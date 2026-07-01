НАНДЫ
НАНДЫ - ддинастия правителей Магадхи в IV веке до н. э. Сведения о Нандах немногочисленны и противоречивы, содержатся в основном в поздних памятниках.
Династия основана, по некоторым данным, Уграсеной Нандой. В связи со своим шудранским происхождением (смотри Шудры) Нанды опирались не на племенные ополчения, а на наёмное войско. Облагали население подвластных территорий тяжёлыми налогами. Нанды вели активную внешнюю политику, свергли ряд кшатрийских (смотри Кшатрии) династий (икшванов, панчалов, кашийцев, хайхаев, калингов и др.), заменив их своими ставленниками и, по некоторым сведениям, включив их территории в состав своего государства. В период расцвета держава Нандов охватывала бассейн реки Ганг и восточное побережье Декана (ныне Орисса), фактически была предшественницей империи Маурьев. Государство Нандов завоёвано Чандрагуптой I.