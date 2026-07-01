НАМЮР
НАМЮР - историческая область на территории современной Бельгии.
Главный город - Намюр.
Территория Намюра со 2-й половины 1-го тысячелетия до н. э. заселена кельтами, относящимися к группе белгов. После римского завоевания (I век до н. э.) включена в образованную в 89 году н. э. провинцию Германия Нижняя. С V века в составе Франкского государства. В эпоху Каролингов известен как графство Ломм (comitatus Lomacensis). Как графство Намюр упоминается с начала X века. В X веке в борьбе с соседними политическими образованиями (Брабант, Геннегау, Льеж) утратил ряд территорий. В результате раздела империи Каролингов отошёл к герцогству Лотарингия, затем (959) к герцогству Нижняя Лотарингия. В 1139 году объединён с графством Люксембург под властью Генриха Слепого (1139-1190 годы). С 1190 года маркграфство Намюр во главе с Бодуэном (Балдуином) де Эно (1190-1195 годы). После смерти маркграфа Филиппа I де Эно (1195-1212 годы) Намюр перешёл к роду Куртене. В 1263 году Бодуэн (Балдуин) II де Куртене (император Латинской империи в 1237-1261 годах) продал Намюрскому графу Фландрии Ги де Дампьеру (1251-1305 годы), который в 1298 году передал права на него своему сыну Жану I (1298-1330 годы).
Граф Жан III (1418-1429 годы), не имевший наследников мужского пола, в 1421 году заключил соглашение с Филиппом Добрым. По этому соглашению после смерти Жана III графство Намюр перешло герцогу Бургундскому. С 1482 года в составе владений Габсбургов. В 1512 году включён в т. н. Бургундский округ, объявленный в 1548 году комплексом земель, наследуемым только в нераздельном виде (закреплено Прагматической санкцией от 4.11.1549 года). После отречения Карла V Намюр вместе со всеми нидерландскими землями перешёл к испанскому королю Филиппу II, с 1714 года под власть австрийских Габсбургов. С 1794 года во французском департаменте Самбра и Мёз. По решению Венского конгресса 1814-1815 годов - провинция Намюр в составе Нидерландского королевства 1815-1830 годов, затем - Королевства Бельгия. С 1994 года провинция Намюр Валлонского региона.