НАХА

НАХА - город в Японии, административный центр префектуры Окинава.

Население 318,0 тысяч человек (2012 год; круп­ней­ший го­род на островах Рю­кю). Рас­по­ло­жен на юге острова Оки­на­ва . Глу­бо­ко­вод­ный порт в Восточно-Ки­тай­ском море; па­ром­ное со­об­ще­ние с пор­та­ми на островах Кю­сю (Ка­го­си­ма, Си­бу­си) и Хон­сю (Оса­ка, То­кио), а так­же с ря­дом при­ле­гаю­щих ост­ро­вов ар­хи­пе­ла­га Рю­кю и острова Ки­та­дай­то. На­чаль­ный пункт ско­ро­ст­ной ав­то­ма­ги­ст­ра­ли «Оки­на­ва» (На­ха - На­го). Ме­ж­ду­наржный аэ­ро­порт (в 4 км к за­па­ду от цент­ра го­ро­да; свя­зан с ним мо­но­рель­со­вой до­ро­гой, 2003 год).

С XIV века на тер­ри­то­рии бу­ду­ще­го го­ро­да рас­по­ла­гал­ся за­мок Сю­ри, вхо­див­ший в со­став не­за­ви­си­мо­го княжества (государства) Рю­кю. В 1853 году од­но из мест вы­сад­ки американских экс­пе­диционных сил под ко­мандованием М. Пер­ри , пре­сле­до­вав­ших цель до­бить­ся «от­кры­тия» Япо­нии. По­сле ли­к­ви­да­ции кня­жеств (1871 год) и раз­гро­ма Рю­кю императорскими вой­ска­ми (1879 год) Наха вклю­че­на в со­став но­во­об­ра­зо­ван­ной пре­фек­ту­ры Оки­на­ва. Ста­тус го­ро­да и админстративного цен­тра пре­фек­ту­ры Оки­на­ва с 1921 года. Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны под­верг­ся зна­чительным раз­ру­ше­ни­ям. В пе­ри­од американской ок­ку­па­ции островов Рю­кю (1945-1972 годы) в Нахе раз­ме­ща­лась американская во­енная ад­ми­ни­ст­ра­ция.

Рю­кю­ский за­мок («гу­су­ку») Сю­ри (XIV век) - ре­зи­ден­ция пра­ви­те­лей Рю­кю [поч­ти пол­но­стью раз­ру­шен в 1945 году, главные во­ро­та Сю­рэй­мон (1529 год) вос­ста­нов­ле­ны в 1958 году, сам за­мок - в 1992 году; так­же ка­мен­ные во­ро­та Со­но­хян (1519 год)] вме­сте с со­сед­ним мав­зо­ле­ем Та­мау­дун (1501 год; усы­паль­ни­ца пра­ви­те­лей государства Рю­кю до 1920 года) и дру­ги­ми «гу­су­ку» вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия. К вос­то­ку от Сю­ри - парк и ре­зи­ден­ция пра­ви­те­лей Рю­кю Си­ки­на­эн (конец XVIII века). Ос­тат­ки (фун­да­мент, ка­мен­ные сте­ны и во­ро­та) буд­дий­ско­го хра­ма пра­ви­те­лей Рю­кю Со­гэнд­зи (XV век, раз­ру­шен в 1945 году). Буд­дий­ский храм Го­ко­куд­зи (1367 год, вос­ста­нов­лен по­сле 1945 года); храм На­ми­ноу­эгу (ос­но­ван в 1367 году как буд­дий­ский, главный храм Рю­кю до его ан­нек­сии Япо­ни­ей, с 1890 года син­тои­ст­ское святилище; вос­ста­нов­лен по­сле 1953 года); в пар­ке Оноя­ма рас­по­ло­жено син­тои­ст­ское святилище Го­ко­ку-дзинд­зя (1936 год, вос­ста­нов­лено в 1959 году) - ме­мо­ри­аль­ный храм жертв бит­вы за Оки­на­ву в 1945 году.

Университеты: Оки­на­ва (1961 год, ста­тус университета с 1974 года; не­го­су­дарственный), ис­кусств пре­фек­ту­ры Оки­на­ва (1986 год); кол­ледж се­ст­рин­ско­го де­ла пре­фек­ту­ры Оки­на­ва (1946 год, ста­тус университета с 1999 года). Му­зеи: пре­фек­ту­ры Оки­на­ва (1945 год) и ху­дожественный (оба - в зда­нии 2007 года); ме­мо­ри­аль­ный «Цу­си­ма Ма­ру» (по­свя­щён гру­зо-пас­са­жир­ско­му суд­ну, по­то­п­лен­но­му 22.08.1944 года американской под­вод­ной лод­кой «Бау­фин», по­гиб­ли 1484 человек).

Наха - главный эко­но­мический центр ар­хи­пе­ла­га Рю­кю. Ве­ду­щую роль в хо­зяй­ст­ве го­ро­да иг­ра­ет сфе­ра ус­луг; её основные сек­то­ра: транс­порт, тор­гов­ля (в т. ч. функ­цио­ни­ру­ет сво­бод­ная тор­го­вая зо­на), ту­ри­сти­че­ский и фи­нан­со­вый биз­нес. Гру­зо­обо­рот морского пор­та (в 1972-2002 годах под уп­рав­ле­ни­ем городской администрации, с 2002 года - ком­па­нии «Naha Port Authority») 10,2 млн. т (в т. ч. 437,5 тыс. кон­тей­не­ров ДФЭ; 2009 год), главным образом ка­бо­таж­ные пе­ре­воз­ки; б. ч. внеш­не­тор­го­вых гру­зов по­сту­па­ет из Рес­пуб­ли­ки Ко­рея ; пас­са­жи­ро­обо­рот 686,8 тыс. человек. В 2007 году че­рез аэ­ро­порт про­шло 14,9 млн. пас­са­жи­ров; его взлёт­но-по­са­доч­ная по­ло­са ис­поль­зу­ет­ся авиа­ба­зой Наха сил са­мо­обо­ро­ны Япо­нии. В Нахе - го­лов­ные офи­сы ре­гио­наль­ных бан­ков Bank of The Ryukyus (1948 год), The Bank of Okinawa (1956 год), The Okinawa Kaiho Bank (1964 год).

Пред­при­ятия пи­ще­вой (в т. ч. му­ко­моль­ной) промышленности; про­изводство ал­ко­голь­ных на­пит­ков. Тра­диционные кус­тар­ные про­мыс­лы (фар­фо­ро­вые и ла­ко­вые из­де­лия, тка­ни, ли­кёр «Ава­мо­ри»). Ры­бо­лов­ст­во.

В 10 км к юго-вос­то­ку от цен­тра города - те­ма­тический парк «Оки­на­ва Уорлд» со сти­ли­зо­ван­ной рю­кю­ской де­рев­ней и ес­тественной пе­ще­рой Гё­ку­сэн­до (об­щая дли­на 4,5 км); в 10 км к югу - «ква­зи­на­цио­наль­ный» парк Оки­на­ва-Сэн­сэ­ки; в 15 км к се­веро-вос­то­ку - авиа­ба­за «Ка­де­на» ВВС США.

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