НАГИ

В ин­ду­из­ме , буд­диз­ме и джай­низ­ме ми­фо­ло­гические змее­вид­ные су­ще­ст­ва.

(От санскр. na̅ga – змей),По­чи­та­ние змей про­сле­жи­ва­ет­ся в ре­ли­гии инд­ской ци­ви­ли­за­ции, но ве­дий­ской ре­ли­гии оно не из­вест­но. В гим­нах Риг­ве­ды змее­по­доб­ные де­мо­ны (Врит­ра, Ар­бу­да, Ахи Будх­нья) оли­це­тво­ря­ют вра­ж­деб­ное бо­гам на­ча­ло. В про­цес­се ста­нов­ле­ния ин­ду­из­ма змеи вы­сту­па­ли пер­со­на­жа­ми ми­фов и ле­генд и по­сте­пен­но об­ра­зо­ва­ли осо­бый класс ми­фо­ло­гич. су­ществ – Н., ко­то­рые ста­ли счи­тать­ся хра­ни­те­ля­ми под­зем­ных со­кро­вищ, вод­ных ис­точ­ни­ков, врат хра­мов и двор­цов. В др.-инд. эпо­се пред­став­ле­на ис­то­рия ро­да Н., свя­зы­ваю­щая их с ми­ром бо­гов (они – де­ти Кад­ру, же­ны по­лу­бо­же­ст­вен­но­го муд­ре­ца Ка­шь­я­пы). Из­ве­ст­ны ин­ди­ви­дуа­ли­зир. об­разы ве­ли­ких Н.: Анан­та, опоя­сы­ваю­щий зем­лю; Ва­су­ки, с по­мо­щью ко­то­ро­го бо­ги пах­та­ли оке­ан; Так­ша­ка, убив­ший ца­ря Па­рик­ши­та; Ше­ша, на ко­то­ром воз­ле­жит Виш­ну, и др. Не­ко­то­рые эпич. ге­рои (Ар­д­жу­на, Аш­ватт­ха­ман, Ку­ша) же­ни­лись на змее­по­доб­ных де­вуш­ках (на­ги­ни). Со­глас­но од­но­му из ми­фов, Н. уда­лось от­ве­дать ам­ри­ты, и они об­ре­ли бес­смер­тие. Н. вос­при­ни­ма­ют­ся не толь­ко как ис­точ­ник смер­то­нос­но­го яда и опас­но­сти, но и как сре­до­то­чие муд­рости, об­ла­да­те­ли сверхъ­ес­те­ст­вен­ных спо­соб­но­стей, сек­су­аль­ной си­лы. В уче­нии йо­ги энер­гия кун­да­ли­ни обыч­но срав­ни­ва­ет­ся с под­ни­маю­щей­ся во весь рост зме­ёй.

Н. – не­отъ­ем­ле­мая часть куль­та, ми­фо­ло­гии и ико­но­гра­фии осн. ин­дуи­ст­ских бо­гов: Ши­вы, Виш­ну, Криш­ны и др. Виш­ну­изм адап­ти­ро­вал або­ри­ген­ное бо­же­ст­во Сан­кар­ша­ну, во­пло­ще­ние змея, ко­то­рое ста­ло спут­ни­ком сна­ча­ла На­рая­ны, по­том Виш­ну. В об­ра­зе Ше­ши он слу­жит Виш­ну ло­жем по­сре­ди Ми­ро­во­го океа­на. Он же ас­со­ции­ру­ет­ся с Ба­ла­де­вой, стар­шим бра­том Криш­ны, и рас­смат­ри­ва­ет­ся как од­на из форм На­рая­ны. Се­ст­ра Ше­ши, Ма­на­са, счи­та­ет­ся до­че­рью Ши­вы, ро­ж­дён­ной его мыс­лью. Её культ осо­бен­но по­пу­ля­рен в Бен­га­лии, где ей по­кло­ня­ют­ся как по­ве­ли­тель­ни­це змей Мо­но­ше. Сам Ши­ва так­же по­чи­та­ет­ся как по­ве­ли­тель H. (од­но из его имён На­га­рад­жа – царь змей). В хра­мо­вых скульп­ту­рах он обыч­но пред­ста­ёт об­ви­тым од­ним или не­сколь­ки­ми змея­ми или с брас­ле­та­ми из змей.

Н. час­то изо­бра­жа­ют­ся как вер­ти­каль­но стоя­щие коб­ры с раз­ду­ты­ми ка­пю­шо­на­ми. Не­ко­то­рые Н. об­ла­да­ют мно­же­ст­вом го­лов. Ти­пич­на ком­по­зи­ция, ко­гда го­ло­вы Н., на­ви­сая над фи­гу­рой то­го или ино­го бо­га, как бы за­щи­ща­ют его. Не­ред­ки изо­бра­же­ния Н. обо­их по­лов в ви­де змей с че­ло­ве­че­ски­ми тор­са­ми и го­ло­ва­ми. Они об­ви­ва­ют стол­бы или де­ре­вья, а ино­гда друг дру­га. Как су­ще­ст­ва, свя­зан­ные с зем­лёй и во­дой, Н. сим­во­ли­зи­ру­ют пло­до­ро­дие. По­это­му их по­чи­та­ют, осо­бен­но в сель­ской ме­ст­но­сти, как хра­ни­те­лей ок­ру­ги, до­маш­не­го оча­га, се­мей­но­го бла­го­по­лу­чия. Под де­ревь­я­ми ста­вят кам­ни с изо­бра­же­ния­ми Н., пе­ред ко­то­ры­ми со­вер­ша­ют жерт­во­при­но­ше­ние-пуд­жу. К тер­мит­ни­кам или но­рам, где оби­та­ют змеи, при­но­сят мо­ло­ко. В ин­дуи­ст­ском ка­лен­да­ре име­ет­ся по­свя­щён­ный зме­ям празд­ник На­га­панчaми (5-й день свет­лой по­ло­ви­ны ме­ся­ца шра­ван – июль – ав­густ по гри­го­ри­ан­ско­му ка­лен­да­рю).

В ми­фо­ло­гии буд­диз­ма и джай­низ­ма Н. вы­сту­па­ют как ох­ра­ни­те­ли свя­тынь. Буд­ди­сты по­ла­га­ют, что бу­ду­щий Буд­да, пре­ж­де чем дос­тичь про­свет­ле­ния, пе­ре­ро­ж­дал­ся в об­ра­зе Н. Из­вест­ны изо­бра­же­ния Буд­ды и джайн­ских учи­те­лей, си­дя­щих под за­щи­той ка­пю­шо­нов на­гов. Культ Н. рас­про­ст­ра­нён так­же в стра­нах Юго-Вост. Азии.

По­том­ка­ми Н. счи­та­ют се­бя пред­ста­ви­те­ли на­род­но­сти на­га.

Автор статьи: А. М. Ду­бян­ский.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)