов Франции, избравших мэром социалиста (Э. Ферруль, 1891); в 1929 году депутатом от Нарбона стал Л. Блюм. В 1907 году, в условиях кризиса перепроизводства, очаг восстания лангедокских виноделов. В 1930-х годах один из оплотов Народного фронта. В годы 2-й мировой войны с 1940 года под контролем «Виши». Оккупирован германскими войсками 12.11.1942 года. Освобождён 19.8.1944 года американскими войсками и французскими партизанами.
Старый город с узкими улицами и застройкой XIV-XVIII веков разделён на 2 части каналом Каналь-де-ла-Робин (1686; включён в список Всемирного наследия), через который проложены многочисленные мосты (Параза, Сомей, XVII век; 7-арочный Пон-де-Маршан, застроенный жилыми домами). На восточном берегу канала возвышается незавершённый собор Святых братьев Юста и Пастора [хор 1272-1332 годов; полихромный каменный алтарь, башни и трансепт (все XIV век), строительство остановлено в 1354 году; клуатр на месте каролингской церкви (890) - 1349-1417 годы; в сокровищнице - костяной оклад Евангелия (X век), брюссельская шпалера «Сотворение мира» (начало XVI века)]. К нему примыкает ансамбль дворца архиепископов, состоящий из романского Старого дворца (XII век) с башней Мадлен (XIII век; часовня Мадлен с фресками XIV века) и донжоном архиепископа Жиля Эслена (1290-1311 годы), и готического Нового дворца (XIV век; лестница Людовика XIII, XVII век; фасад XIX века) с башней Сен-Марсиаль (XIV век). Также в восточной части Старого города сохранились: фрагмент римской дороги Виа- Домиция (118 год до н. э.; открыт в 1997 году на площади Отель-де-Виль), орреум (древнеримское подземное зернохранилище конца I века до н. э.; открыто в 1838 году, с 1975 года - экспозиция архитектурных элементов и скульптуры), готическая церковь Сен-Себастьян (XV век; клуатр XVII века), ренессансный Дом архидиакона (1635), пороховой склад (XVII-XVIII века), барочная часовня Пенитан-Блё (XVIII век; ныне экспозиционный зал современного искусства), Дворец искусств, спорта и труда в стиле неоклассицизма (1938-1940 годы, достроен в 1946-1952 годах, архитектор И. Женар).
В зап.адной части Старого города расположены: романо-готическая базилика Святых Павла и Сергия (крипта с мозаиками II-III веков и саркофагами III-V веков), готическая бенедиктинская церковь Нотр-Дам-де-Ламургьер (XII-XIV века; ныне Музей-лапидарий), старая церковь августинцев, здание бывшей Биржи сукна с готическими окнами (XIV век), т. н. Дом трёх кормилиц в ренессансном стиле (1558), площадь Четырёх фонтанов, здание рынка (1900). В конце XX - начале XXI веков построены театр, медиатека, дворец юстиции.
Музеи: археологический (находки из оппидума Монлор, VI-I веков до н. э.; древнеримские фрески и скульптура), искусства и истории (1833; древнеримская мозаика, европейская живопись XVI-XVIII веков; оба расположены в бывшем дворце архиепископов), Музей-лапидарий (или Гранильный; 1860, в бывшей бенедиктинской церкви), «Римские хранилища» (Орреум; 1975; подземные склады продовольствия и оружия). Театр «Национальная сцена Нарбона».
Основа экономики - сфера услуг, в т. ч. транспорт и логистика, туристический бизнес (культурно-познавательный туризм, а также пляжный отдых в Грюисане, к юго-западу от Нарбона), торговля, образование (с 1971 года в Нарбоне - кампус юридического факультета Перпиньянского университета, многочисленные лицеи, где обучаются жители окрестных районов) и здравоохранение. Традиционное виноделие. Предприятия стройиндустрии. Недалеко от Нарбона - завод по производству гексафторида урана (принадлежит группе COMURHEX).
Близ Нарбона - романский ансамбль цистерцианского аббатства Сент-Мари-де- Фонфруад (основано в 1093 году, постройки XII-XIII веков; закрыто в 1901 году).
Дополнительная литература:
Domenjo A. Cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur. Narbonne, 1968;
Narbonne: archéologie et histoire. Montpellier, 1973;
Gayraud M. Narbonne antique des origines а̀ la fin du III siècle. P., 1981;
Solier Y. Narbonne. P., 1986;
L’Aude: de la préhistoire а̀ nos jours / Dir. de J. Crémadeills. Saint-Jean-d’Angély, 1989;
César M. La commune de Narbonne. Perpignan, 1996;
Larguier G. Le drap et le grain en Languedoc: Narbonne et Narbonnais 1300–1789. Perpignan, 1996. Vol. 1–3;
Mècle А. Narbonne: palais des archevêques et cathédrale. Moisenay, 1999;
Alibert C. Histoire d’un regard patrimonial et touristique: l’exemple de Narbonne // Annales du Midi. 2002. Vol. 114. № 237;
Dellong E. Narbonne et le Narbonnais. P., 2002;
Michaud J., Cabanis A. Histoire de Narbonne. P., 2004.