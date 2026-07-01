НАНДЕР

НАНДЕР - город в центральной части Индии, штат Махараштра.

Население 550,6 тысяч человек (2011). Рас­по­ло­жен в центральной час­ти пла­то Де­кан, на ле­вом бе­ре­гу реки Го­да­ва­ри. Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных (в т. ч. национальная ав­то­ма­ги­ст­раль Каль­ян - Нир­мал) до­рог. Аэ­ро­порт (внутренние авиа­рей­сы).

Воз­ник в пе­ри­од прав­ле­ния ди­на­стии Нан­дов . При Ашо­ке при­сое­ди­нён к им­пе­рии Ма­урь­ев. С VI века вхо­дил в со­став государства Ча­лукь­ев, с VIII века - государства Раш­тра­ку­тов. С конца XII века под вла­стью дер­жа­вы Яда­вов. В начале XIV века при Ала- ад-Ди­не Хилд­жи во­шёл в Де­лий­ский сул­та­нат . Во 2-й половине XVII века в со­ста­ве Ма­ратх­ской кон­фе­де­ра­ции, по­сле её рас­па­да во­шёл в кн-во Хай­да­ра­бад (1725). В 1853-1947 годах в со­ста­ве Британской Ин­дии. В 1948 году по­сле ря­да се­па­ра­ти­ст­ских мя­те­жей вклю­чён в про­вин­цию (с 1950 года штат) Бом­бей Индийского сою­за. С 1960 года в шта­те Ма­ха­раш­тра. Центр па­лом­ни­че­ст­ва сик­хов.

На на­бе­реж­ной реки Го­да­ва­ри, на мес­те смер­ти де­ся­то­го сикх­ско­го гу­ру Го­бинд Синг­ха, - гроб­ни­ца Ха­зур-Са­хиб (1832-1837 годы), по­стро­ен­ная ма­ха­рад­жей Ранд­жит Синг­хом по об­раз­цу Зо­ло­то­го хра­ма сик­хов в Ам­рит­са­ре.

В Нандере - Университет Сва­ми Ра­ма­нанд Тиртх Ма­рат­хва­да (1994); Ин­же­нер­но-тех­но­ло­гический институт Шри Гу­ру Го­бинд Сингх-джи (1981) и мно­же­ст­во кол­лед­жей. Круп­ней­шее промышленное пред­прия­тие - завод ком­па­нии «Kalantri Engineering Works» (про­изводство гид­ро­тех­нических аг­ре­га­тов, ка­бель­ной про­дук­ции, обо­ру­до­ва­ния для ка­нат­ных до­рог). Тек­стиль­ная (про­изводство хлоп­ча­то­бу­маж­ных тка­ней) и швей­ная, пи­ще­вая промышленность. Ме­тал­ло­об­ра­бот­ка, про­изводство сельскохозяйственной тех­ни­ки, строй­ма­те­риа­лов. Раз­ви­ва­ет­ся си­сте­ма те­ле­ком­му­ни­ка­ций (офи­сы ком­па­нии «Bha­rat Sanchar Nigam») и про­изводство про­грамм­ных про­дук­тов («Cohort Technologies»).

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