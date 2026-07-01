НАРАЙ

НАРАЙ - правитель тайского государства Аютт­хая в 1656-1688 годах.

Пре­ем­ник Пра­са­та Тон­га (1628-1656 годы). За­ко­но­да­тель­но ус­та­но­вил пре­дель­ную нор­му по­бо­ров с сель­ско­го на­се­ле­ния, на­зна­чив за её пре­вы­ше­ние на­ка­за­ния. Рас­ши­рил вве­дён­ный при Пра­са­те Тон­ге ин­сти­тут на­ме­ст­ни­че­ст­ва (пу ран; ук­ре­п­лён­ные цен­тры мы­ан­гов ста­ли ме­стом пре­бы­ва­ния про­винциальной ад­ми­ни­ст­ра­ции). Соз­дал государственные скла­ды, ку­да со всей стра­ны сво­зи­лись про­дук­ты (главным образом рис), пред­на­зна­чав­шие­ся для про­да­жи за гра­ни­цу. При Нарае сло­жил­ся штат долж­но­ст­ных лиц (мун­най), за­ни­мав­ший­ся учё­том тру­до­спо­соб­но­го на­се­ле­ния, а так­же вед­ший на­ло­го­вые кни­ги. Не пре­пят­ст­во­вал про­ник­но­ве­нию в Си­ам французских ие­зуи­тов , стре­мив­ших­ся об­ра­тить его в хри­сти­ан­ст­во, а так­же пе­ре­да­че фран­цу­зам ря­да во­енных и административных долж­но­стей. В 1687 году за­клю­чил до­го­вор с Фран­ци­ей о тор­гов­ле и тор­го­вых при­ви­ле­ги­ях. В 1688 году дал со­гла­сие на вве­де­ние в Си­ам и раз­ме­ще­ние в городе Бан­гкок и пор­ту Мер­гуи французских экс­пе­ди­ци­он­ных сил. Сверг­нут в ре­зуль­та­те народного вос­ста­ния, ко­то­рым ру­ко­во­дил ко­ман­дир гвар­дии на­езд­ни­ков на сло­нах Пет Ра­ча.