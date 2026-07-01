НАХАЛИ
НАХАЛИ - язык народа нахали.
Распространён в Индии, на севере штата Мадхья-Прадеш, к югу от реки Тапти. Является исчезающим языком. В 1870 году б. ч. его носителей истреблена карательной экспедицией одного из мусульманских князей Индии. Число говорящих около 2 тысяч человек (1991 год, оценка), что составляет не более 10% от численности народа нахали. Современные говорящие на нахали - билингвы (смотрите Многоязычие), владеющие также языком корку; многие, кроме того, используют различные индоарийские языки. По данным справочника Ethnologue, рядом с территорией распространения нахали бытует индоарийский язык нахали (кальто), носители которого ведут похожий образ жизни и который нередко путают с нахали.
Генетическая принадлежность нахали не определена. Дискутируется вопрос о его вхождении в мунда языки или о том, что он образует особую ветвь австроазиатских языков, близкую мунда. Существует версия, согласно которой нахали в своей основе - изолированный язык, единственный известный представитель самых архаичных языков Индии, не родственный ни австроазиатским, ни индоарийским, ни дравидийским языкам. Часто в лексике и грамматике нахали выделяют черты, связываемые с его креолизацией (смотрите Креольские языки) под влиянием языка корку и функционированием в качестве тайного языка.
Сведения о грамматическом строе нахали скудны. В области морфологии и в использовании личных местоимений отмечается его типологическая близость к языкам мунда. Порядок слов «подлежащее + дополнение + сказуемое»; характерно использование послелогов.
По наблюдению Ф. Б. Я. Кёйпера (Нидерланды), нахали содержит много заимствований из маратхи, дравидийских языков и мунда, особенно из корку; менее надёжны данные о влиянии на него тибето-бирманских языков. Однако значительная часть базовой лексики нахали не имеет аналогов в языках мира. По оценке Н. Зайде (США), ряд надёжных лексических параллелей связывает его с языками южной подветви мунда, что, однако, свидетельствует не о родстве, а о древних заимствованиях из нахали или из родственных ему вымерших языков в южной мунда. Нахали не имеет письменности.
Источники сведений о нахали - относящиеся к первой половине XX века экспедиционные материалы С. Конова (Норвегия) и Бхаттачарьи (Индия).