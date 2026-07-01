НАИМА МУСТАФА

НАИМА МУСТАФА - турецкий пи­са­тель, ис­то­рик.

В мо­ло­до­сти прие­хал в Стам­бул , где по­сту­пил на служ­бу в двор­цо­вую стра­жу. Од­но­вре­мен­но изу­чал ис­то­рию, ас­тро­но­мию, литературу. Поль­зу­ясь по­кро­ви­тель­ст­вом ве­ли­ких ве­зи­ров, про­дви­нул­ся по служ­бе от сек­ре­та­ря до фи­нан­со­во­го ин­спек­то­ра Ана­то­лии (1704). В 1706 году, впав в не­ми­лость, был со­слан в глухую про­вин­цию, но че­рез год про­щён и воз­вра­щён на вы­со­кие по­сты - вплоть до главного це­ре­мо­ний­мей­сте­ра (1709-1712 годы), фи­нан­со­во­го ин­спек­то­ра Ана­то­лии (1712-1713 годы), начальника ка­да­ст­ра (1713-1714 годы) и главного фи­нан­со­во­го ин­спек­то­ра (1714-1715 годы). Вслед­ст­вие двор­цо­вых ин­триг был по­ни­жен в долж­но­сти до вой­ско­во­го ка­зна­чея. Скон­чал­ся во вре­мя по­хо­да 1715-1716 годов Да­ма­да Али-па­ши в Мо­рею.

Ав­тор вы­даю­щей­ся хро­ни­ки «Хю­сей­нов цвет­ник крат­ких из­вес­тий о Вос­то­ке и За­па­де» («Ravzat ̈ul-H ̈useyn fi hu­l ̂a­sat-i ahbar ̈ul-hafikeyn»), бо­лее из­вест­ной как «Ис­то­рия Наи­мы» («Tarih-i Naî ma»), ко­то­рая ох­ва­ты­ва­ет пе­ри­од с 1591 по 1659 годы и соз­да­на с опо­рой на тру­ды пред­ше­ст­вен­ни­ков, мно­го­численные ар­хив­ные ис­точ­ни­ки, а так­же сви­де­тель­ст­ва оче­вид­цев. По­ми­мо ис­то­рио­гра­фической цен­но­сти, хро­ни­ка Наимы об­ла­да­ет и не­со­мнен­ны­ми литературными дос­то­ин­ст­ва­ми: за­ни­ма­тель­ность по­ве­ст­во­ва­ния, раз­вёр­ну­тые эпи­зо­ды с уча­сти­ем вы­мыш­лен­ных пер­со­на­жей, встав­ные но­вел­лы и др. Хро­ни­ка бы­ла из­да­на ос­ман­ским пер­во­пе­чат­ни­ком Иб­ра­ги­мом Му­те­фер­ри­кой в 1734 году.