НАХАЛИ

НАХАЛИ - язык на­ро­да на­ха­ли.

Рас­про­стра­нён в Ин­дии , на се­ве­ре шта­та Мад­хья-Пра­деш, к югу от реки Тап­ти. Яв­ля­ет­ся ис­че­заю­щим язы­ком. В 1870 году б. ч. его но­си­те­лей ис­треб­ле­на ка­ра­тель­ной экс­пе­ди­ци­ей од­но­го из му­сульманских кня­зей Ин­дии. Чис­ло го­во­ря­щих около 2 тысяч человек (1991 год, оцен­ка), что со­став­ля­ет не бо­лее 10% от чис­лен­но­сти на­ро­да на­ха­ли. Современные го­во­ря­щие на на­ха­ли - би­лин­гвы (смотрите Мно­го­язы­чие), вла­дею­щие так­же язы­ком кор­ку; мно­гие, кро­ме то­го, ис­поль­зу­ют различные ин­до­арий­ские язы­ки. По дан­ным спра­воч­ни­ка Ethnologue, ря­дом с тер­ри­то­ри­ей рас­про­стра­не­ния на­ха­ли бы­ту­ет ин­до­арий­ский язык на­ха­ли (каль­то), но­си­те­ли ко­то­ро­го ве­дут по­хо­жий об­раз жиз­ни и ко­то­рый не­ред­ко пу­та­ют с на­ха­ли.

Ге­не­тическая при­над­леж­ность на­ха­ли не оп­ре­де­ле­на. Дис­ку­ти­ру­ет­ся во­прос о его вхо­ж­де­нии в мун­да язы­ки или о том, что он об­ра­зу­ет осо­бую ветвь ав­ст­роа­зи­ат­ских язы­ков, близ­кую мун­да. Су­ще­ст­ву­ет вер­сия, со­глас­но ко­то­рой на­ха­ли в сво­ей ос­но­ве - изо­ли­ро­ван­ный язык, един­ст­вен­ный из­вест­ный пред­ста­ви­тель са­мых ар­ха­ич­ных язы­ков Ин­дии, не род­ст­вен­ный ни ав­ст­роа­зи­ат­ским, ни ин­доа­рий­ским, ни дра­ви­дий­ским язы­кам. Час­то в лек­си­ке и грам­ма­ти­ке на­ха­ли вы­де­ля­ют чер­ты, свя­зы­вае­мые с его кре­о­ли­за­ци­ей (смотрите Кре­оль­ские язы­ки) под влия­ни­ем языка кор­ку и функ­цио­ни­ро­ва­ни­ем в ка­че­ст­ве тай­но­го язы­ка.

Све­де­ния о грам­ма­тическом строе на­ха­ли скуд­ны. В об­лас­ти мор­фо­ло­гии и в ис­поль­зо­ва­нии лич­ных ме­сто­име­ний от­ме­ча­ет­ся его ти­по­ло­гическая бли­зость к язы­кам мун­да . По­ря­док слов «под­ле­жа­щее + до­пол­не­ние + ска­зуе­мое»; ха­рак­тер­но ис­поль­зо­ва­ние по­сле­ло­гов.

По на­блю­де­нию Ф. Б. Я. Кёй­пе­ра (Ни­дер­лан­ды), на­ха­ли со­дер­жит мно­го за­им­ст­во­ва­ний из ма­рат­хи , дра­ви­дий­ских язы­ков и мун­да, осо­бен­но из кор­ку; ме­нее на­дёж­ны дан­ные о влия­нии на не­го ти­бе­то-бир­ман­ских язы­ков. Од­на­ко зна­чительная часть ба­зо­вой лек­си­ки на­ха­ли не име­ет ана­ло­гов в язы­ках ми­ра. По оцен­ке Н. Зай­де (США), ряд на­дёж­ных лек­сических па­рал­ле­лей свя­зы­ва­ет его с язы­ка­ми южной под­вет­ви мун­да, что, од­на­ко, сви­де­тель­ст­ву­ет не о род­ст­ве, а о древ­них за­им­ст­во­ва­ни­ях из на­ха­ли или из род­ст­вен­ных ему вы­мер­ших язы­ков в южной мун­да. На­ха­ли не име­ет пись­мен­но­сти.

Ис­точ­ни­ки све­де­ний о на­ха­ли - от­но­ся­щие­ся к первой половине XX века экс­пе­диционные ма­те­риа­лы С. Ко­но­ва (Нор­ве­гия) и Бхат­та­ча­рьи (Ин­дия).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)