НАКСАЛИТЫ
НАКСАЛИТЫ - члены радикальных коммунистических группировок в Индии, ведущие вооруженную борьбу против правительства под лозунгами «народной революции» и «построения бесклассового общества».
Название происходит от деревни Наксалбари - места, где в 1967 году произошли первые выступления. Социальной опорой Наксалитов являются беднейшие слои крестьянства, сельскохозяйственные рабочие и представители племён (адиваси). Наксалиты активно действуют в штатах Чхаттисгарх, Джаркханд, Бихар, Западная Бенгалия, Орисса, Андхра-Прадеш и Махараштра, где был создан т. н. красный коридор. Их боевые отряды насчитывают до 20 тысяч бойцов. Наксалиты нападают на государственные учреждения, полицейские участки, поместья, банки. Ликвидация монархии и приход к власти маоистов в соседнем Непале в мае 2008 года способствовали значит. повышению активности Наксалитов. В результате предпринятой ими 6.4.2010 года атаки в округе Дантевада штата Чхаттисгарх погибли 76 полицейских.