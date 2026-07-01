НАЛЬЧИК
НАЛЬЧИК - город в России, столица Кабардино-Балкарской Республики.
Население 240,2 тысяч человек (2010, перепись; около 30% жителей республики; с подчинёнными городской администрации населёнными пунктами 266,0 тысяч человек). Расположен в предгорьях Большого Кавказа (на высоте около 500 м), на реке Нальчик. Железнодорожная станция. Через Нальчик проходит федеральная автомагистраль «Кавказ» (Павловская - Нальчик - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджаном). Международный аэропорт.
В историографии нет единого мнения о дате основания Нальчика, среди предложенных исследователями дат основными являются: 1724 год(переселение аулов кабардинского князя Асланбека Кайтукина в урочище Нальчик; дата признана официальной решением Городского совета в 2004 году); 1822 год(закладка крепости). Существуют также несколько версий происхождения названия города: 1) от основы нал- (заимствована из персидского языка, в языках кабардинцев и балкарцев имеет значение «подкова») и тюркского словообразовательного аффикса -чик с уменьшительным значением («подковка»); 2) от основы нал- и кабард. -щыч (от «шычын» - отрывать, срывать; буквально - подкову срывающий), что связано с вязкостью местного грунта; 3) от названия реки Нальчик, протекающей через территорию города.
В начале XIX века урочище Нальчик являлось своеобразной резиденцией валия (выборного старшего князя Кабарды) Кучука Джанхотова. В 1822 году по приказу А.П. Ермолова командующим российскими войсками в Кабарде полковником Ю.П. Коцарёвым построена крепость Нальчик. В ней размещались штаб-квартира командующего войсками Центра Кавказской линии и командира Кабардинского егерского полка; здесь же проходили заседания Временного кабардинского суда (учреждён в 1822 году), действовала аманатская школа (в ней преподавал Ш.Б. Ногмов). На правом берегу реки Нальчик, напротив крепости, в 1822 году возникло поселение Вольный Аул (позднее вошло в состав Нальчика) для крестьян-кабардинцев (по приказу Ермолова, освобождены от крепостной зависимости), владельцы которых отказались подчиняться российским властям и бежали за рекой Кубань. В 1838 году при крепости было образовано военное поселение нижних чинов Кабардинского егерского полка. В 1851-1860 годах в Нальчике действовала единственная в регионе школа для кабардинцев. С 1860 года в составе Терской области, центр Кабардинского (1862-1869/1870 годы) и Нальчикского (1882-1918 годы) округов. В 1862 году военное поселение при крепости Нальчик преобразовано в слободу (около 3,5 тысяч жителей), которая делилась на несколько частей по национальному и социальному признакам. Русское население слободы делилось на «коренных жителей», а также «иногородних» (преим. жили в бедном районе Астраханка). В отдельном посёлке (Еврейская колония), считавшемся частью Нальчика, проживали горские евреи. Рядом со слободой находилась немецкая колония Александровская. К Нальчику также примыкало несколько посёлков и хуторов: хутор Мужичий, посёлок в слободских садах, хутора Долинский, Раздолье и Затишье. В 1871 году крепость упразднена, население слободы переведено в гражданское ведомство. В 1914 году открыто движение по железнодорожной линии Котляревская - Нальчик.
В ходе Гражданской войны 1917-1922 годов Нальчик входил в Терскую советскую республику (март 1918 - февраль 1919 годов). 21.3.1918 года 1-й съезд народов Нальчикского округа избрал окружной народный Совет из 30 человек (18 кабардинцев, 6 балкарцев, 6 русских). В 1919-1920 годах неоднократно переходил из рук в руки, в марте 1920 года окончательно занят частями РККА. С 1921 года город. Центр Кабардинского округа Горской АССР, Кабардинского АО (1921-1922 годы), Кабардино-Балкарского АО (1922-1936 годы), столица Кабардино-Балкарской АССР (1936-1944, 1957-1992 годы), Кабардинской АССР (1944-1957 годы), Кабардино-Балкарской Республики (с 1992 года). В Великую Отечественную войну, в ходе Битвы за Кавказ 1942-1943 годов, был оккупирован германскими. войсками (28.10.1942-4.1.1943), сильно пострадал, освобождён войсками 37-й армии Северной группы войск Закавказского фронта Красной Армии совместно с местными партизанами (в 2010 году Нальчик получил почетное звание «Город воинской славы»). 13-14.10.2005 года Нальчик подвергся нападению отрядов незаконных вооруженных формирований (погибло 37 и ранено свыше 100 мирных жителей и сотрудников силовых структур).
