НАМФАМО, первомученик (лат. Namphamo)

Первый христианский мученик Нумидии или римской Северной Африки.

Намфомо - христианин из Мадавры в Нумидии, упомянутый в переписке Августина и Максима Мадаврского как «первомученик».

В основе традиции о мучениках Мадавры лежит упоминание языческого грамматика Максима Мадаврского в письме к Августину: «Кто же предположил бы, что Мигдо предпочитаем Юпитеру метающему молнии, Санес — Юноне, Минерве, Венере и Весте, и первомученика Намфамо, о ужас, всем бессмертным богам?!» (Aug. Epist., 16, 2). В ответном послании Августин поясняет, что речь идет об «именах умерших пунийцев», очевидно, христиан. В Мартирологе Иеронима Намфамо упоминается в числе мучеников 4 декабря. Флорентийская редакция Мартиролога Иеронима отмечает Намфамо 5 и 18 декабря, а его товарища Мигдо — 4 и 10 декабря, что позволяет предполагать существование некогда единого дня их совместного почитания. Термин «первомученик» не встречается больше в христианской литературе, а само слово «archimartyr» отнюдь не обязательно носит хронологический оттенок. «Первомученик» Намфамо может являться первым по степени почитания как архидьякон или архиепископ, но не по времени.

Существует гипотеза о принадлежности Намфамо и его товарищей к радикальному крылу донатистов — циркумцеллионам, аскетическому движению социальных низов, поднявших восстание в Нумидии в 340 г., посколку Мадавра была центром донатистского восстания, а презрение, с которым Максим высмеивает христиан, сопряжено с представлением о них как о выходцах из необразованного простонародья. Таким образом, Намфамо являлся старшим современником Максима и Августина. Однако в случае принадлежности Намфамо и его товарищей движению циркумцеллионов, необъяснимым остается молчание Августина по этому вопросу, поскольку он был одним из наиболее последовательных борцов с ересью донатизма. Невозможно обойти вниманием и положительную характеристику, которую Августин дает положительную характеристику имени Намфамо, говоря, что «Намфамо означает ни что иное, как человека с хорошей ногой, то есть появление которого, приносило бы какое-либо благополучие, как [мы] имеем обыкновение говорить, входить счастливой ногой». Носитель его со всей очевидностью не был еретиком и не мог служить примером для увещевания. Таким образом, Намфамо и его товарищи действительно могли являться одними из первых христиан Нумидии.