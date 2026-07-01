НАКШБАНД БАХА АД-ДИН МУХАММЕД

НАКШБАНД БАХА АД-ДИН МУХАММЕД - среднеази­атский мис­тик.

Ро­дил­ся в се­мье тка­ча - мас­те­ра по ши­тью зо­ло­том (на­кшбанд), от­ку­да про­ис­хо­дит его про­зви­ще. Ин­те­рес к мис­ти­ке у Накшбанда про­бу­дил его дед, близ­кий к ме­ст­ным шей­хам. Пер­вым су­фий­ским на­став­ни­ком Накшбанда был Му­хам­мед Ба­ба Сам­ма­си (умер в 1340 году), по­сле смер­ти ко­то­ро­го Накшбанд учил­ся у его пре­ем­ни­ка Ами­ра Ку­лала (умер в 1370-1371 годах), шей­хов Ари­фа Диг­ги­ра­ни, Ку­сам-шей­ха и Ха­лил-аты. По пре­да­нию, Накшбанд ввёл в брат­ст­во явив­ший­ся ему во сне шейх Гид­жду­ва­ни . Большую часть жиз­ни Накшбанд про­вёл в Бу­ха­ре и её окре­ст­но­стях. Два­ж­ды со­вер­шил хадж в Мек­ку. Встав во гла­ве об­щи­ны су­фи­ев, он за­ло­жил ор­га­ни­за­ци­он­ные ос­но­вы бу­ду­ще­го брат­ст­ва, на­зван­но­го его име­нем, - На­кшбан­дийя , ко­то­рое офор­ми­лось при его пре­ем­ни­ках. Накшбанд воз­ро­дил уче­ние среднеазиатских су­фи­ев Юсу­фа аль-Ха­ма­да­ни (умер в 1144 году) и его пре­ем­ни­ка Гид­жду­ва­ни. Накшбанд от­вер­гал по­каз­ную об­ряд­ность, вы­сту­пая за ду­хов­ную чис­то­ту, доб­ро­воль­ную бед­ность. По его мне­нию, су­фий дол­жен стро­го вы­пол­нять все пред­пи­са­ния ша­риа­та. Ос­но­вой су­фий­ско­го пу­ти (та­ри­ка) Накшбанд счи­тал вле­че­ние к Бо­же­ст­вен­ной ис­ти­не и ти­хий зикр, ко­то­рый мо­жет быть так­же кол­лек­тив­ным. К 8 прин­ци­пам мис­тического уче­ния Гид­жду­ва­ни Накшбанд при­ба­вил ещё три.

Накшбанд не ос­та­вил со­чи­не­ний. Его уче­ние из­вест­но из тру­дов его уче­ни­ков Ала ад-Ди­на Ат­та­ра (умер в 1400 году) и Му­хам­ме­да Пар­сы . Уче­ние Накшбанда по­мог­ло за­вер­шить при­ня­тие сун­нит­ско­го ис­ла­ма ко­че­вы­ми и по­лу­осед­лы­ми тюркскими пле­ме­на­ми Средней Азии. По­сле смер­ти Накшбанд по­сте­пен­но был при­знан чу­до­твор­цем и по­кро­ви­те­лем Бу­ха­ры. Его культ по­лу­чил ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние как в Средней Азии, так и в со­пре­дель­ных ре­гио­нах.