Наполео́новские во́йны

Наполео́новские во́йны — вой­ны Франции периода Консульства и Первой империи против анти­французских коалиций 1803–1815. Стали продолжением Революционных вой­н 1792–1802, завершившихся Амьенским миром . 18 мая 1803 Великобритания возобновила военные действия против Франции. Наполеон I , провозглашенный 18 мая 1804 императором французов, сосредоточил свои вой­ска в Булонском лагере и начал готовиться к форсированию Ла-­Манша. Весной-­летом 1805 усилиями английской дипломатии была сформирована 3‑я антифранцузская коалиция (Великобритания, Россия, Австрия, Швеция и Неаполитанское королевство), которая в августе объявила Франции вой­ну. Не дожидаясь подхода союзников, австрийцы вторглись в Баварию. Великая армия Наполеона, совершив ускоренный переход от Ла-­Манша, блокировала в Ульме австрийскую армию К. Мака и заставила ее капитулировать. 2 декабря 1805 в генеральном сражении при Аустерлице Наполеон разгромил объединенные русско-­австрийские силы, вынудив Австрию подписать сепаратный Пресбургский мир и выйти из коалиции. Великобритания, которая после победы Г. Нельсона при Трафальгаре над испано-­французским флотом (21 октября 1805) окончательно избавилась от угрозы французского вторжения, стала искать новых союзников для продолжения вой­ны на континенте. Ее стараниями 1 октября 1806 была создана 4‑я антифранцузская коалиция (Великобритания, Россия, Пруссия и Швеция). 14 октября 1806 Наполеон и Н. Даву разбили прусскую армию в Йено-­Ауэрштедском сражении . Заняв Берлин, Наполеон 1 ноября 1806 провозгласил Континентальную блокаду Великобритании. В 1807 русские вой­ска сражались против Великой армии в Польше и Вост. Пруссии. В кровопролитном сражении под Прейсиш-­Эйлау (7–8 февраля 1807) они устояли перед натиском французов, но 14 июня 1807 потерпели поражение под Фридландом. Вой­на закончилась подписанием Тильзитского мира (7 июля 1807) между Францией с одной стороны, Россией и Пруссией — с другой. Александру I пришлось вступить в союз с Наполеоном и присоединиться к Континентальной блокаде. Для ее эффективного осуществления требовалось участие в ней всех европейских государств без исключения. Чтобы включить в Континентальную блокаду и Португалию, Наполеон и Карл IV подписали договор Фонтенбло (27 октября 1807) о совместной оккупации и разделе этой страны. 27 ноября 1807 французский корпус Ж. А. Жюно вступил в Лиссабон. Французские вой­ска под предлогом выполнения договора оккупировали также значительную часть испанской территории. 2 мая 1808 в Мадриде вспыхнуло антифранцузское восстание, жестоко подавленное И. Мюратом . Вызвав в Байону Карла IV и его наследника Фердинанда (см. Фердинанд VII ), Наполеон заставил их отречься от престола и 4 июня 1808 возвел на испанский трон своего брата Жозефа. В Испании началась общенациональная Вой­на за независимость против французов и их сателлитов. После победы испанцев над французскими вой­сками при Байлене (22 июля 1808) и высадки в Португалии англичан, которые разбили Жюно при Вимейро (21 августа 1808), Наполеон решил лично руководить экспедицией на Пиренеи. Перед этим он 27 сентября 1808 встретился с Александром I в Эрфурте, получив от него подтверждение союзнических обязательств, а уже 7 ноября 1808 возглавил массированное наступление Великой армии в Испании. Ему удалось нанести ряд тяжелых поражений испанским и английским вой­скам, тем не менее, вой­на на Пиренеях продолжалась и приняла общенародный характер.

