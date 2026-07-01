НАРАЯН РАМ

НАРАЯН РАМ - индийский музыкант, исполнитель на северо-индийском смычковом инструменте саранги.

По­то­мок не­сколь­ких по­ко­ле­ний му­зы­кан­тов. Его учи­те­ля­ми в Удай­пу­ре бы­ли Удай Лал (са­ран­ги) и Ма­ха­дев Пра­сад (ис­пол­ни­тель ком­по­зи­ций кхай­яль). С 1944 года жил в Ла­хо­ре, учил­ся у ос­но­ва­те­ля ки­ран­ской шко­лы кхай­я­ля Аб­дул Ва­хид Ха­на. В 1947 году пе­ре­ехал в Де­ли , ра­бо­тал на Все­ин­дий­ском ра­дио, со­про­во­ж­дая пе­ние из­вест­ных североиндийских клас­сических пев­цов. С 1949 года в Бом­бее, здесь на­чал за­пи­сы­вать­ся на грам­пла­стин­ки, ра­бо­тал в об­ла­сти ки­но­му­зы­ки. В середине 1950-х годов на­чал вы­сту­пать как со­лист с ис­пол­не­ни­ем североиндийской клас­сической му­зы­ки (тра­ди­ция хин­ду­ста­ни), и по­сте­пен­но бла­го­да­ря его дея­тель­но­сти са­ран­ги при­об­рёл зна­че­ние вир­ту­оз­но­го соль­но­го кон­церт­но­го ин­ст­ру­мен­та. Иг­рал с вид­ны­ми индийскими му­зы­кан­та­ми Р. Шан­ка­ром, Али Ак­бар Ха­ном и др. Вы­ра­бо­тан­ный им стиль ока­зал влия­ние на современных ис­пол­ни­те­лей (Сул­тан Хан и др.). Ши­ро­ко га­ст­ро­ли­ро­вал в Ев­ро­пе, Азии и Северной Аме­ри­ке, в т. ч. в 1964 году вме­сте с бра­том Ча­тур Ла­лом (1925-1965 годы), со­про­во­ж­дав­шим иг­ру Нараяна на мем­бра­но­фо­не таб­ла. Од­ним из пер­вых про­па­ган­ди­ро­вал индийскую му­зы­ку сре­ди западных му­зы­кан­тов и слу­ша­те­лей. Вёл ак­тив­ную пре­по­да­ва­тель­скую дея­тель­ность в Ин­дии, Ев­ро­пе и США, сре­ди уче­ни­ков - его дочь Ару­на На­ра­ян Кал­ле (са­ран­ги), сын Бридж На­ра­ян (са­род) и внук Харш На­ра­ян (са­ран­ги). Име­нем Нараяна на­зван фонд для под­держ­ки мо­ло­дых му­зы­кан­тов, иг­раю­щих на са­ран­ги ( Мум­баи ).