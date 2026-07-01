НАНДЕР
НАНДЕР - город в центральной части Индии, штат Махараштра.
Население 550,6 тысяч человек (2011). Расположен в центральной части плато Декан, на левом берегу реки Годавари. Узел железных и автомобильных (в т. ч. национальная автомагистраль Кальян - Нирмал) дорог. Аэропорт (внутренние авиарейсы).
Возник в период правления династии Нандов. При Ашоке присоединён к империи Маурьев. С VI века входил в состав государства Чалукьев, с VIII века - государства Раштракутов. С конца XII века под властью державы Ядавов. В начале XIV века при Ала- ад-Дине Хилджи вошёл в Делийский султанат. Во 2-й половине XVII века в составе Маратхской конфедерации, после её распада вошёл в кн-во Хайдарабад (1725). В 1853-1947 годах в составе Британской Индии. В 1948 году после ряда сепаратистских мятежей включён в провинцию (с 1950 года штат) Бомбей Индийского союза. С 1960 года в штате Махараштра. Центр паломничества сикхов.
На набережной реки Годавари, на месте смерти десятого сикхского гуру Гобинд Сингха, - гробница Хазур-Сахиб (1832-1837 годы), построенная махараджей Ранджит Сингхом по образцу Золотого храма сикхов в Амритсаре.
В Нандере - Университет Свами Рамананд Тиртх Маратхвада (1994); Инженерно-технологический институт Шри Гуру Гобинд Сингх-джи (1981) и множество колледжей. Крупнейшее промышленное предприятие - завод компании «Kalantri Engineering Works» (производство гидротехнических агрегатов, кабельной продукции, оборудования для канатных дорог). Текстильная (производство хлопчатобумажных тканей) и швейная, пищевая промышленность. Металлообработка, производство сельскохозяйственной техники, стройматериалов. Развивается система телекоммуникаций (офисы компании «Bharat Sanchar Nigam») и производство программных продуктов («Cohort Technologies»).