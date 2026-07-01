НАМДЕВ

НАМДЕВ - индийский поэт, проповедник, представитель движения бхакти.

Вы­хо­дец из низ­ших каст, был порт­ным. Мно­го стран­ст­во­вал. Дол­гое вре­мя жил в городе Панд­хар­пур, ко­то­рый стал свя­щен­ным для соз­дан­ной Намдевым ре­лигиозной об­щи­ны вар­ка­ри. Зна­чительная часть на­сле­дия Намдева ут­ра­че­на. Со­хра­ни­лось свыше 2000 при­пи­сы­вае­мых Намдеву сти­хо­тво­ре­ний на ма­рат­хи и около 600 - на хин­ди (с мно­го­численными вкра­п­ле­ния­ми ма­ратх­ской лек­си­ки), в т. ч. 61 гимн, вклю­чён­ный в свя­щен­ную кни­гу сик­хов Ади Грантх.

Намдев - ро­до­на­чаль­ник осо­бой фор­мы ре­лигиозных пес­но­пе­ний (« кир­та­на ») в ма­ратх­ской литературе, вос­пе­ва­ет доб­ро­го, ми­ло­серд­но­го, лю­бя­ще­го сво­их по­сле­до­ва­те­лей Бо­га (пре­имущественно Витт­ха­ла - фор­му Виш­ну) и Его взаи­мо­от­но­ше­ния с пре­дан­ным адеп­том (бхак­том), как бы ни­зок тот ни был по сво­ему про­ис­хо­ж­де­нию. Со­глас­но Намдеву, Бог по­сти­га­ет­ся бла­го­да­ря по­вто­ре­нию Его имён, ко­то­рые мо­гут быть раз­но­об­раз­ны­ми - от ин­дуи­ст­ских до му­суль­ман­ских. В по­эзии Намдева, ут­вер­ждаю­щей бо­же­ст­вен­ность жиз­ни в лю­бых её про­явле­ни­ях, час­то при­сут­ст­ву­ют бы­то­вые за­ри­сов­ки и реа­ли­стические опи­са­ния; её язык бли­зок к раз­го­вор­но­му. Твор­че­ст­во Намдева ока­за­ло зна­чительное влия­ние на многих по­этов вар­ка­ри (Ту­ка­рам), бхак­тов ( Ка­бир ), сикх­ских гу­ру и др.