НАЛЬЧИК

НАЛЬЧИК - го­род в Рос­сии, сто­ли­ца Ка­бар­ди­но-Бал­кар­ской Респуб­ли­ки.

Население 240,2 тысяч человек (2010, пе­ре­пись; около 30% жителей рес­пуб­ли­ки; с под­чи­нён­ны­ми городской ад­ми­ни­стра­ции на­се­лён­ны­ми пунк­та­ми 266,0 тысяч человек). Рас­по­ло­жен в пред­горь­ях Боль­шо­го Кав­ка­за (на высоте около 500 м), на реке Наль­чик. Железнодорожная стан­ция. Че­рез Нальчик про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­ма­ги­ст­раль «Кав­каз» (Пав­лов­ская - Наль­чик - Гроз­ный - Ма­хач­ка­ла - гра­ни­ца с Азер­бай­джа­ном). Ме­ж­ду­народный аэро­порт.

В ис­то­рио­гра­фии нет еди­но­го мне­ния о да­те ос­но­ва­ния Нальчика, сре­ди пред­ло­жен­ных ис­сле­до­ва­те­ля­ми дат ос­нов­ны­ми яв­ля­ют­ся: 1724 год(пе­ре­се­ле­ние ау­лов ка­бардинского князя Ас­лан­бе­ка Кай­ту­ки­на в уро­чи­ще Наль­чик; да­та при­зна­на офи­ци­аль­ной ре­ше­ни­ем Городского со­ве­та в 2004 году); 1822 год(за­клад­ка кре­по­сти). Су­ще­ст­ву­ют так­же несколько вер­сий про­ис­хо­ж­де­ния на­зва­ния го­ро­да: 1) от ос­но­вы нал- (за­им­ст­во­ва­на из персидского языка, в язы­ках ка­бар­дин­цев и бал­кар­цев име­ет зна­че­ние «под­ко­ва») и тюркского сло­во­об­ра­зо­вательного аф­фик­са -чик с умень­шительным зна­че­ни­ем («под­ков­ка»); 2) от ос­но­вы нал- и ка­бард. -щыч (от «шы­чын» - от­ры­вать, сры­вать; буквально - под­ко­ву сры­ваю­щий), что свя­за­но с вяз­ко­стью ме­ст­но­го грун­та; 3) от на­зва­ния реки Наль­чик, про­те­каю­щей че­рез тер­ри­то­рию го­ро­да.

