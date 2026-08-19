НАКАНО СЭЙГО
Японский государственный и политический деятель.
После окончания Ун-та Васэда в Токио работал журналистом в газ. «Асахи симбун». В 1920 избран в Палату представителей япон. парламента (переизбирался 8 раз). В 1929 получил должность зам. мин. коммуникаций в кабинете Хамагути Юкио. Под влиянием идей япон. философа Кита Икки в 1932 основал правую партию Нац. альянс, в мае 1936 вместе со своими сторонниками покинул её и создал ультранационалистич. «Восточное общество» (Тохокай), выступавшее за построение корпоративного государства и расширение япон. экспансии в Юго-Вост. Азии и Океании. В дек. 1937 встречался с Б. Муссолини, в янв. 1938 – с А. Гитлером и И. фон Риббентропом. Стремясь добиться активизации Японией воен. действий на Тихом ок., принял участие в подготовке заговора с целью свержения премьер-мин. Тодзио Хидэки. После раскрытия планов заговорщиков покончил с собой, совершив харакири.