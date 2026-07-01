НАХА
НАХА - город в Японии, административный центр префектуры Окинава.
Население 318,0 тысяч человек (2012 год; крупнейший город на островах Рюкю). Расположен на юге острова Окинава. Глубоководный порт в Восточно-Китайском море; паромное сообщение с портами на островах Кюсю (Кагосима, Сибуси) и Хонсю (Осака, Токио), а также с рядом прилегающих островов архипелага Рюкю и острова Китадайто. Начальный пункт скоростной автомагистрали «Окинава» (Наха - Наго). Междунаржный аэропорт (в 4 км к западу от центра города; связан с ним монорельсовой дорогой, 2003 год).
С XIV века на территории будущего города располагался замок Сюри, входивший в состав независимого княжества (государства) Рюкю. В 1853 году одно из мест высадки американских экспедиционных сил под командованием М. Перри, преследовавших цель добиться «открытия» Японии. После ликвидации княжеств (1871 год) и разгрома Рюкю императорскими войсками (1879 год) Наха включена в состав новообразованной префектуры Окинава. Статус города и админстративного центра префектуры Окинава с 1921 года. Во время Второй мировой войны подвергся значительным разрушениям. В период американской оккупации островов Рюкю (1945-1972 годы) в Нахе размещалась американская военная администрация.
Рюкюский замок («гусуку») Сюри (XIV век) - резиденция правителей Рюкю [почти полностью разрушен в 1945 году, главные ворота Сюрэймон (1529 год) восстановлены в 1958 году, сам замок - в 1992 году; также каменные ворота Сонохян (1519 год)] вместе с соседним мавзолеем Тамаудун (1501 год; усыпальница правителей государства Рюкю до 1920 года) и другими «гусуку» включён в список Всемирного наследия. К востоку от Сюри - парк и резиденция правителей Рюкю Сикинаэн (конец XVIII века). Остатки (фундамент, каменные стены и ворота) буддийского храма правителей Рюкю Согэндзи (XV век, разрушен в 1945 году). Буддийский храм Гококудзи (1367 год, восстановлен после 1945 года); храм Наминоуэгу (основан в 1367 году как буддийский, главный храм Рюкю до его аннексии Японией, с 1890 года синтоистское святилище; восстановлен после 1953 года); в парке Онояма расположено синтоистское святилище Гококу-дзиндзя (1936 год, восстановлено в 1959 году) - мемориальный храм жертв битвы за Окинаву в 1945 году.
Университеты: Окинава (1961 год, статус университета с 1974 года; негосударственный), искусств префектуры Окинава (1986 год); колледж сестринского дела префектуры Окинава (1946 год, статус университета с 1999 года). Музеи: префектуры Окинава (1945 год) и художественный (оба - в здании 2007 года); мемориальный «Цусима Мару» (посвящён грузо-пассажирскому судну, потопленному 22.08.1944 года американской подводной лодкой «Бауфин», погибли 1484 человек).
Наха - главный экономический центр архипелага Рюкю. Ведущую роль в хозяйстве города играет сфера услуг; её основные сектора: транспорт, торговля (в т. ч. функционирует свободная торговая зона), туристический и финансовый бизнес. Грузооборот морского порта (в 1972-2002 годах под управлением городской администрации, с 2002 года - компании «Naha Port Authority») 10,2 млн. т (в т. ч. 437,5 тыс. контейнеров ДФЭ; 2009 год), главным образом каботажные перевозки; б. ч. внешнеторговых грузов поступает из Республики Корея; пассажирооборот 686,8 тыс. человек. В 2007 году через аэропорт прошло 14,9 млн. пассажиров; его взлётно-посадочная полоса используется авиабазой Наха сил самообороны Японии. В Нахе - головные офисы региональных банков Bank of The Ryukyus (1948 год), The Bank of Okinawa (1956 год), The Okinawa Kaiho Bank (1964 год).
Предприятия пищевой (в т. ч. мукомольной) промышленности; производство алкогольных напитков. Традиционные кустарные промыслы (фарфоровые и лаковые изделия, ткани, ликёр «Авамори»). Рыболовство.
В 10 км к юго-востоку от центра города - тематический парк «Окинава Уорлд» со стилизованной рюкюской деревней и естественной пещерой Гёкусэндо (общая длина 4,5 км); в 10 км к югу - «квазинациональный» парк Окинава-Сэнсэки; в 15 км к северо-востоку - авиабаза «Кадена» ВВС США.