В начале XIX века уро­чи­ще Наль­чик яв­ля­лось свое­об­раз­ной ре­зи­ден­ци­ей ва­лия (вы­бор­но­го стар­ше­го кня­зя Ка­бар­ды) Ку­чу­ка Джан­хо­то­ва. В 1822 году по при­ка­зу А.П. Ер­мо­ло­ва ко­мандующим российскими вой­ска­ми в Ка­бар­де полковником Ю.П. Ко­ца­рё­вым по­строе­на кре­пость Нальчик. В ней раз­ме­ща­лись штаб-квар­ти­ра ко­мандующего вой­ска­ми Цен­тра Кавказской ли­нии и командира Ка­бардинского егер­ско­го пол­ка; здесь же про­хо­ди­ли за­се­да­ния Временного ка­бардинского су­да (уч­ре­ж­дён в 1822 году), дей­ст­во­ва­ла ама­нат­ская шко­ла (в ней пре­по­да­вал Ш.Б. Ног­мов ). На пра­вом бе­ре­гу реки Наль­чик, на­про­тив кре­по­сти, в 1822 году воз­ник­ло по­се­ле­ние Воль­ный Аул (позд­нее вош­ло в со­став Нальчика) для кре­сть­ян-ка­бар­дин­цев (по при­ка­зу Ер­мо­ло­ва, ос­во­бо­ж­де­ны от кре­по­ст­ной за­ви­си­мо­сти), вла­дель­цы ко­то­рых от­ка­за­лись под­чи­нять­ся российским вла­стям и бе­жа­ли за рекой Ку­бань. В 1838 году при кре­по­сти бы­ло об­ра­зо­ва­но во­енное по­се­ле­ние ниж­них чи­нов Ка­бардинского егер­ско­го пол­ка. В 1851-1860 годах в Нальчике дей­ст­во­ва­ла един­ст­вен­ная в ре­гио­не шко­ла для ка­бар­дин­цев. С 1860 года в со­ста­ве Тер­ской об­лас­ти, центр Ка­бар­дин­ско­го (1862-1869/1870 годы) и Наль­чик­ско­го (1882-1918 годы) ок­ру­гов. В 1862 году военное по­се­ле­ние при кре­по­сти Наль­чик пре­об­ра­зо­ва­но в сло­бо­ду (около 3,5 тысяч жителей), ко­то­рая де­ли­лась на несколько час­тей по национальному и со­ци­аль­но­му при­зна­кам. Русское на­се­ле­ние сло­бо­ды де­ли­лось на «ко­рен­ных жи­те­лей», а так­же «ино­го­род­них» (пре­им. жи­ли в бед­ном районе Ас­т­ра­хан­ка). В отдельном по­сёл­ке (Ев­рей­ская ко­ло­ния), счи­тав­шем­ся ча­стью Нальчика, про­жи­ва­ли гор­ские ев­реи. Ря­дом со сло­бо­дой на­хо­ди­лась немецкая ко­ло­ния Алек­сан­д­ров­ская. К Нальчику так­же при­мы­ка­ло несколько по­сёл­ков и ху­то­ров: ху­тор Му­жи­чий, по­сё­лок в сло­бод­ских са­дах, ху­то­ра До­лин­ский, Раз­до­лье и За­ти­шье. В 1871 году кре­пость уп­разд­не­на, на­се­ле­ние сло­бо­ды пе­ре­ве­де­но в гражданское ве­дом­ст­во. В 1914 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Кот­ля­рев­ская - Наль­чик.

В хо­де Гражданской вой­ны 1917-1922 годов Нальчик вхо­дил в Тер­скую советскую рес­пуб­ли­ку (март 1918 - февраль 1919 годов). 21.3.1918 года 1-й съезд на­ро­дов Наль­чик­ско­го округа из­брал ок­руж­ной народный Со­вет из 30 человек (18 ка­бар­дин­цев, 6 бал­кар­цев, 6 рус­ских). В 1919-1920 годах не­од­но­крат­но пе­ре­хо­дил из рук в ру­ки, в мар­те 1920 года окон­ча­тель­но за­нят час­тя­ми РККА. С 1921 года го­род. Центр Ка­бардинского округа Гор­ской АССР, Ка­бардинского АО (1921-1922 годы), Ка­бар­ди­но-Балкарского АО (1922-1936 годы), сто­ли­ца Ка­бар­ди­но-Балкарской АССР (1936-1944, 1957-1992 годы), Ка­бардинской АССР (1944-1957 годы), Ка­бар­ди­но-Балкарской Рес­пуб­ли­ки (с 1992 года). В Великую Отечественную вой­ну, в хо­де Бит­вы за Кав­каз 1942-1943 годов, был ок­ку­пи­ро­ван германскими. вой­ска­ми (28.10.1942-4.1.1943), силь­но по­стра­дал, ос­во­бо­ж­дён вой­ска­ми 37-й ар­мии Северной груп­пы войск За­кав­каз­ско­го фрон­та Крас­ной Ар­мии совместно с ме­ст­ны­ми пар­ти­за­на­ми (в 2010 году Нальчик по­лу­чил почетное зва­ние «Го­род во­ин­ской сла­вы»). 13-14.10.2005 года Нальчик под­верг­ся на­па­де­нию от­ря­дов не­за­кон­ных воо­руженных фор­ми­ро­ва­ний (по­гиб­ло 37 и ра­не­но свыше 100 мир­ных жи­те­лей и со­труд­ни­ков си­ло­вых струк­тур).

