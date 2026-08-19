НАКАНО СЭЙГО

Японский государственный и по­ли­тический дея­тель.

По­сле окон­ча­ния Ун-та Ва­сэ­да в То­кио ра­бо­тал жур­на­ли­стом в газ. «Аса­хи сим­бун». В 1920 из­бран в Па­ла­ту пред­ста­ви­те­лей япон. пар­ла­мен­та (пе­ре­из­би­рал­ся 8 раз). В 1929 по­лу­чил долж­ность зам. мин. ком­му­ни­ка­ций в ка­би­не­те Ха­ма­гу­ти Юкио. Под влия­ни­ем идей япон. фи­ло­со­фа Ки­та Ик­ки в 1932 ос­но­вал пра­вую пар­тию Нац. аль­янс, в мае 1936 вме­сте со свои­ми сто­рон­ни­ка­ми по­ки­нул её и соз­дал ульт­ра­на­цио­на­ли­стич. «Вос­точ­ное об­ще­ст­во» (То­хо­кай), вы­сту­пав­шее за по­строе­ние кор­по­ра­тив­но­го го­су­дар­ст­ва и рас­ши­ре­ние япон. экс­пан­сии в Юго-Вост. Азии и Океа­нии. В дек. 1937 встре­чал­ся с Б. Мус­со­ли­ни , в янв. 1938 – с А. Гит­ле­ром и И. фон Риб­бен­тро­пом. Стре­мясь до­бить­ся ак­ти­ви­за­ции Япо­ни­ей во­ен. дей­ст­вий на Ти­хом ок., при­нял уча­стие в под­го­тов­ке за­го­во­ра с целью свер­же­ния пре­мьер-мин. Тод­зио Хи­дэ­ки. По­сле рас­кры­тия пла­нов за­го­вор­щи­ков по­кон­чил с со­бой, со­вер­шив ха­ра­ки­ри.