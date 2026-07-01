НАИМА МУСТАФА
НАИМА МУСТАФА - турецкий писатель, историк.
В молодости приехал в Стамбул, где поступил на службу в дворцовую стражу. Одновременно изучал историю, астрономию, литературу. Пользуясь покровительством великих везиров, продвинулся по службе от секретаря до финансового инспектора Анатолии (1704). В 1706 году, впав в немилость, был сослан в глухую провинцию, но через год прощён и возвращён на высокие посты - вплоть до главного церемониймейстера (1709-1712 годы), финансового инспектора Анатолии (1712-1713 годы), начальника кадастра (1713-1714 годы) и главного финансового инспектора (1714-1715 годы). Вследствие дворцовых интриг был понижен в должности до войскового казначея. Скончался во время похода 1715-1716 годов Дамада Али-паши в Морею.
Автор выдающейся хроники «Хюсейнов цветник кратких известий о Востоке и Западе» («Ravzat ̈ul-H ̈useyn fi hul ̂asat-i ahbar ̈ul-hafikeyn»), более известной как «История Наимы» («Tarih-i Naî ma»), которая охватывает период с 1591 по 1659 годы и создана с опорой на труды предшественников, многочисленные архивные источники, а также свидетельства очевидцев. Помимо историографической ценности, хроника Наимы обладает и несомненными литературными достоинствами: занимательность повествования, развёрнутые эпизоды с участием вымышленных персонажей, вставные новеллы и др. Хроника была издана османским первопечатником Ибрагимом Мутеферрикой в 1734 году.