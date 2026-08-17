НАКСАЛИТЫ

НАКСАЛИТЫ - чле­ны ра­ди­каль­ных ком­му­ни­стических груп­пи­ро­вок в Ин­дии, ве­ду­щие воо­руженную борь­бу про­тив пра­ви­тель­ст­ва под ло­зун­га­ми «народной ре­во­лю­ции» и «по­строе­ния бес­клас­со­во­го об­ще­ст­ва».

На­зва­ние про­ис­хо­дит от деревни На­ксал­ба­ри - мес­та, где в 1967 году про­изош­ли пер­вые вы­сту­п­ле­ния. Со­ци­аль­ной опо­рой Наксалитов яв­ля­ют­ся бед­ней­шие слои кре­сть­ян­ст­ва, сельскохозяйственные ра­бо­чие и пред­ста­ви­те­ли пле­мён (ади­ва­си). Наксалиты ак­тив­но дей­ст­ву­ют в шта­тах Чхат­тис­гарх, Джарк­ханд, Би­хар, Западная Бен­га­лия, Орис­са , Ан­дх­ра-Пра­деш и Ма­ха­раш­тра , где был соз­дан т. н. крас­ный ко­ри­дор. Их бое­вые от­ря­ды на­счи­ты­ва­ют до 20 тысяч бой­цов. Наксалиты на­па­да­ют на государственные уч­ре­ж­де­ния, по­ли­цей­ские уча­ст­ки, по­ме­стья, бан­ки. Ли­к­ви­да­ция мо­нар­хии и при­ход к вла­сти мао­и­стов в со­сед­нем Не­па­ле в мае 2008 года спо­соб­ст­во­ва­ли зна­чит. по­вы­ше­нию ак­тив­но­сти Наксалитов. В ре­зуль­та­те пред­при­ня­той ими 6.4.2010 года ата­ки в округе Дан­те­ва­да шта­та Чхат­тис­гарх по­гиб­ли 76 по­ли­цей­ских.

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