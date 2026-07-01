НАРАЙ
НАРАЙ - правитель тайского государства Аюттхая в 1656-1688 годах.
Преемник Прасата Тонга (1628-1656 годы). Законодательно установил предельную норму поборов с сельского населения, назначив за её превышение наказания. Расширил введённый при Прасате Тонге институт наместничества (пу ран; укреплённые центры мыангов стали местом пребывания провинциальной администрации). Создал государственные склады, куда со всей страны свозились продукты (главным образом рис), предназначавшиеся для продажи за границу. При Нарае сложился штат должностных лиц (муннай), занимавшийся учётом трудоспособного населения, а также ведший налоговые книги. Не препятствовал проникновению в Сиам французских иезуитов, стремившихся обратить его в христианство, а также передаче французам ряда военных и административных должностей. В 1687 году заключил договор с Францией о торговле и торговых привилегиях. В 1688 году дал согласие на введение в Сиам и размещение в городе Бангкок и порту Мергуи французских экспедиционных сил. Свергнут в результате народного восстания, которым руководил командир гвардии наездников на слонах Пет Рача.