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НАХАЛЬ-КАНА
НАХАЛЬ-КАНА - пещерный могильник культуры Гхассул (IV-е тысячелетие до н. э.) в пустыне Негев, к западу от Мёртвого моря (Израиль).
Особенно важны найденные в одном из погребений 8 массивных золотых колец (масса от 120 до 130 г) трапециевидного сечения, без следов обработки (лишь на одном заметны следы слабой проковки, видимо, для устранения поверхностных дефектов).
Это древнейшие стандартные слитки драгоценного металла, свидетельствующие о развитых обменных отношениях и важной роли металла как знака высокого общественного статуса.
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