С начала XX века Нальчик стал раз­ви­вать­ся как баль­нео­ло­гический и гор­но­кли­ма­тический ку­рорт. В 1913 году Обществом по ку­рорт­но­му бла­го­устрой­ст­ву ос­но­ван ку­рорт До­линск (на­зван в честь инженера П.П. До­лин­ско­го). С 1936 года Нальчик - баль­не­ок­ли­ма­тический ку­рорт рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния (с 1964 года со­юз­но­го, с 1999 года фе­де­раль­но­го). Основные при­род­ные ле­чеб­ные фак­то­ры - мяг­кий кли­мат и ми­неральные во­ды. Кли­мат уме­рен­но кон­ти­нен­таль­ный, с мяг­кой ма­ло­снеж­ной зи­мой (средняя температура января около –4 °C) и очень тё­п­лым сол­неч­ным ле­том (средняя температура ию­ля около 25 °C). Ми­неральные во­ды До­лин­ских ис­точ­ни­ков от­но­сят­ся к тер­маль­ным (температура до 85 °C) ио­до-бром­ным хло­рид­ным на­трие­вым, гид­ро­кар­бо­нат­но-хло­рид­ным на­трие­вым, хло­рид­ным на­трие­вым и др. Их ис­поль­зу­ют для ванн, ду­шей, оро­ше­ний, пить­е­во­го ле­че­ния и роз­ли­ва в бу­тыл­ки (под названием «Наль­чик»). В Нальчике при­ме­ня­ют так­же ило­вую грязь Там­бу­кан­ско­го озера (близ города Пя­ти­горск). Основные по­ка­за­ния для ле­че­ния на ку­рор­те: за­бо­ле­ва­ния ор­га­нов пи­ще­ва­ре­ния, сер­деч­но-со­су­ди­стой сис­те­мы, нерв­ной сис­те­мы, ко­жи; ги­не­ко­ло­гические бо­лез­ни, на­ру­ше­ния об­ме­на ве­ществ. Функ­цио­ни­ру­ют ку­рорт­ная по­ли­кли­ни­ка, пить­е­вая га­ле­рея, баль­не­о­фи­зио­те­ра­пев­тич. ком­плекс, мно­го­численные са­на­то­рии и другие ку­рорт­ные уч­ре­ж­де­ния.

К 1860-1870-м годах в сло­бо­де Наль­чик су­ще­ст­во­ва­ла пра­виль­ная улич­но-квар­таль­ная пла­ни­ров­ка. По­сле Великой Отечественной вой­ны го­род вос­ста­нов­лен по ре­гу­ляр­но­му ген­пла­ну с мно­го­этаж­ны­ми зда­ния­ми, мно­го­численными скве­ра­ми и ши­ро­ки­ми про­спек­та­ми (глав­ный про­спект свя­зы­ва­ет железнодрожный во­кзал, по­стро­ен­ный около 1950 года, с пред­горь­ем вдоль реки Наль­чик). Со­хра­ни­лись по­строй­ки XIX - начала XX веков, в т. ч. дом управ­ле­ния Цен­тра Кавказской ли­нии (1820-е годы), до­ма куп­ца П.Г. Зи­па­ло­ва (1903) и князя Д. Бал­ка­ру­ко­ва в сти­ле мо­дерн (1910-е годы); зда­ние ре­аль­но­го училища (1913). На мес­те кре­по­сти в 1931 году воз­ве­де­на гос­ти­ни­ца «Наль­чик» (ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в 1950, 1967-1974 годах, архитектор Л.М. Ти­мо­ни­на). В 1930-е годы по­строе­ны так­же зда­ния Гос­бан­ка, Педагогического института (1932-1937 годы, с 1957 года Университет имени Х.М. Бер­бе­ко­ва), ки­но­те­атр «По­бе­да» (1936). В по­сле­во­ен­ные го­ды в сти­ле советского не­оклас­си­циз­ма по­строе­ны: ста­ди­он (1948) и ип­по­дром (1951, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 2006 году; оба - архитектор Е.Ф. Гурь­я­нов), зда­ние гор­ко­ма пар­тии (ны­не пар­ла­мент Ка­бар­ди­но-Бал­ка­рии, 1950-е годы), медицинское училище (ны­не кол­ледж), центральный ры­нок. На центральной площади Со­гла­сия - Дом Со­ве­тов (конец 1930-х годов - 1956, ар­хи­тек­то­ры С.А. Мас­лих, С.Е. Вах­тан­гов; ны­не Дом Пра­ви­тель­ст­ва) и па­мят­ник В.И. Ле­ни­ну (1957, скульп­тор А.И. По­ся­до, архитектор В.А. Ар­та­мо­нов). Вдоль реки Наль­чик рас­по­ло­жен парк куль­ту­ры и от­ды­ха (ра­бо­ты по соз­да­нию са­да на­ча­ты в 1842 году по ини­циа­ти­ве начальника Цент­ра Кавказской ли­нии князя В.С. Го­ли­цы­на, с 1901 года об­щественный сад; с 2007 года Ата­жу­кин­ский сад) с ис­кусственными озё­ра­ми, фон­та­на­ми, вход­ны­ми пи­ло­на­ми (1934, архитектор В.А. Вес­нин), па­мят­ни­ком-обе­ли­ском «Ге­ро­ям Великой Отечественной вой­ны » (1949, ар­хи­тек­то­ры П.П. Ка­зан­чев, P.M. Го­ка­дзе; Веч­ный огонь - с 1965 года), двор­цом тор­жеств «Эль­брус» (1957, архитектор Г.Д. Мо­су­ли­шви­ли), Зе­лё­ным те­ат­ром (2007, архитектор М.И. Бжа­хов), Ко­фей­ным и Чай­ным до­ми­ка­ми.

