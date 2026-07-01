НАХАЛЬ-КАНА

НАХАЛЬ-КАНА - пе­щер­ный мо­гиль­ник куль­ту­ры Гхас­сул (IV-е тысячелетие до н. э.) в пус­ты­не Не­гев, к за­па­ду от Мёрт­во­го моря (Из­ра­иль).

Осо­бен­но важ­ны най­ден­ные в од­ном из по­гре­бе­ний 8 мас­сив­ных зо­ло­тых ко­лец (мас­са от 120 до 130 г) тра­пе­цие­вид­но­го се­че­ния, без сле­дов об­ра­бот­ки (лишь на од­ном за­мет­ны сле­ды сла­бой про­ков­ки, ви­ди­мо, для уст­ра­не­ния по­верх­но­ст­ных де­фек­тов).

Это древ­ней­шие стан­дарт­ные слит­ки дра­го­цен­но­го ме­тал­ла, сви­де­тель­ст­вую­щие о раз­ви­тых об­мен­ных от­но­ше­ни­ях и важ­ной ро­ли ме­тал­ла как зна­ка вы­со­ко­го об­щественного ста­ту­са.

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