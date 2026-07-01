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НАХДА
НАХДА (ан-Нахда).
1) экономический, политический и культурный подъём в арабских провинциях Османской империи в XIX веке, заложивший основы современной национальной культуры арабо-мусульманских стран.
2) процесс развития национального самосознания арабских народов во второй половины XIX - XX веков, важнейшими продуктами которого стали различные концепции арабского национализма («арабизма») и идеология панарабизма;
3) движения в арабском мире за рационалистическую интерпретацию Корана, модернизацию ислама (при сохранении его главных ценностей) и построение на этой основе демократических арабских государств (смотрите в статьях Джамаль ад-Дин аль-Афгани, Мухаммед Абдо).
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