НАЛБАНДЯН МИКАЭЛ ЛАЗАРЕВИЧ
НАЛБАНДЯН МИКАЭЛ ЛАЗАРЕВИЧ - армянский писатель, публицист, общественный деятель.
Из семьи ремесленника. В 1837-1843 годах учился в школе Г. Патканяна в Нахичевани-на-Дону. В 1848-1853 годах секретарь Новонахичевано-Бессарабской епархии в Кишинёве. С 1853 года жил в Москве; в 1855-1858 годах вольнослушатель медицинского факультета Московского университета (среди однокурсников - И.М. Сеченов и С.П. Боткин). В 1858-1860 годах сотрудничал в созданном С. Назаряном журнале «Юсисапайл» («Северное сияние»). В 1859 году совершил путешествие в Европу (Варшава, Берлин, Париж, Лондон). В Лондоне сблизился с А.И. Герценом, Н.П. Огарёвым, М.А. Бакуниным; участвовал в обсуждении проекта статьи-воззвания «Что нужно народу?» (программа будущего общества «Земля и воля» 1860-х годов). Впервые посетил Армению в 1860 году. В 1860-1862 годах побывал в Индии и Османской империи; в Константинополе (Стамбуле) принял участие в учреждении тайного революционного общества «Партия молодых». В мае 1862 года вернулся в Россию, принял участие в деятельности общества «Земля и воля», в июле арестован по делу «32-х лондонских пропагандистов» и заключён вместе с другими участниками общества в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. В 1864 году приговорён к ссылке в город Вятка; в 1865 году по состоянию здоровья (туберкулёз) переведён в город Камышин Саратовской губернии.
Первые стихотворения на древнеармянском языке (грабаре) и на новом литературном языке (ашхарабаре) опубликованы в 1851 году. Налбандян - зачинатель критического реализма в армянской литературе: романы «Одному - слово, другому - невесту» (1858), «Дневник» (1858-1860 годы), «Вопрошение мёртвых» (1859, не окончен). В заточении создал антирелигиозную поэму «Похождение праотца» (1864, опубликована в 1903 году). Автор памфлета «Две строки» (Париж, 1861), где сформулировал своё политическое кредо - посвятить жизнь делу освобождения народа; программного публицистического труда «Земледелие как верный путь» (1862), содержащего критику крестьянской реформы 1861 года. Среди других сочинений: свободолюбивая гражданская лирика; литературно-критические работы, в т. ч. «Слово об армянской письменности» (1854-1855 годы, опубликована в 1895 году); работы по педагогике, политэкономии, лингвистике; переводы.