С начала XX века Нальчик стал развиваться как бальнеологический и горноклиматический курорт. В 1913 году Обществом по курортному благоустройству основан курорт Долинск (назван в честь инженера П.П. Долинского). С 1936 года Нальчик - бальнеоклиматический курорт республиканского значения (с 1964 года союзного, с 1999 года федерального). Основные природные лечебные факторы - мягкий климат и минеральные воды. Климат умеренно континентальный, с мягкой малоснежной зимой (средняя температура января около –4 °C) и очень тёплым солнечным летом (средняя температура июля около 25 °C). Минеральные воды Долинских источников относятся к термальным (температура до 85 °C) иодо-бромным хлоридным натриевым, гидрокарбонатно-хлоридным натриевым, хлоридным натриевым и др. Их используют для ванн, душей, орошений, питьевого лечения и розлива в бутылки (под названием «Нальчик»). В Нальчике применяют также иловую грязь Тамбуканского озера (близ города Пятигорск). Основные показания для лечения на курорте: заболевания органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, кожи; гинекологические болезни, нарушения обмена веществ. Функционируют курортная поликлиника, питьевая галерея, бальнеофизиотерапевтич. комплекс, многочисленные санатории и другие курортные учреждения.
К 1860-1870-м годах в слободе Нальчик существовала правильная улично-квартальная планировка. После Великой Отечественной войны город восстановлен по регулярному генплану с многоэтажными зданиями, многочисленными скверами и широкими проспектами (главный проспект связывает железнодрожный вокзал, построенный около 1950 года, с предгорьем вдоль реки Нальчик). Сохранились постройки XIX - начала XX веков, в т. ч. дом управления Центра Кавказской линии (1820-е годы), дома купца П.Г. Зипалова (1903) и князя Д. Балкарукова в стиле модерн (1910-е годы); здание реального училища (1913). На месте крепости в 1931 году возведена гостиница «Нальчик» (реконструирована в 1950, 1967-1974 годах, архитектор Л.М. Тимонина). В 1930-е годы построены также здания Госбанка, Педагогического института (1932-1937 годы, с 1957 года Университет имени Х.М. Бербекова), кинотеатр «Победа» (1936). В послевоенные годы в стиле советского неоклассицизма построены: стадион (1948) и ипподром (1951, реконструирован в 2006 году; оба - архитектор Е.Ф. Гурьянов), здание горкома партии (ныне парламент Кабардино-Балкарии, 1950-е годы), медицинское училище (ныне колледж), центральный рынок. На центральной площади Согласия - Дом Советов (конец 1930-х годов - 1956, архитекторы С.А. Маслих, С.Е. Вахтангов; ныне Дом Правительства) и памятник В.И. Ленину (1957, скульптор А.И. Посядо, архитектор В.А. Артамонов). Вдоль реки Нальчик расположен парк культуры и отдыха (работы по созданию сада начаты в 1842 году по инициативе начальника Центра Кавказской линии князя В.С. Голицына, с 1901 года общественный сад; с 2007 года Атажукинский сад) с искусственными озёрами, фонтанами, входными пилонами (1934, архитектор В.А. Веснин), памятником-обелиском «Героям Великой Отечественной войны» (1949, архитекторы П.П. Казанчев, P.M. Гокадзе; Вечный огонь - с 1965 года), дворцом торжеств «Эльбрус» (1957, архитектор Г.Д. Мосулишвили), Зелёным театром (2007, архитектор М.И. Бжахов), Кофейным и Чайным домиками.
В середине 1960-х - 1980-е годы город развивался в соответствии с генпланом 1966 года (архитектор Г.М. Слепых); в духе модернизма построены: курзал (1964) и городок массового отдыха (1966, оба - архитектор О.К. Ширяева), здание Кабардино-Балкарского государственного музыкального театра и Русского драматического театра имени М. Горького (1967, архитектор Е.М. Ландау и др., инженеры И.А. Брук, Л.Ф. Паршин), Дом радио, 16-этажная гостиница «Нарт», Дворец творчества детей и юношества; также церковь Преподобного Симеона Столпника с приделом Ведикомученика Пантелеимона (1988). В 2000-е годы возведены: Мемориал жертвам репрессий балкарского народа (2002, архитектор М. Гузиев), Соборная мечеть (2004, архитекторы А. и В. Асановы), мемориальная арка в честь 450-летия присоединения Кабардино-Балкарии к России (2007, архитектор М. Орквасов), собор Святой Марии Магдалины (2004-2010 годы), Национальный театральный центр «Дворец театров» (2002-2011 годы).
