НАМЮР

НАМЮР - ис­то­рическая об­ласть на тер­ри­то­рии современной Бель­гии.

Главный го­род - На­мюр.

Тер­ри­то­рия Намюра со 2-й половины 1-го тысячелетия до н. э. за­се­ле­на кель­та­ми, от­но­ся­щи­ми­ся к груп­пе бел­гов. По­сле римского за­вое­ва­ния (I век до н. э.) вклю­че­на в об­ра­зо­ван­ную в 89 году н. э. провинцию Гер­ма­ния Ниж­няя. С V века в со­ста­ве Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва. В эпо­ху Ка­ро­лин­гов из­вес­тен как граф­ст­во Ломм (comitatus Lomacensis). Как граф­ст­во На­мюр упо­ми­на­ет­ся с начала X века. В X веке в борь­бе с со­сед­ни­ми по­литическими об­ра­зо­ва­ния­ми (Бра­бант, Ген­не­гау, Льеж) ут­ра­тил ряд тер­ри­то­рий. В ре­зуль­та­те раз­де­ла им­пе­рии Ка­ро­лин­гов ото­шёл к гер­цог­ст­ву Ло­та­рин­гия, за­тем (959) к гер­цог­ст­ву Ниж­няя Ло­та­рин­гия. В 1139 году объ­е­ди­нён с граф­ст­вом Люк­сем­бург под вла­стью Ген­ри­ха Сле­по­го (1139-1190 годы). С 1190 года марк­граф­ст­во На­мюр во гла­ве с Бо­ду­эном (Бал­дуи­ном) де Эно (1190-1195 годы). Пос­ле смер­ти марк­гра­фа Фи­лип­па I де Эно (1195-1212 годы) На­мюр пе­ре­шёл к ро­ду Кур­те­не. В 1263 году Бо­ду­эн (Бал­ду­ин) II де Кур­те­не (им­пе­ра­тор Латинской им­пе­рии в 1237-1261 годах) про­дал На­мюрскому гра­фу Флан­д­рии Ги де Дам­пь­е­ру (1251-1305 годы), ко­то­рый в 1298 году пе­ре­дал пра­ва на не­го сво­ему сы­ну Жа­ну I (1298-1330 годы).

Граф Жан III (1418-1429 годы), не имев­ший на­след­ни­ков муж­ско­го по­ла, в 1421 году за­клю­чил со­гла­ше­ние с Фи­лип­пом До­б­рым. По это­му со­гла­ше­нию по­сле смер­ти Жа­на III граф­ст­во На­мюр пе­ре­шло гер­цо­гу Бур­гунд­ско­му. С 1482 года в со­ста­ве вла­де­ний Габс­бур­гов. В 1512 году вклю­чён в т. н. Бур­гунд­ский округ, объ­яв­лен­ный в 1548 году ком­плек­сом зе­мель, на­сле­дуе­мым толь­ко в не­раз­дель­ном ви­де (за­кре­п­ле­но Праг­ма­тической санк­ци­ей от 4.11.1549 года). По­сле от­ре­че­ния Кар­ла V На­мюр вме­сте со все­ми ни­дерландскими зем­ля­ми пе­ре­шёл к испанскому ко­ро­лю Фи­лип­пу II, с 1714 года под власть австрийских Габс­бур­гов. С 1794 года во французском департаменте Сам­бра и Мёз. По ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов - провинция На­мюр в со­ста­ве Ни­дер­ланд­ско­го ко­ролев­ст­ва 1815-1830 годов, за­тем - Ко­ро­лев­ст­ва Бель­гия. С 1994 года провинция На­мюр Вал­лон­ско­го ре­гио­на.

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