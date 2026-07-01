НАРАЯНГАНДЖ
НАРАЯНГАНДЖ - город в центральной части Бангладеш, в области Дакка.
Население около 1,6 миллиона человек (2012). Входит в состав столичной городской агломерации Дакка с населением около 15,5 миллионов человек. Расположен на Бенгальской равнине, на реке Ситалакхья, к юго-востоку от Дакки. Узел железных и автомобильных дорог. Крупнейший речной порт страны, доступный для небольших морских судов.
Территория современного Нараянганджа заселена с середины 1-го тысячелетия до н. э. Город основан в 1766 году лидером местных индуистов на территории, арендованной у Британской Ост-Индской компании. С 1830 года крупный торговый центр (экспорт джута). В 1862 году связан регулярным пароходным сообщением с Калькуттой (Колката), Силхетом, Читтагонгом. С 1876 года муниципалитет. В 1879 году в Нараянгандже введён режим беспошлинной торговли. В 1921 году открыта первая трикотажная, в 1927 году - первая хлопкопрядильная фабрика. После раздела Британской Индии (1947) центр джутовой промышленности Пакистана (первая джутовая фабрика вступила в строй в 1951 году). С 1980-х годов один из главных промышленных центров Бангладеш.
В центральной части Нараянганджа (на правом берегу реки Ситалакхья) сохранилась колониальная застройка XIX - 1-й половины XX веков, там же расположен индуистский храм Лакшми- Нараяна (основан в XII веке). К северу, в районе Хаджигандж, находятся одноименная крепость (XVII век), мечеть и гробница Биби Мариам (2-я половина XVII века). В Нараянгандже - публичная библиотека (1929), театр (1976).
Важнейший торговый и промышленный пригород Дакки. Речной порт (действующие мощности сооружены в 1955 году) оснащён двухуровневым терминалом с 17 пирсами (в т. ч. 10 - понтонные). Ведущие отрасли промышленности - трикотажная, швейная, хлопчатобумажная. Предприятия металлургической, металлообрабатывающей, химической, целлюлозно-бумажной, мыловаренной, кожевенной, табачной, мукомольной промышленности.
В окрестностях Нараянганджа, на левобережье реки Ситалакхья, - мусульманское святилище Кадам-Расул (1777-1778 годы; ворота, 1805-1806 годы) и крепость Сонаканда (середина XVII века); южнее - мечеть Бандар-Шахи (1481), мечеть и гробница Баба Салеха (1505). К востоку от Нараянганджа - остатки средневекового города Сонаргаон (гробница Гиясуддина Азам-шаха, 1410; мечеть Гоалди, 1519; мечеть Фатх-шаха, 1484, перестроена, 1700-1701 годы, и др.).