В середине 1960-х - 1980-е годы го­род раз­ви­вал­ся в со­от­вет­ст­вии с ген­пла­ном 1966 года (архитектор Г.М. Сле­пых); в ду­хе мо­дер­низ­ма по­строе­ны: кур­зал (1964) и го­ро­док мас­со­во­го от­ды­ха (1966, оба - архитектор О.К. Ши­ряе­ва), зда­ние Ка­бар­ди­но-Бал­кар­ско­го государственного музыкального те­ат­ра и Русского дра­ма­тического те­ат­ра имени М. Горь­ко­го (1967, архитектор Е.М. Лан­дау и др., ин­же­не­ры И.А. Брук, Л.Ф. Пар­шин), Дом ра­дио, 16-этаж­ная гос­ти­ни­ца «Нарт», Дво­рец твор­че­ст­ва де­тей и юно­ше­ст­ва; также церковь Преподобного Си­ме­о­на Столп­ни­ка с при­де­лом Ведикомученика Пан­те­леи­мо­на (1988). В 2000-е годы воз­ве­де­ны: Ме­мо­ри­ал жерт­вам ре­прес­сий бал­кар­ско­го на­ро­да (2002, архитектор М. Гу­зи­ев), Со­бор­ная ме­четь (2004, ар­хи­тек­то­ры А. и В. Аса­но­вы), ме­мо­ри­аль­ная ар­ка в честь 450-ле­тия при­сое­ди­не­ния Ка­бар­ди­но-Бал­ка­рии к Рос­сии (2007, архитектор М. Ор­ква­сов), со­бор Святой Ма­рии Ма­гда­ли­ны (2004-2010 годы), Национальный те­ат­раль­ный центр «Дво­рец те­ат­ров» (2002-2011 годы).

