НАМДЕВ
НАМДЕВ - индийский поэт, проповедник, представитель движения бхакти.
Выходец из низших каст, был портным. Много странствовал. Долгое время жил в городе Пандхарпур, который стал священным для созданной Намдевым религиозной общины варкари. Значительная часть наследия Намдева утрачена. Сохранилось свыше 2000 приписываемых Намдеву стихотворений на маратхи и около 600 - на хинди (с многочисленными вкраплениями маратхской лексики), в т. ч. 61 гимн, включённый в священную книгу сикхов Ади Грантх.
Намдев - родоначальник особой формы религиозных песнопений («киртана») в маратхской литературе, воспевает доброго, милосердного, любящего своих последователей Бога (преимущественно Виттхала - форму Вишну) и Его взаимоотношения с преданным адептом (бхактом), как бы низок тот ни был по своему происхождению. Согласно Намдеву, Бог постигается благодаря повторению Его имён, которые могут быть разнообразными - от индуистских до мусульманских. В поэзии Намдева, утверждающей божественность жизни в любых её проявлениях, часто присутствуют бытовые зарисовки и реалистические описания; её язык близок к разговорному. Творчество Намдева оказало значительное влияние на многих поэтов варкари (Тукарам), бхактов (Кабир), сикхских гуру и др.