НАФТА
НАФТА - североамериканское соглашение о свободной торговле (North American Free Trade Agreement, NAFTA), интеграционное соглашение между США, Канадой и Мексикой (подписано 17.12.1992 года и вступило в силу 01.01.1994 года).
Основной орган НАФТА - Комиссия по свободной торговле, в составе трёх министров торговли стран-участниц, которой подчиняются 30 комитетов и рабочих групп по вопросам о правилах происхождения товаров, субсидий, стандартов, государственного заказа, инвестиций, торговли услугами и др. Текущими административными вопросами занимаются Национальные координаторы НАФТА и Секретариат.
Соглашение предусматривало поэтапную либерализацию торгово-экономических связей в течение 14-летнего переходного периода (1994-2008 годы), причём Мексика могла снижать импортные пошлины медленнее. Объём взаимной торговли членов НАФТА за первые 15 лет его существования вырос почти втрое и достиг в 2008 году почти 1 трлн. долларов США. При этом страны-члены являются важнейшими торговыми партнёрами друг для друга. Так, в 2009 году доля партнёров по НАФТА составила в экспорте Мексики 84,1%, Канады - 76% и США - 31,6%.
Помимо содействия торговле товарами, НАФТА предусматривает либерализацию торговли услугами, создание условий для справедливой конкуренции, стимулирование инвестиций, обеспечение должной защиты и охраны прав интеллектуальной собственности, формирование эффективных механизмов выполнения данного соглашения и разрешения споров, создание основы для будущего трёхстороннего, регионального и международного сотрудничества, регламентацию государственного вмешательства в деятельность бизнеса. Таким образом, НАФТА выходит за формальные рамки соглашения о зоне свободной торговли и включает в себя ряд положений, характерных для более зрелых форм региональной интеграции. Вместе с тем в отношении третьих стран участники НАФТА определяют свою внешнеторговую политику самостоятельно. Переход к стадии таможенного союза соглашением не предусмотрен.