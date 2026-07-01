НАГАРА
1) Парные литавры в практике традиционного музицирования, преимущественно в странах мусульманской культуры.
Обычно две литавры разного размера соединены между собой (ремнями, верёвками и т. п.). В разных традициях различаются по форме корпуса (в виде чаши, горшка, полусферы), материалу изготовления (дерев., керамич., металлические), функционированию (обрядовые, храмовые, придворные, военные и др.). Широко распространены миниатюрные литавры, на которых играют палочками: арабские наккара (с мембранами диаметром ок. 20 см в странах Магриба), азербайджанские гоша нагара (букв. – два барабана, диаметр меньшей мембраны 11–14 см, большей – 24–28 см) и др. В некоторых государствах были символом власти, напр. в Эфиопии (нэгарит). В эпоху крестовых походов инструмент завезён в Европу. Под назв. «накры» известен на Руси как воен. инструмент, в 16–17 вв. использовался в придворном быту. 2) Цилиндрический 2-сторонний барабан в Закавказье и на Сев. Кавказе.