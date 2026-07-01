НАПРАВНИК ЭДУАРД ФРАНЦЕВИЧ
НАПРАВНИК ЭДУАРД ФРАНЦЕВИЧ - российский дирижёр и композитор.
По происхождению чех. В юности был органистом собора в Пардубице. С 1854 года обучался игре на фортепиано в Праге в Органной школе и в Институте Майдля. Изучал инструментовку и чтение партитур у директора Пражской консерватории Я.Б. Китля. Был вторым капельмейстером во Франкфурте. С 1861 года жил в России. До 1863 года капельмейстер оркестра князя Н.Б. Юсупова в Санкт-Петербурге. С 1863 года помощник капельмейстера, органист и концертмейстер, с 1867 года 2-й, в 1869-1916 годах 1-й капельмейстер Мариинского театра. Выступал как симфонический дирижёр в концертах Русского музыкального общества (с 1864 года), руководил симфоническими концертами ИРМО (1869-1881 годы); член Главной дирекции и председательствующий директор Санкт-Петербургского отделения ИРМО (с 1875 года). Дирижировал концертами оркестра Мариинского театра (с 1871 года).
Глубоко восприняв русскую музыкальную культуру, изучив её исполнительские традиции, Направник стал крупнейшим в России оперным дирижёром XIX века. Более полувека он дирижировал спектаклями Мариинского театра, завоевал непререкаемый авторитет у певцов и оркестрантов, добился высокой исполнительской культуры всего коллектива театра. Отстаивал главенство музыки в художественной концепции оперного спектакля; впервые в практике русской оперы утвердил высокий статус оркестра и хора. В обширном репертуаре дирижёра (80 опер) выделялись произведения М.И. Глинки и П.И. Чайковского. Направник впервые поставил оперы: «Вильям Ратклиф» (1869), «Анджело» (1876), «Кавказский пленник» (1883), «Сарацин» (1899), «Капитанская дочка» (1911) Ц.А. Кюи; «Вражья сила» А.Н. Серова (1871); «Каменный гость» А.С. Даргомыжского (1872); «Демон» А.Г. Рубинштейна (1875); «Псковитянка» (1873), «Майская ночь» (1880), «Снегурочка» (1882), «Млада» (1892), «Ночь перед Рождеством» (1895) Н.А. Римского-Корсакова; «Борис Годунов» М.П. Мусоргского (1874); «Опричник» (1874), «Кузнец Вакула» (1876), «Орлеанская дева» (1881), «Пиковая дама» (1890), «Иоланта» (1892) Чайковского. Возобновил постановку «Руслана и Людмилы» Глинки (1871). Большое художественное значение имели постановки тетралогии «Кольцо нибелунга» Р. Вагнера (1900-1905 годы), опер «Фиделио» Л. ван Бетховена (1905), «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка (1911). Мастерство Направника -дирижёра, широкий музыкальный кругозор, исключительная тщательность работы над партитурой высоко ценились современниками, в частности П.И. Чайковским, однако В В. Стасов и композиторы Новой русской школы («Могучей кучки») критиковали его исполнение за академизм, недостаток темперамента.
Композиторское наследие Направника менее значительно, однако отличается жанровым разнообразием: оперы «Нижегородцы» (1868), «Гарольд» (1885, поставлена в 1886 году), «Франческа да Римини» (1902; все - Мариинский театр); 4 симфонии (в т. ч. 3-я, d-moll, - «Демон», 1874), Торжественная увертюра (1866), 2 симфонических поэмы (1874, 1881), Народные танцы (1875-1876 годы), сюита A-dur (1890), 2 русских пьесы (1905), 3 марша для оркестра; Симфонический концерт (1877), Фантазия на русские мотивы (1882) для фортепиано и оркестра; светские и духовные хоры (в т. ч. Торжественная кантата, 1880), романсы, вокальные ансамбли, камерные инструментальные ансамбли, пьесы для фортепиано, скрипки, виолончели; музыка к драматической поэме «Дон Жуан» А.К. Толстого (1891). В репертуаре удержалась опера «Дубровский» (либретто М.И. Чайковского на сюжет романа в прозе А.С. Пушкина, 1894, поставлена в 1895 году), написанная в традициях «лирических сцен» П.И. Чайковского.