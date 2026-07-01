НАМАТЖИРА НАМАТЬИРА АЛЬБЕРТ
НАМАТЖИРА НАМАТЬИРА АЛЬБЕРТ - австралийский живописец.
Абориген племени аранда, получил образование при лютеранской миссии, там же начал рисовать карандашом. После встречи с австралийскими художниками Р. Баттерби, Дж. Гарднером начал писать акварелью, в 1936 году в качестве проводника принял участие в художественной экспедиции, организованной Баттерби, который обучал его живописи. В многочисленных пейзажах, воспроизводящих виды девственной природы Австралии, воспринятые от Баттерби традиции европейской живописи сочетаются у Наматжиры с исключительной наблюдательностью, способностью со скрупулёзным графизмом воспроизводить мельчайшие детали. Наматжира стал первым австралийским художником-аборигеном, получившим широкую известность: в 1938 году состоялась его выставка в Мельбурне, в 1953 году удостоен коронационной медали королевы Елизаветы II, в 1957 году получил австралийское гражданство, недоступное в то время для коренного населения.