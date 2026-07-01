НАГАРА

1) Пар­ные ли­тав­ры в прак­ти­ке тра­диционного му­зи­ци­ро­ва­ния, пре­имущественно в стра­нах му­сульманской куль­ту­ры.

Обыч­но две ли­тав­ры раз­но­го раз­ме­ра со­еди­не­ны ме­ж­ду со­бой (рем­ня­ми, ве­рёв­ка­ми и т. п.). В раз­ных тра­ди­ци­ях раз­ли­ча­ют­ся по фор­ме кор­пу­са (в ви­де ча­ши, горш­ка, по­лу­сфе­ры), ма­те­риа­лу из­го­тов­ле­ния (де­рев., ке­ра­мич., ме­тал­ли­че­ские), функ­цио­ни­ро­ва­нию (об­ря­до­вые, хра­мо­вые, при­двор­ные, во­ен­ные и др.). Ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны ми­ниа­тюр­ные ли­тав­ры, на ко­то­рых иг­ра­ют па­лоч­ка­ми: араб­ские нак­ка­ра (с мем­бра­на­ми диа­мет­ром ок. 20 см в стра­нах Маг­ри­ба), азер­бай­джан­ские го­ша на­га­ра (букв. – два ба­ра­ба­на, диа­метр мень­шей мем­бра­ны 11–14 см, боль­шей – 24–28 см) и др. В не­ко­то­рых го­су­дар­ст­вах бы­ли сим­во­лом вла­сти, напр. в Эфио­пии (нэ­га­рит). В эпо­ху кре­сто­вых по­хо­дов ин­ст­ру­мент за­ве­зён в Ев­ро­пу. Под назв. «на­кры» из­вес­тен на Ру­си как во­ен. ин­ст­ру­мент, в 16–17 вв. ис­поль­зо­вал­ся в при­двор­ном бы­ту. 2) Ци­лин­д­ри­че­ский 2-сто­рон­ний ба­ра­бан в За­кав­ка­зье и на Сев. Кав­ка­зе.

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