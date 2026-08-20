НАКСОС (др.-греч. Νάξος)

Крупнейший остров Кикладского архипелага в Эгейском море .

Площадь Наксоса составляет 430 кв. км, высшая точка – 1 000 м (г. Зевс). На острове есть богатые залежи мрамора и корунда, почва плодородна. Согласно мифам, Наксос – место рождения Диониса и погребения братьев Алоадов, на острове Тесей оставил Ариадну после убийства Минотавра .

Люди появились на Наксосе в середине неолита, во II тыс. до н.э. возникло первое поселение – город Гротта (ныне Хора). Ок. 1025 г. до н.э. на острове появились переселенцы из Афин и основали город на развалинах микенского центра. Находки из кургана Цикаларио, относящиеся к тому же времени, показывают связь острова с Македонией, кроме того, здесь жили критяне, карийцы и фракийцы. Наксос вывел колонию на Аморгос и принял участие в основании первого греческого поселения на Сицилии – города Наксоса (735 г.). Его значимость в архаический период хорошо видна по посвящениям в Делос (колоссальная статуя Аполлона, дом и портик наксосцев и др.) и Дельфы (колонна со сфинксом), а также мраморных храмов и скульптура на самом Наксосе. Ремесленники на острове добились больших успехов в архитектуре и скульптуре.

Ок. 536/5 г. до н.э. с помощью Писистрата на Наксосе была установлена тирания Лигдамида, прославившегося тем, что продал конфискованную у знати землю ее бывшим хозяевам. Его власть была свергнута в 525 или ок. 517 г. до н.э., после чего установилась олигархия. В 500 г. до н.э. остров смог выстоять во время нападения персов, но в 490 был захвачен и опустошен. В 480 четыре корабля наксосцев сражались в Саламинской битве на стороне греков, хотя были приготовлены для персидского флота.

Остров вошел в состав Делийской лиги , но в 467 г. до н.э. восстал против афинского владычества и на следующий год был захвачен афинянами, которые конфисковали все корабли, ввели форос (6,66 таланта) и вывели большую клерухию; после этого Наксос теряет свое значение. В 346 г. до н.э. Хабрий разгромил в морской битве у берегов острова разгромил спартанский флот и принудил жителей войти во II Афинский морской союз.

Во время Филиппа II и Александра Наксос принадлежал македонянам, затем Птолемеям, Антоний передал его родосцам. Позже римляне дали Наксосу статус свободного города.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев