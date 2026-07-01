НАМАТЖИРА НАМАТЬИРА АЛЬБЕРТ

НАМАТЖИРА НАМАТЬИРА АЛЬБЕРТ - австралийский живописец.

Або­ри­ген пле­ме­ни аран­да, по­лу­чил об­ра­зо­ва­ние при лю­те­ран­ской мис­сии, там же на­чал ри­со­вать ка­ран­да­шом. По­сле встре­чи с ав­ст­ралийскими ху­дож­ни­ка­ми Р. Бат­тер­би, Дж. Гард­не­ром на­чал пи­сать ак­ва­ре­лью, в 1936 году в ка­че­ст­ве про­вод­ни­ка при­нял уча­стие в ху­дожественной экс­пе­ди­ции, ор­га­ни­зо­ван­ной Бат­тер­би, ко­то­рый обу­чал его жи­во­пи­си. В мно­го­численных пей­за­жах , вос­про­из­во­дя­щих ви­ды дев­ст­вен­ной при­ро­ды Ав­ст­ра­лии, вос­при­ня­тые от Бат­тер­би тра­ди­ции ев­ропейской жи­во­пи­си со­че­та­ют­ся у Наматжиры с ис­клю­чительной на­блю­да­тель­но­стью, спо­соб­но­стью со скру­пу­лёз­ным гра­физ­мом вос­про­из­во­дить мель­чай­шие де­та­ли. Наматжира стал пер­вым ав­ст­ралийским ху­дож­ни­ком-або­ри­ге­ном, по­лу­чив­шим ши­ро­кую из­вест­ность: в 1938 году со­стоя­лась его вы­став­ка в Мель­бур­не, в 1953 году удо­сто­ен ко­ро­на­ци­он­ной ме­да­ли ко­ро­ле­вы Ели­за­ве­ты II , в 1957 году по­лу­чил ав­ст­ралийское гра­ж­дан­ст­во, не­дос­туп­ное в то вре­мя для ко­рен­но­го на­се­ле­ния.