На ок­раи­не го­ро­да, в до­ли­не реки Наль­чик, ок­ру­жён­ной го­ра­ми, - ком­плекс ку­рор­та До­линск с ле­со­пар­ком из хвой­ных и ли­ст­вен­ных по­род, бывшей да­чей Су­хо­ру­ко­ва (начало XX века), са­на­то­рия­ми (имени С.М. Ки­ро­ва в сти­ле советского нео­клас­си­циз­ма ; «Наль­чик», 1973), пан­сио­на­том «Гру­ше­вая ро­ща» (1966), тур­ба­за­ми и др. В районе За­ти­шье - да­ча № 5, в ко­то­рой ле­том 1921 года жил И.В. Ста­лин (ны­не ла­бо­ра­то­рия бо­та­нического са­да университета). На го­ре Ма­лая Ки­зи­лов­ка (со­еди­не­на с го­ро­дом ка­нат­но-кре­сель­ной до­ро­гой) - зда­ние рес­то­ра­на «Со­сру­ко» в фор­ме го­ло­вы бо­га­ты­ря од­но­именного эпо­са (1970, ар­хи­тек­то­ры Р.И. Па­ла­га­шви­ли, М.Г. Хлуд­нев­ский, скульп­то­ры Ф. Кал­мы­ков, З. Озов), а так­же смот­ро­вые об­зор­ные пло­щад­ки.

Па­мят­ни­ки: в честь доб­ро­воль­но­го при­сое­ди­не­ния Ка­бар­ды к Рос­сии «На­ве­ки с Рос­си­ей» (фи­гу­ра русской ца­ри­цы Ма­рии Тем­рю­ков­ны ; 1957, скульп­то­ры М.Ф. Лис­то­пад, С.О. Мах­тин), Б.Э. Кал­мы­ко­ву (1961, скульп­тор М.Х. Тха­ку­ма­шев; оба - архитектор В.К. Ол­тар­жев­ский), «Вои­нам 115-й ка­бар­ди­но-бал­кар­ской кав­каз­ской ди­ви­зии» (1969, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 2005 году), А. Шо­ген­цу­ко­ву (1991, оба - Тха­ку­ма­шев), «Дре­во жиз­ни на ко­ле­се ис­то­рии» (жерт­вам Кавказской вой­ны 1763-1864 годов; 2004, скульп­тор А. Гу­чап­шев, архитектор З. Ма­ту­ев), об­щественному дея­те­лю Ка­бар­ды Дж. Ка­за­но­ко; сте­ла «Сла­ва вои­нам-по­бе­ди­те­лям в Великой Отечественной вой­не 1941-1945 годов» (2007, ар­хи­тек­то­ры В. Те­хин, Ю. Ло­го­ва­тов­ский).

Сре­ди ву­зов - 3 го­су­дар­ст­вен­ных: Университет имени Х.М. Бер­бе­ко­ва (1957), Сельскохозяйственная ака­де­мия имени В.М. Ко­ко­ва (1981, современное название с 1995 года; зда­ние - 1980-е годы), Северо- Кавказский институт ис­кусств (ос­но­ван в 1989 году как фи­ли­ал Во­ро­неж­ско­го государственного института ис­кусств, современное название с 1992 годв); несколько не­го­су­дарственных ву­зов, в т. ч. Северо-Кавказский ис­лам­ский университет имени има­ма Абу Ха­ни­фы (ос­но­ван в 1994 году как Ка­бар­ди­но-Балкарский ис­лам­ский институт; современное название и ста­тус с 2007 года), а так­же фи­лиа­лы и пред­ста­ви­тель­ст­ва ву­зов Рос­сии. На­учные уч­ре­ж­де­ния: Ка­бар­ди­но-Балкарский на­учный центр РАН (1993), Институт гу­ма­ни­тар­ных ис­сле­до­ва­ний, Вы­со­ко­гор­ный гео­фи­зический институт Рос­ги­дро­ме­та, Северо-Кавказский НИИ гор­но­го и пред­гор­но­го са­до­вод­ст­ва, НИИ сельского хозяйства Рос­сель­хо­за­ка­де­мии и др. Круп­ные биб­лио­те­ки: Национальная библиотека имени Т.К. Маль­ба­хо­ва (1921; зда­ние - 1959, ар­хи­тек­то­ры И.В. и А.Г. Лы­ся­ко­вы), Рес­пуб­ли­кан­ская дет­ская библиотека имени Б. Па­чие­ва (1939), Рес­пуб­ли­кан­ская юно­ше­ская библиотека имени К. Ме­чие­ва (1974), Рес­пуб­ли­кан­ская специальная библиотека для сле­пых. Национальный му­зей (1921; име­ет 7 фи­лиа­лов; зда­ние - 1964, архитектор Л.М. Ти­мо­ни­на), Государственный му­зей изо­бра­зительных ис­кусств (1960), Литературный му­зей (зда­ние - 1906); ме­мо­ри­аль­ные му­зеи: Дом-му­зей М. Вов­чок (1976, зда­ние - 1906), А.А. Шо­ген­цу­ко­ва (1989).

