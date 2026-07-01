НАПРАВНИК ЭДУАРД ФРАНЦЕВИЧ

НАПРАВНИК ЭДУАРД ФРАНЦЕВИЧ - российский дирижёр и композитор.

По про­ис­хо­ж­де­нию чех. В юно­сти был ор­га­ни­стом со­бо­ра в Пар­ду­би­це. С 1854 года об­у­чал­ся иг­ре на фортепиано в Пра­ге в Ор­ган­ной шко­ле и в Институте Майд­ля. Изу­чал ин­ст­ру­мен­тов­ку и чте­ние пар­ти­тур у ди­рек­то­ра Праж­ской консерватории Я.Б. Кит­ля. Был вто­рым ка­пель­мей­сте­ром во Франк­фур­те. С 1861 года жил в Рос­сии. До 1863 года ка­пель­мей­стер ор­ке­ст­ра князя Н.Б. Юсу­по­ва в Санкт-Пе­тер­бур­ге. С 1863 года по­мощ­ник ка­пель­мей­сте­ра, ор­га­нист и кон­церт­мей­стер, с 1867 года 2-й, в 1869-1916 годах 1-й ка­пель­мей­стер Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра. Вы­сту­пал как сим­фо­нический ди­ри­жёр в кон­цер­тах Русского музыкального общества (с 1864 года), ру­ко­во­дил сим­фо­ническими кон­цер­та­ми ИРМО (1869-1881 годы); член Главной ди­рек­ции и пред­се­датель­ст­вую­щий ди­рек­тор Санкт-Пе­тербургского от­де­ле­ния ИРМО (с 1875 года). Ди­ри­жи­ро­вал кон­цер­та­ми ор­ке­ст­ра Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра (с 1871 года).

Глу­бо­ко вос­при­няв русскую музыкальную куль­ту­ру, изу­чив её ис­пол­ни­тель­ские тра­ди­ции, Направник стал круп­ней­шим в Рос­сии опер­ным ди­ри­жё­ром XIX века. Бо­лее по­лу­ве­ка он ди­ри­жи­ро­вал спек­так­ля­ми Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра, за­вое­вал не­пре­ре­кае­мый ав­то­ри­тет у пев­цов и ор­ке­ст­ран­тов, до­бил­ся вы­со­кой ис­пол­ни­тель­ской куль­ту­ры все­го кол­лек­ти­ва те­ат­ра. От­стаи­вал гла­вен­ст­во му­зы­ки в ху­дожественной кон­цеп­ции опер­но­го спек­так­ля; впер­вые в прак­ти­ке русской опе­ры ут­вер­дил вы­со­кий ста­тус ор­ке­ст­ра и хо­ра. В об­шир­ном ре­пер­туа­ре ди­ри­жёра (80 опер) вы­де­ля­лись про­из­ве­де­ния М.И. Глин­ки и П.И. Чай­ков­ско­го. Направник впер­вые по­ста­вил опе­ры: «Виль­ям Ратк­лиф» (1869), «Анд­же­ло» (1876), «Кав­каз­ский плен­ник» (1883), «Са­ра­цин» (1899), «Ка­пи­тан­ская доч­ка» (1911) Ц.А. Кюи; «Вра­жья си­ла» А.Н. Се­ро­ва (1871); «Ка­мен­ный гость» А.С. Дар­го­мыж­ско­го (1872); «Де­мон» А.Г. Ру­бин­штей­на (1875); «Пско­ви­тян­ка» (1873), «Май­ская ночь» (1880), «Сне­гу­роч­ка» (1882), «Мла­да» (1892), «Ночь пе­ред Ро­ж­де­ст­вом» (1895) Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва; «Бо­рис Го­ду­нов» М.П. Му­сорг­ско­го (1874); «Оп­рич­ник» (1874), «Куз­нец Ва­ку­ла» (1876), «Ор­ле­ан­ская де­ва» (1881), «Пи­ко­вая да­ма» (1890), «Ио­лан­та» (1892) Чай­ков­ско­го. Во­зоб­но­вил постановку «Рус­ла­на и Люд­ми­лы» Глин­ки (1871). Боль­шое ху­дожественное зна­че­ние име­ли по­ста­нов­ки тет­ра­ло­гии «Коль­цо ни­бе­лун­га» Р. Ваг­не­ра (1900-1905 годы), опер «Фи­де­лио» Л. ван Бет­хо­ве­на (1905), «Ор­фей и Эв­ри­ди­ка» К.В. Глю­ка (1911). Мас­тер­ст­во Направника -ди­ри­жё­ра, ши­ро­кий музыкальный кру­го­зор, ис­клю­чительная тща­тель­ность ра­бо­ты над пар­ти­ту­рой вы­со­ко це­ни­лись со­вре­мен­ни­ка­ми, в ча­ст­но­сти П.И. Чай­ков­ским, од­на­ко В В. Ста­сов и ком­по­зи­то­ры Но­вой русской шко­лы («Мо­гу­чей куч­ки») кри­ти­ко­ва­ли его ис­пол­не­ние за ака­де­мизм, не­дос­та­ток тем­пе­ра­мен­та.

Ком­по­зи­тор­ское на­сле­дие Направника ме­нее зна­чи­тель­но, од­на­ко от­ли­ча­ет­ся жан­ро­вым раз­но­об­ра­зи­ем: опе­ры «Ни­же­го­род­цы» (1868), «Га­рольд» (1885, поставлена в 1886 году), «Фран­че­ска да Ри­ми­ни» (1902; все - Ма­ри­ин­ский те­атр); 4 сим­фо­нии (в т. ч. 3-я, d-moll, - «Де­мон», 1874), Тор­же­ст­вен­ная увер­тю­ра (1866), 2 сим­фо­нических по­эмы (1874, 1881), На­род­ные тан­цы (1875-1876 годы), сюи­та A-dur (1890), 2 русских пье­сы (1905), 3 мар­ша для ор­ке­ст­ра; Сим­фо­ни­че­ский кон­церт (1877), Фан­та­зия на рус­ские мо­ти­вы (1882) для фортепиано и ор­ке­ст­ра; свет­ские и ду­хов­ные хо­ры (в т. ч. Тор­же­ст­вен­ная кан­та­та, 1880), ро­ман­сы, во­каль­ные ан­самб­ли, ка­мер­ные ин­ст­ру­мен­таль­ные ан­самб­ли, пье­сы для фортепиано, скрип­ки, вио­лон­че­ли; му­зы­ка к дра­ма­тической по­эме «Дон Жу­ан» А.К. Тол­сто­го (1891). В ре­пер­туа­ре удер­жа­лась опе­ра «Дуб­ров­ский» (либретто М.И. Чай­ков­ско­го на сю­жет ро­ма­на в про­зе А.С. Пуш­ки­на, 1894, поставлена в 1895 году), на­пи­сан­ная в тра­ди­ци­ях «лирических сцен» П.И. Чай­ков­ско­го.