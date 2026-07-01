НАХДА

НАХДА (ан-Нахда).

1) экономический, политический и культурный подъём в арабских провинциях Османской империи в XIX веке, заложивший основы современной национальной культуры арабо-мусульманских стран.

2) про­цес­с раз­ви­тия национального са­мо­соз­на­ния арабских на­ро­дов во второй половины XIX - XX веков, важ­ней­ши­ми про­дук­та­ми ко­то­ро­го ста­ли различные кон­цеп­ции арабского на­цио­на­лиз­ма («ара­биз­ма») и идео­ло­гия пан­ара­биз­ма ;

3) дви­же­ния в арабском ми­ре за ра­цио­на­ли­стическую ин­тер­пре­та­цию Ко­ра­на , мо­дер­ни­за­цию ис­ла­ма (при со­хра­не­нии его главных цен­но­стей) и по­строе­ние на этой ос­но­ве де­мо­кра­тических арабских госу­дарств (смотрите в ста­тьях Джа­маль ад-Дин аль-Аф­га­ни, Му­хам­мед Аб­до).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)