Русский дра­ма­тический те­атр имени М. Горь­ко­го (1936), Балкарский дра­ма­тичкеский те­атр имени К. Ку­лие­ва (1937, с 1990 года современное название), Ка­бардинский дра­ма­тический те­атр имени А. Шо­ген­цу­ко­ва (1937, с 1990 года современное название), Ка­бар­ди­но-Балкарский государственный музыкальный те­атр (1968), рес­пуб­ли­кан­ский те­атр ку­кол (1986). Государственная фи­лар­мо­ния, в её со­ста­ве - Сим­фо­нический ор­кестр (1944). Ан­самбль тан­ца «Ка­бар­дин­ка» (1933), фольк­лор­но-эт­но­гра­фический ан­самбль «Бал­ка­рия» (1989). Государственный ки­но­кон­церт­ный зал (2001; архитектор В.А. Чу­ри­лов).

Фут­боль­ный клуб «Спар­так - Наль­чик» (ос­но­ван в 1935 году как «Спар­так»), в 2006-2012 годах (май) вы­сту­пал в Пре­мьер-ли­ге российского фут­бо­ла; при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Спар­так» (свыше 14 тысяч мест). В Нальчике про­ве­де­но несколько круп­ных шах­мат­ных со­стя­за­ний, в т. ч. чем­пио­нат ми­ра сре­ди жен­щин (2008). Нальчик - российский центр ту­риз­ма и аль­пи­низ­ма.

Нальчик - круп­ный промышленный центр. Ве­ду­щие от­рас­ли промышленности - цвет­ная ме­тал­лур­гия, лёг­кая, пи­ще­вая, фар­ма­цев­ти­че­ская. За­во­ды: ма­ши­но­строи­тель­ный (неф­те­про­мы­сло­вое и бу­ро­вое обо­ру­до­ва­ние), «Те­ле­ме­ха­ни­ка» (ком­плек­сы те­ле­ме­ха­ни­ки, в т. ч. дис­пет­чер­ско­го управ­ле­ния тру­бо­про­во­да­ми, энер­го­сис­те­ма­ми и неф­те­га­зо­про­мыс­ла­ми; энер­го­сбе­ре­гаю­щие ис­точ­ни­ки све­та на ос­но­ве све­то­дио­дов), вы­со­ко­вольт­ной ап­па­ра­ту­ры, элек­тро­ва­ку­ум­ный, «Стан­ко­за­вод» (обо­ру­до­ва­ние для про­изводства ме­бе­ли). Ком­па­ния «Гид­ро­ме­тал­лург» (в со­ста­ве ком­па­нии «Вольф­рам») - круп­ный российский про­из­во­ди­тель триоксида вольфрама и мо­либ­де­но­во­го кон­цен­тра­та; ра­бо­та­ет на при­воз­ном сы­рье. Про­изводство фар­ма­цев­тической и медицинской про­дук­ции (ком­па­ния «Эль­фар­ми»), ис­кусственных кож и из­де­лий из них, обу­ви («Нар­бек») и ма­те­риа­лов для её из­го­тов­ле­ния (российско-итальянская фир­ма «На­лвес» - обув­ной кар­тон и др.), верх­ней оде­ж­ды, три­ко­таж­ных и ков­ро­вых из­де­лий. Кон­серв­ный и хал­вич­ный за­во­ды, мо­лоч­ный ком­би­нат; роз­лив ми­неральных вод.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)