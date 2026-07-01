Накшбанди́йя

Накшбанди́йя — суфийский орден-­братство (тарикат), сложившийся в XIV в. среди торгово-­ремесленного населения Мавераннахра . Назван по имени ткача Баха ад-­Дина Мухаммада Накшбанда (1318–1389), заложившего основы тариката, истоки которого восходят через братство хваджаган к Юсуфу аль-­Хамадани (ум. 1144). Консолидировался благодаря Ала ад-­Дину Аттару (ум. 1400) и Мухаммаду Парсе (между 1345 и 1355–1420). В 1‑й половине XV в. распространился среди кочевых племен Туркестана и в городских кругах Хорасана .

Со 2‑й половины XV в. шайхи (наставники) Н. (Убайдаллах Хуваджа-йи Ахрар и др.) активно вмешивались в политику, распространив свое влияние на Южную и Малую Азию. В середине XVI — XVII в. им покровительствовали Шейбаниды и Аштарханиды , Могольская империя и Османская империя . В 1598 Ахмад Сирхинди в Индии обновил учение и устройство Н., положив начало направлению муджаддидийя. В 1811 Халид аль-­Багдади (1776–1827) основал ветвь халидийя, распространившуюся в Анатолии , Курдистане , Юго-­Вост. Азии и на Кавказе. В XIX в. Н. проникла в Иран, Аравию, Волго-­Уральский регион, Зап. Китай, на Балканы и Мадагаскар, нередко участвуя в вооруженной борьбе (восстания курдов и Кавказская вой­на 1817–1864 ).

В Н. никогда не было единого центра (помимо символического — мавзолея Накшбанда в Бухаре). Структура общин и ритуальные практики близки другим тарикатам. Характерны требование строгого соблюдения шариата , добровольная личная бедность (могла сочетаться с крупной собственностью всего тариката), тихий зикр (радение), идеал внутреннего (духовного) затворничества, сменивший внешнее (физическое) затворничество у хваджаган. Инициация в Н. (омовение, клятва шайху и разъяснение правил и значения зикра) происходит после 3‑месячного искуса (выполнение грязных работ и пр.). В Н. принимаются и женщины. Отличительный признак членов Н. — вой­лочный (обычно белый) конический колпак (кулах) из 4 клиньев.

Лит .: Иванов П. П . Хозяйство джуйбарских шейхов. М. – Л., 1954; Гордлевский В. А . Бахауддин Накшбанд Бухарский // Гордлевский В. А. Избранные сочинения. Т. 3. М., 1962. С. 369–386; Хисматулин А. А. Суфийская ритуальная практика (на примере братства Накшбандийа). СПб., 1996. Т. К. Кораев.