НАКШБАНД БАХА АД-ДИН МУХАММЕД
НАКШБАНД БАХА АД-ДИН МУХАММЕД - среднеазиатский мистик.
Родился в семье ткача - мастера по шитью золотом (накшбанд), откуда происходит его прозвище. Интерес к мистике у Накшбанда пробудил его дед, близкий к местным шейхам. Первым суфийским наставником Накшбанда был Мухаммед Баба Саммаси (умер в 1340 году), после смерти которого Накшбанд учился у его преемника Амира Кулала (умер в 1370-1371 годах), шейхов Арифа Диггирани, Кусам-шейха и Халил-аты. По преданию, Накшбанд ввёл в братство явившийся ему во сне шейх Гидждувани. Большую часть жизни Накшбанд провёл в Бухаре и её окрестностях. Дважды совершил хадж в Мекку. Встав во главе общины суфиев, он заложил организационные основы будущего братства, названного его именем, - Накшбандийя, которое оформилось при его преемниках. Накшбанд возродил учение среднеазиатских суфиев Юсуфа аль-Хамадани (умер в 1144 году) и его преемника Гидждувани. Накшбанд отвергал показную обрядность, выступая за духовную чистоту, добровольную бедность. По его мнению, суфий должен строго выполнять все предписания шариата. Основой суфийского пути (тарика) Накшбанд считал влечение к Божественной истине и тихий зикр, который может быть также коллективным. К 8 принципам мистического учения Гидждувани Накшбанд прибавил ещё три.
Накшбанд не оставил сочинений. Его учение известно из трудов его учеников Ала ад-Дина Аттара (умер в 1400 году) и Мухаммеда Парсы. Учение Накшбанда помогло завершить принятие суннитского ислама кочевыми и полуоседлыми тюркскими племенами Средней Азии. После смерти Накшбанд постепенно был признан чудотворцем и покровителем Бухары. Его культ получил широкое распространение как в Средней Азии, так и в сопредельных регионах.