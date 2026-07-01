НАЛБАНДЯН МИКАЭЛ ЛАЗАРЕВИЧ

НАЛБАНДЯН МИКАЭЛ ЛАЗАРЕВИЧ - армянский писатель, публицист, общественный деятель.

Из се­мьи ре­мес­лен­ни­ка. В 1837-1843 годах учил­ся в шко­ле Г. Пат­ка­ня­на в На­хи­че­ва­ни-на-До­ну. В 1848-1853 годах сек­ре­тарь Но­во­на­хи­че­ва­но-Бес­са­раб­ской епар­хии в Ки­ши­нё­ве. С 1853 года жил в Мо­ск­ве; в 1855-1858 годах воль­но­слу­ша­тель медицинского факультета Московского университета (сре­ди од­но­курс­ни­ков - И.М. Се­че­нов и С.П. Бот­кин). В 1858-1860 годах со­труд­ни­чал в соз­дан­ном С. На­за­ря­ном журнале «Юси­са­пайл» («Се­вер­ное сия­ние»). В 1859 году со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Ев­ро­пу (Вар­ша­ва, Бер­лин, Па­риж, Лон­дон). В Лон­до­не сбли­зил­ся с А.И. Гер­це­ном, Н.П. Ога­рё­вым , М.А. Ба­ку­ни­ным ; уча­ст­во­вал в об­су­ж­де­нии про­ек­та ста­тьи-воз­зва­ния «Что нуж­но на­ро­ду?» (про­грам­ма бу­ду­ще­го общества «Зем­ля и во­ля» 1860-х годов). Впер­вые по­се­тил Ар­ме­нию в 1860 году. В 1860-1862 годах по­бы­вал в Ин­дии и Ос­ман­ской им­пе­рии ; в Кон­стан­ти­но­по­ле (Стам­бу­ле) при­нял уча­стие в уч­ре­ж­де­нии тай­но­го ре­во­люционного общества «Пар­тия мо­ло­дых». В мае 1862 года вер­нул­ся в Рос­сию, при­нял уча­стие в дея­тель­но­сти общества «Зем­ля и во­ля», в ию­ле аре­сто­ван по де­лу «32-х лон­дон­ских про­па­ган­ди­стов» и за­клю­чён вме­сте с другими уча­ст­ни­ка­ми об­ще­ст­ва в Алек­се­ев­ский ра­ве­лин Пе­тро­пав­лов­ской кре­по­сти. В 1864 году при­го­во­рён к ссыл­ке в город Вят­ка; в 1865 году по со­стоя­нию здо­ро­вья (ту­бер­ку­лёз) пе­ре­ве­дён в город Ка­мы­шин Са­ра­тов­ской губернии.

Пер­вые сти­хо­тво­ре­ния на древнеармянском языке (гра­ба­ре) и на но­вом литературном языке (аш­ха­ра­ба­ре) опуб­ли­ко­ва­ны в 1851 году. Налбандян - за­чи­на­тель кри­ти­че­ско­го реа­лиз­ма в армянской литературе: ро­ма­ны «Од­но­му - сло­во, дру­го­му - не­вес­ту» (1858), «Днев­ник» (1858-1860 годы), «Во­про­ше­ние мёрт­вых» (1859, не окон­чен). В за­то­че­нии соз­дал ан­ти­ре­лигиозную по­эму «По­хо­ж­де­ние пра­от­ца» (1864, опубликована в 1903 году). Ав­тор пам­фле­та «Две стро­ки» (Па­риж, 1861), где сфор­му­ли­ро­вал своё по­ли­тическое кре­до - по­свя­тить жизнь де­лу ос­во­бо­ж­де­ния на­ро­да; про­грамм­но­го пуб­ли­ци­стического тру­да «Зем­ле­де­лие как вер­ный путь» (1862), со­дер­жа­ще­го кри­ти­ку кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года. Сре­ди других со­чи­не­ний: сво­бо­до­лю­би­вая гражданская ли­ри­ка; литературно-кри­тические ра­бо­ты, в т. ч. «Сло­во об ар­мян­ской пись­мен­но­сти» (1854-1855 годы, опубликована в 1895 году); ра­бо­ты по пе­да­го­ги­ке, по­лит­эко­но­мии, лин­гвис­ти­ке; пе­ре­во­ды.