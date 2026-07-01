НАМАНГАН
НАМАНГАН - город в восточной части Узбекистана, административный центр Наманганской области.
Население 437,1 тысяч человек (2012; второй по числу жителей город страны). Расположен на севере Ферганской долины, на реке Наманган; через Наманган проходит Северный Ферганский канал (1940). Узел автомобильных дорог регионального значения; железнодорожная станция на кольцевой линии Коканд - Учкурган - Андижан - Маргилан - Коканд. Международный аэропорт.
Впервые упоминается в конце XV века, город с 1610 года. В 1620 году в Намангане переселились жители города Ахсикент (Ахсикет), разрушенного землетрясением. С начала XVIII века входил в Кокандское ханство, с 1757 года областной центр. В сентябре 1875 года взят русскими войсками под командованием М.Д. Скобелева. С 1876 года в составе Российской империи, центр Наманганского уезда Ферганской области. Туркестанского генерал-губернаторства. Один из крупнейших экономических и культурных центров Ферганской долины. В 1912 году соединён с Кокандом железной дорогой. В конце 1917 года установлена советская власть. В 1918-1923 годах один из центров басмачества. В результате национально-государственного размежевания в 1924 году Наманган вошёл в состав Узбекской ССР. В 1926 году сильно пострадал от землетрясения. C марта 1941 года административный центр Наманганской области (в 1960 году область упразднена, в 1967 году восстановлена) Узбекской ССР (с 1991 года Республики Узбекистан).
Среди сохранившихся памятников - выдающийся образец ферганской архитектурной школы мавзолей Ходжамны Кабры (1750-е годы, зодчий Мухаммед Ибрагим, сын Абдурахима), построенный в форме четверика толстых стен без ниш и покрытый куполом на тромпах; извне пояс тромпов оформлен в виде звездчатого барабана. Глубокий портальный вход со стройной аркой в орнаментальной раме решён в традициях резной терракоты; интерьер декорирован ганчевой мозаикой (заполнение вырезанного в штукатурке узора подкрашенным стуком-алебастром). Также дом Султана Ахмедова (XIX век), медресе Муллы Киргиза (1910), мечети (Атавалихона и др.). В центре города - Наманганский парк (основан в 1884 году, с 1991 года имени Бабура; на его территории - фрагменты бывшей крепости).
Государственный университет (создан в 1992 на базе педагогич. ин-та); инж.-педагогич. (1991, совр. назв. с 1998) и инж.-технологич. (1992; совр. назв. с 2011) институты. Областной краеведч. музей (1920). Областной муз.-драматич. театр им. Алишера Навои (1931). На стадионе «Навбахор» (ок. 30 тыс. мест) выступает одноим. футбольный клуб (основан в 1974 как «Текстильщик») – чемпион (1996) и 3-кратный обладатель Кубка Узбекистана.
Н. – крупный центр лёгкой (хлопкоочистительные заводы; производство шёлковых и хлопчатобумажных тканей, трикотажного полотна, швейных и художественных изделий, обуви) и пищевой (маслоэкстракционный, консервный, молочный заводы, мясокомбинат и др.) промышленности. Машиностроительный (трубопроводная арматура), электротехнический (электронагревательные приборы), авторемонтный и химический (карбоксиметилцеллюлоза и др.) заводы; производство стройматериалов. Центр сельскохозяйственного района (в т. ч. выращивают хлопчатник, овощи и фрукты).