На окраине города, в долине реки Нальчик, окружённой горами, - комплекс курорта Долинск с лесопарком из хвойных и лиственных пород, бывшей дачей Сухорукова (начало XX века), санаториями (имени С.М. Кирова в стиле советского неоклассицизма; «Нальчик», 1973), пансионатом «Грушевая роща» (1966), турбазами и др. В районе Затишье - дача № 5, в которой летом 1921 года жил И.В. Сталин (ныне лаборатория ботанического сада университета). На горе Малая Кизиловка (соединена с городом канатно-кресельной дорогой) - здание ресторана «Сосруко» в форме головы богатыря одноименного эпоса (1970, архитекторы Р.И. Палагашвили, М.Г. Хлудневский, скульпторы Ф. Калмыков, З. Озов), а также смотровые обзорные площадки.
Памятники: в честь добровольного присоединения Кабарды к России «Навеки с Россией» (фигура русской царицы Марии Темрюковны; 1957, скульпторы М.Ф. Листопад, С.О. Махтин), Б.Э. Калмыкову (1961, скульптор М.Х. Тхакумашев; оба - архитектор В.К. Олтаржевский), «Воинам 115-й кабардино-балкарской кавказской дивизии» (1969, реконструирован в 2005 году), А. Шогенцукову (1991, оба - Тхакумашев), «Древо жизни на колесе истории» (жертвам Кавказской войны 1763-1864 годов; 2004, скульптор А. Гучапшев, архитектор З. Матуев), общественному деятелю Кабарды Дж. Казаноко; стела «Слава воинам-победителям в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (2007, архитекторы В. Техин, Ю. Логоватовский).
Среди вузов - 3 государственных: Университет имени Х.М. Бербекова (1957), Сельскохозяйственная академия имени В.М. Кокова (1981, современное название с 1995 года; здание - 1980-е годы), Северо- Кавказский институт искусств (основан в 1989 году как филиал Воронежского государственного института искусств, современное название с 1992 годв); несколько негосударственных вузов, в т. ч. Северо-Кавказский исламский университет имени имама Абу Ханифы (основан в 1994 году как Кабардино-Балкарский исламский институт; современное название и статус с 2007 года), а также филиалы и представительства вузов России. Научные учреждения: Кабардино-Балкарский научный центр РАН (1993), Институт гуманитарных исследований, Высокогорный геофизический институт Росгидромета, Северо-Кавказский НИИ горного и предгорного садоводства, НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии и др. Крупные библиотеки: Национальная библиотека имени Т.К. Мальбахова (1921; здание - 1959, архитекторы И.В. и А.Г. Лысяковы), Республиканская детская библиотека имени Б. Пачиева (1939), Республиканская юношеская библиотека имени К. Мечиева (1974), Республиканская специальная библиотека для слепых. Национальный музей (1921; имеет 7 филиалов; здание - 1964, архитектор Л.М. Тимонина), Государственный музей изобразительных искусств (1960), Литературный музей (здание - 1906); мемориальные музеи: Дом-музей М. Вовчок (1976, здание - 1906), А.А. Шогенцукова (1989).
Русский драматический театр имени М. Горького (1936), Балкарский драматичкеский театр имени К. Кулиева (1937, с 1990 года современное название), Кабардинский драматический театр имени А. Шогенцукова (1937, с 1990 года современное название), Кабардино-Балкарский государственный музыкальный театр (1968), республиканский театр кукол (1986). Государственная филармония, в её составе - Симфонический оркестр (1944). Ансамбль танца «Кабардинка» (1933), фольклорно-этнографический ансамбль «Балкария» (1989). Государственный киноконцертный зал (2001; архитектор В.А. Чурилов).
Футбольный клуб «Спартак - Нальчик» (основан в 1935 году как «Спартак»), в 2006-2012 годах (май) выступал в Премьер-лиге российского футбола; принимает соперников на стадионе «Спартак» (свыше 14 тысяч мест). В Нальчике проведено несколько крупных шахматных состязаний, в т. ч. чемпионат мира среди женщин (2008). Нальчик - российский центр туризма и альпинизма.
Нальчик - крупный промышленный центр. Ведущие отрасли промышленности - цветная металлургия, лёгкая, пищевая, фармацевтическая. Заводы: машиностроительный (нефтепромысловое и буровое оборудование), «Телемеханика» (комплексы телемеханики, в т. ч. диспетчерского управления трубопроводами, энергосистемами и нефтегазопромыслами; энергосберегающие источники света на основе светодиодов), высоковольтной аппаратуры, электровакуумный, «Станкозавод» (оборудование для производства мебели). Компания «Гидрометаллург» (в составе компании «Вольфрам») - крупный российский производитель триоксида вольфрама и молибденового концентрата; работает на привозном сырье. Производство фармацевтической и медицинской продукции (компания «Эльфарми»), искусственных кож и изделий из них, обуви («Нарбек») и материалов для её изготовления (российско-итальянская фирма «Налвес» - обувной картон и др.), верхней одежды, трикотажных и ковровых изделий. Консервный и халвичный заводы, молочный комбинат; розлив минеральных вод.