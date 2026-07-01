НАНДЫ

НАНДЫ - дди­на­стия пра­ви­те­лей Ма­гад­хи в IV веке до н. э. Све­де­ния о Нандах не­мно­го­числен­ны и про­ти­во­ре­чи­вы, со­дер­жат­ся в основном в позд­них па­мят­ни­ках.

Ди­на­стия ос­но­ва­на, по не­ко­то­рым дан­ным, Уг­ра­се­ной Нан­дой. В свя­зи со сво­им шуд­ран­ским про­ис­хо­ж­де­ни­ем (смотри Шуд­ры) Нанды опи­ра­лись не на пле­мен­ные опол­че­ния, а на на­ём­ное вой­ско. Об­ла­га­ли на­се­ле­ние под­вла­ст­ных тер­ри­то­рий тя­жё­лы­ми на­ло­га­ми. Нанды ве­ли ак­тив­ную внеш­нюю по­ли­ти­ку, сверг­ли ряд кшат­рий­ских (смотри Кшат­рии ) ди­на­стий (ик­шва­нов, пан­ча­лов, ка­ший­цев, хай­ха­ев, ка­лин­гов и др.), за­ме­нив их свои­ми став­лен­ни­ка­ми и, по не­ко­то­рым све­де­ни­ям, вклю­чив их тер­ри­то­рии в со­став сво­его го­су­дар­ст­ва. В пе­ри­од рас­цве­та дер­жа­ва Нандов ох­ва­ты­ва­ла бас­сейн реки Ганг и восточное по­бе­ре­жье Де­ка­на (ны­не Орис­са), фак­ти­че­ски бы­ла пред­ше­ст­вен­ни­цей им­пе­рии Ма­урь­ев . Государство Нандов за­воё­ва­но Чан­д­ра­гуп­той I.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)