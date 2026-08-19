Наполео́н III, Шарль Луи-­Наполеон Бонапарт

Наполео́н III ( фр. Napoléon III), Шарль Луи-­Наполеон Бонапарт (20.04.1808, Париж — 09.01.1873, Чизлхерст, пригород Лондона) — племянник Наполеона I , император французов в 1852–1870 . Сын Людовика (Луи) Бонапарта , короля Голландии, и Гортензии Богарне, дочери императрицы Жозефины от первого брака, падчерицы Наполеона I. С 1815 проживал с матерью в Швейцарии, где получил образование в коллеже и Военной инженерно-­артиллерийской школе. Служил в швейцарской армии, имел чин капитана артиллерии. В молодые годы был близок с италь­янскими карбонариями, участвовал с ними в военном походе на Рим в 1830–1831. После смерти в 1832 единственного сына Наполеона I, герцога Рейхштадтского (Наполеон II), стал главой Дома Бонапартов и претендентом на императорский престол. Свои политические взгляды сформулировал в работе «Наполеоновские идеи», обосновав концепцию народной монархии с разделением властей и всеобщим избирательным правом. Предпринял две попытки (октябрь 1836 и август 1840) свергнуть режим Июльской монархии , но оба раза потерпел неудачу. Был арестован и приговорен к пожизненному заключению. В тюрьме написал книгу «Угасание пауперизма» (1844), где изложил свою социальную программу, в которой прослеживалось влияние идей К. А. Сен-­Симона и Л. Блана . В 1846 сумел бежать и перебраться в Англию. После Февральской революции 1848 был избран в Учредительное собрание, вернулся во Францию и выдвинул свою кандидатуру на пост президента республики. На выборах в декабре 1848 одержал убедительную победу (74 % голосов). С 20 декабря 1848 до 2 декабря 1852 — президент Французской республики. Растущие разногласия с парламентом и желание продлить свои полномочия, ограниченные четырьмя годами, побудили его 2 декабря 1851 совершить государственный переворот. Результаты переворота, обеспечившие основные рычаги власти за принцем-­президентом, 21 декабря 1851 были одобрены на всенародном плебисците (76 % голосов). В ноябре 1852 Луи-­Наполеон вынес на очередной плебисцит вопрос о восстановлении во Франции империи и получил одобрение 76 % избирателей. 2 декабря 1852 был провозглашен императором французов под именем Н. III. Во Франции был установлен режим Второй империи . В январе 1853 вступил в брак с испанской аристократкой Евгенией де Монтихо, графиней Теба. Во внутренней политике Н. III прослеживаются два этапа. До 1860 он проводил достаточно жесткий курс, подавляя оппозицию. В 1860‑е, упрочив позиции режима, взял курс на его постепенную либерализацию. Система принятых при Н. III мер обеспечила Франции устойчивое экономическое развитие, превратив ее в ведущую финансово-­промышленную державу на континенте. В области внешней политики Н. III преследовал амбициозные цели по утверждению ведущего положения Франции на континенте и за его пределами. Победоносная Крымская вой­на 1853–1856 подняла престиж Франции, сблизив ее с Англией и Сардинией. Н. III поддерживал объединительные тенденции в Италии, но при условии сохранения в Риме светской власти пап. Разгромив в 1859 Австрию, Н. III присоединил к Франции Ниццу и Савой­ю. Организовал ряд удачных колониальных экспедиций — в Китай, Японию, Аннам и Сирию, но в 1866 потерпел поражение в Мексике. Гегемонистские устремления Н. III привели к постепенной изоляции Франции в Европе. Ошибочно считая главным соперником Австрию, Н. III в 1866 позволил пруссакам разгромить австрийцев и тем самым создать для своей страны куда более серьезную угрозу. Предпринял запоздалую попытку остановить возрастающее влияние Пруссии. Без серьезной подготовки в июле 1870 объявил ей вой­ну ( Франко-­прусская вой­на 1870 – 1871 ). Сокрушительное поражение французской армии под Седаном 1 сентября 1870, когда в плену оказался сам император, стало прелюдией к революции в Париже, свергнувшей 4 сентября режим Второй империи и провозгласившей республику. После подписания 26 февраля 1871 предварительного мирного договора с Пруссией низложенный император был освобожден из плена и выехал в Англию, куда ранее перебралась его семья. Там он провел последние месяцы жизни.

Лит .: Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2‑е изд. Т. 8. М., 1957. С. 115–217; Séguin Ph. Louis Napoléon le Grand. Paris, 1990; Castelot A. Napoléon III. Paris, 1999; Смирнов А. Ю. Империя Наполеона III. М., 2003; Milza P. Napoléon III. Paris, 2006; Smith W. Napoléon III. Paris, 2007. П. П. Черкасов.