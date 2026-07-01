НАМАНГАН

НАМАНГАН - город в восточной части Узбекистана, административный центр Наманганской области.

Население 437,1 тысяч человек (2012; вто­рой по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны). Рас­по­ло­жен на се­ве­ре Фер­ган­ской до­ли­ны, на реке На­ман­ган; че­рез На­ман­ган про­хо­дит Северный Фер­ган­ский ка­нал (1940). Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог ре­гио­наль­но­го зна­че­ния; железнодорожная стан­ция на коль­це­вой ли­нии Ко­канд - Уч­кур­ган - Ан­ди­жан - Мар­ги­лан - Ко­канд. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в конце XV века, го­род с 1610 года. В 1620 году в На­ман­гане пе­ре­се­ли­лись жи­те­ли города Ах­си­кент (Ах­си­кет), раз­ру­шен­но­го зем­ле­тря­се­ни­ем. С начала XVIII века вхо­дил в Ко­канд­ское хан­ст­во , с 1757 года об­ласт­ной центр. В сентябре 1875 года взят русскими вой­ска­ми под ко­мандованием М.Д. Ско­бе­ле­ва. С 1876 года в со­ста­ве Российской им­пе­рии, центр На­ман­ган­ско­го уезда Фер­ган­ской области. Тур­ке­стан­ско­го генерал-гу­бер­на­тор­ст­ва. Один из круп­ней­ших эко­но­мических и куль­тур­ных цен­тров Фер­ган­ской до­ли­ны. В 1912 году со­еди­нён с Ко­кан­дом же­лез­ной до­ро­гой. В конце 1917 года ус­та­нов­ле­на советская власть. В 1918-1923 годах один из цен­тров бас­ма­че­ст­ва . В ре­зуль­та­те национально-государственного раз­ме­же­ва­ния в 1924 году На­ман­ган во­шёл в со­став Узбекской ССР. В 1926 году силь­но по­стра­дал от зем­ле­тря­се­ния. C мар­та 1941 года административный центр На­ман­ган­ской области (в 1960 году об­ласть уп­разд­не­на, в 1967 году вос­ста­нов­ле­на) Узбекской ССР (с 1991 года Рес­пуб­ли­ки Уз­бе­ки­стан).

Сре­ди со­хра­нив­ших­ся па­мят­ни­ков - вы­даю­щий­ся об­ра­зец фер­ган­ской ар­хитектурной шко­лы мав­зо­лей Ход­жам­ны Каб­ры (1750-е годы, зод­чий Му­хам­мед Иб­ра­гим, сын Аб­ду­ра­хи­ма), по­стро­ен­ный в фор­ме чет­ве­ри­ка тол­стых стен без ниш и по­кры­тый ку­по­лом на тром­пах; из­вне по­яс тром­пов оформ­лен в ви­де звезд­ча­то­го ба­ра­ба­на. Глу­бо­кий пор­таль­ный вход со строй­ной ар­кой в ор­на­мен­таль­ной ра­ме ре­шён в тра­ди­ци­ях рез­ной тер­ра­ко­ты; ин­терь­ер де­ко­ри­ро­ван ган­че­вой мо­заи­кой (за­пол­не­ние вы­ре­зан­но­го в шту­ка­тур­ке узо­ра под­кра­шен­ным сту­ком-але­ба­ст­ром). Так­же дом Сул­та­на Ах­ме­до­ва (XIX век), мед­ре­се Мул­лы Кир­ги­за (1910), ме­че­ти (Ата­ва­ли­хо­на и др.). В цен­тре го­ро­да - На­ман­ган­ский парк (ос­но­ван в 1884 году, с 1991 года имени Ба­бу­ра; на его тер­ри­то­рии - фраг­мен­ты бывшей кре­по­сти).

Государственный университет (соз­дан в 1992 на ба­зе пе­да­го­гич. ин-та); инж.-пе­да­го­гич. (1991, совр. назв. с 1998) и инж.-тех­но­ло­гич. (1992; совр. назв. с 2011) ин­сти­ту­ты. Об­ла­ст­ной крае­ведч. му­зей (1920). Об­ла­ст­ной муз.-дра­ма­тич. те­атр им. Али­ше­ра На­вои (1931). На ста­дио­не «На­вба­хор» (ок. 30 тыс. мест) вы­сту­па­ет од­но­им. фут­боль­ный клуб (ос­но­ван в 1974 как «Тек­стиль­щик») – чем­пи­он (1996) и 3-крат­ный об­ла­да­тель Куб­ка Уз­бе­ки­ста­на.

Н. – круп­ный центр лёг­кой (хлоп­коочи­стительные за­во­ды; про­изводство шёл­ко­вых и хлоп­ча­то­бу­маж­ных тка­ней, три­ко­таж­но­го по­лот­на, швей­ных и ху­дожественных из­де­лий, обу­ви) и пи­ще­вой (мас­ло­экс­трак­ци­он­ный, кон­серв­ный, мо­лоч­ный за­во­ды, мя­со­ком­би­нат и др.) промышленности. Ма­ши­но­строи­тель­ный (тру­бо­про­вод­ная ар­ма­ту­ра), эле­кт­ро­тех­нический (эле­кт­ро­на­гре­ва­тель­ные при­бо­ры), авторемонтный и хи­мический (кар­бок­си­ме­тил­цел­лю­ло­за и др.) за­во­ды; про­изводство строй­ма­те­риа­лов. Центр сельскохозяйственного рай­она (в т. ч. вы­ра­щи­ва­ют хлоп­чат­ник, ово­щи и фрук­ты).

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