Воспользовавшись тем, что Наполеон завяз в Испании, Великобритания и Австрия сформировали 5‑ю антифранцузскую коалицию. В январе 1809 Наполеон вынужден был с частью вой­ск вернуться во Францию для подготовки к предстоявшей вой­не против Австрии. С началом Австро-­французской вой­ны 1809 он разбил австрийцев при Абенсберге и Экмюле (19–22 мая 1809), но потерпел неудачу при форсировании Дуная при Асперне и Эсслинге (21–22 мая 1809). Однако затем в генеральном сражении Наполеон разбил австрийцев при Ваграме (5–6 июля 1809) и принудил императора Франца I подписать Шёнбруннский мир. Россия формально участвовала в этой вой­не на стороне Франции, но русская армия лишь имитировала активность и уклонялась от прямых столкновений с австрийцами. В 1810–1811 обострились франко-­российские экономические противоречия. Наполеон был недоволен потоком английской контрабанды, поступавшим в Центральную Европу через российские порты, и введенными Россией антифранцузскими протекционистскими тарифами. Александр I выражал недовольство усилением созданного Наполеоном на польских землях герцогства Варшавского. В результате обе стороны готовились к вой­не: Франция к наступательной, Россия к оборонительной. Наполеон планировал в ходе скоротечной кампании нанести поражение русской армии в приграничных сражениях и навязать выгодный Франции мир. 24 июня 1812 Великая армия под его командованием вторглась в Россию. Русские армии отступили вглубь страны, избегая генерального сражения. Не сумев помешать их соединению в Смоленске, Наполеон продолжил преследование, стараясь навязать генеральное сражение. Оно состоялось 7 сентября 1812 при Бородино : обе стороны понесли тяжелые потери, но поле боя осталось за французами. 14 сентября 1812 Наполеон вступил в Москву. Оттуда он несколько раз обращался к Александру I с предложениями о мире, но все они остались без ответа. Московский пожар и повальное мародерство военнослужащих Великой армии серьезно ослабили ее боеспособность. 19 октября 1812 Наполеон оставил Москву и двинулся на Калугу, но после сражения под Малоярославцем (24 октября 1812) вынужден был продолжить отступление по уже разоренной Старой Смоленской дороге. Холода, трудности снабжения и стычки с русскими вой­сками существенно ослабили Великую армию. Избежав в сражениях под Красным (16–18 ноября 1812) и на Березине (26–28 ноября 1812) полного окружения, она ввиду больших потерь фактически перестала существовать. В начале 1813 образовалась 6‑я антифранцузская коалиция (Россия, Пруссия, Швеция). Наполеон одержал над ней победы при Люцене (2 мая 1813) и Бауцене (20 мая 1813), после чего заключил 4 июня 1813 перемирие на два месяца. Тем временем французские вой­ска в Испании потерпели 21 июня 1813 поражение от англо-­испанской армии при Витории и вынуждены были очистить Пиренейский п-ов. С возобновлением 13 августа 1813 военных действий в Германии к коалиции примкнула Австрия. Наполеон нанес союзникам еще одно поражение при Дрездене (27 августа 1813), но затем был разгромлен их объединенными силами в «битве народов» при Лейпциге (16–19 октября 1813). В кампанию 1814 он вел борьбу против коалиции уже на территории Франции. Наполеон выиграл сражения при Бриенне (29 января 1814), Шампобере (10 февраля 1814), Монмирайе (11 февраля 1814), Монтеро (18 февраля 1814), Реймсе (13 марта 1814), но допустил потерю Парижа и 4 апреля 1814 под давлением своих маршалов подписал в Фонтенбло отречение от престола. После возвращения в марте 1815 Наполеона к власти против него была создана 7‑я антифранцузская коалиция (Россия, Великобритания, Пруссия, Австрия, Нидерланды, Швеция, германские государства). Поражение Наполеона в генеральном сражении при Ватерлоо от объединенных сил союзников (18 июня 1815) и его второе отречение от престола положили конец Н. в. Итог им был подведен Венским конгрессом 1814–1815 .

Лит .: Исдейл Ч. Дж. Наполеоновские вой­ны / Пер. с англ. Ростов-на-­Дону, 1997; Чандлер Д. Военные кампании Наполеона. Триумф и трагедия завоевателя / Пер. с англ. М., 2000; Безотосный В. М. Наполеоновские вой­ны. М., 2010; Mikaberidze A. The Napoleonic Wars: A Global History. New York, 2020; Béraud S. La révolution militaire napoléonienne. 2 vols. Paris, 2021; The Cambridge History of the Napoleonic Wars. 3 vols. Cambridge, 2022. А. В. Чудинов .