НАРАЯНГАНДЖ

НАРАЯНГАНДЖ - город в центральной части Бангладеш, в области Дак­ка .

Население около 1,6 миллиона человек (2012). Вхо­дит в со­став сто­лич­ной городской аг­ло­ме­ра­ции Дак­ка с населением около 15,5 миллионов человек. Рас­по­ло­жен на Бен­галь­ской рав­ни­не, на реке Си­та­лак­хья, к юго-вос­то­ку от Дак­ки. Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог. Круп­ней­ший реч­ной порт стра­ны, дос­туп­ный для не­боль­ших морских су­дов.

Тер­ри­то­рия современного Нараянганджа за­се­ле­на с середины 1-го тысячелетия до н. э. Го­род ос­но­ван в 1766 году ли­де­ром ме­ст­ных ин­дуи­стов на тер­ри­то­рии, арен­до­ван­ной у Британской Ост-Инд­ской ком­па­нии . С 1830 года круп­ный тор­го­вый центр (экс­порт джу­та). В 1862 году свя­зан ре­гу­ляр­ным па­ро­ход­ным со­об­ще­ни­ем с Каль­кут­той (Кол­ка­та), Сил­хе­том, Чит­та­гон­гом. С 1876 года му­ни­ци­па­ли­тет. В 1879 году в Нараянгандже вве­дён ре­жим бес­по­шлин­ной тор­гов­ли. В 1921 году от­кры­та пер­вая три­ко­таж­ная, в 1927 году - пер­вая хлоп­ко­пря­диль­ная фаб­ри­ка. По­сле раз­де­ла Британской Ин­дии (1947) центр джу­то­вой промышленности Па­ки­ста­на (пер­вая джу­то­вая фаб­ри­ка всту­пи­ла в строй в 1951 году). С 1980-х годов один из главных промышленных цен­тров Банг­ла­деш.

В центральной час­ти Нараянганджа (на пра­вом бе­ре­гу реки Си­та­лак­хья) со­хра­ни­лась ко­ло­ни­аль­ная за­строй­ка XIX - 1-й половины XX веков, там же рас­по­ло­жен ин­дуи­ст­ский храм Лак­шми- На­рая­на (ос­но­ван в XII веке). К се­ве­ру, в районе Хад­жи­гандж, на­хо­дят­ся од­но­именная кре­пость (XVII век), ме­четь и гроб­ни­ца Би­би Ма­ри­ам (2-я половина XVII века). В Нараянгандже - пуб­лич­ная библиотека (1929), те­атр (1976).

Важ­ней­ший тор­го­вый и промышленный при­го­род Дак­ки. Реч­ной порт (дей­ст­вую­щие мощ­но­сти со­ору­же­ны в 1955 году) ос­на­щён двух­уров­не­вым тер­ми­на­лом с 17 пир­са­ми (в т. ч. 10 - пон­тон­ные). Ве­ду­щие от­рас­ли промышленности - три­ко­таж­ная, швей­ная, хлоп­ча­то­бу­маж­ная. Пред­при­ятия ме­тал­лур­гической, ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей, хи­мической, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной, мы­ло­ва­рен­ной, ко­же­вен­ной, та­бач­ной, му­ко­моль­ной промышленности.

В ок­ре­ст­но­стях Нараянганджа, на ле­во­бе­ре­жье реки Си­та­лак­хья, - му­сульманское свя­ти­ли­ще Ка­дам-Ра­сул (1777-1778 годы; во­ро­та, 1805-1806 годы) и кре­пость Со­на­кан­да (середина XVII века); юж­нее - ме­четь Бан­дар-Ша­хи (1481), ме­четь и гроб­ни­ца Ба­ба Са­ле­ха (1505). К вос­то­ку от Нараянганджа - ос­тат­ки средневекового города Со­нар­га­он (гроб­ни­ца Гия­суд­ди­на Азам-ша­ха, 1410; ме­четь Го­ал­ди, 1519; ме­четь Фатх-ша­ха, 1484, пе­ре­строе­на, 1700-1701 годы, и др.).

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