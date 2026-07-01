НАРАЯН РАМ
НАРАЯН РАМ - индийский музыкант, исполнитель на северо-индийском смычковом инструменте саранги.
Потомок нескольких поколений музыкантов. Его учителями в Удайпуре были Удай Лал (саранги) и Махадев Прасад (исполнитель композиций кхайяль). С 1944 года жил в Лахоре, учился у основателя киранской школы кхайяля Абдул Вахид Хана. В 1947 году переехал в Дели, работал на Всеиндийском радио, сопровождая пение известных североиндийских классических певцов. С 1949 года в Бомбее, здесь начал записываться на грампластинки, работал в области киномузыки. В середине 1950-х годов начал выступать как солист с исполнением североиндийской классической музыки (традиция хиндустани), и постепенно благодаря его деятельности саранги приобрёл значение виртуозного сольного концертного инструмента. Играл с видными индийскими музыкантами Р. Шанкаром, Али Акбар Ханом и др. Выработанный им стиль оказал влияние на современных исполнителей (Султан Хан и др.). Широко гастролировал в Европе, Азии и Северной Америке, в т. ч. в 1964 году вместе с братом Чатур Лалом (1925-1965 годы), сопровождавшим игру Нараяна на мембранофоне табла. Одним из первых пропагандировал индийскую музыку среди западных музыкантов и слушателей. Вёл активную преподавательскую деятельность в Индии, Европе и США, среди учеников - его дочь Аруна Нараян Калле (саранги), сын Бридж Нараян (сарод) и внук Харш Нараян (саранги). Именем Нараяна назван фонд для поддержки молодых музыкантов, играющих на саранги (Мумбаи).