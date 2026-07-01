НАФТА

НАФТА - се­ве­ро­аме­ри­кан­ское со­гла­ше­ние о сво­бод­ной тор­гов­ле (North American Free Trade Agreement, NAFTA), ин­те­гра­ци­он­ное со­гла­ше­ние ме­ж­ду США, Ка­на­дой и Мек­си­кой (под­пи­са­но 17.12.1992 года и всту­пи­ло в си­лу 01.01.1994 года).

Основной ор­ган НАФТА - Ко­мис­сия по сво­бод­ной тор­гов­ле, в со­ста­ве трёх ми­ни­ст­ров тор­говли стран-уча­ст­ниц, ко­то­рой под­чи­ня­ются 30 ко­ми­те­тов и ра­бо­чих групп по во­про­сам о пра­ви­лах про­ис­хо­ж­де­ния то­ва­ров, суб­си­дий, стан­дар­тов, государственного за­ка­за, ин­ве­сти­ций, тор­гов­ли ус­лу­га­ми и др. Те­ку­щи­ми административными во­про­са­ми за­ни­ма­ют­ся Национальные ко­ор­ди­на­то­ры НАФТА и Сек­ре­тари­ат.

Со­гла­ше­ние пре­ду­смат­ри­ва­ло по­этап­ную ли­бе­ра­ли­за­цию тор­го­во-эко­но­мических свя­зей в те­че­ние 14-лет­не­го пе­ре­ход­но­го пе­рио­да (1994-2008 годы), при­чём Мек­си­ка мог­ла сни­жать им­порт­ные по­шли­ны мед­лен­нее. Объ­ём вза­им­ной тор­гов­ли чле­нов НАФТА за пер­вые 15 лет его су­ще­ст­во­ва­ния вы­рос поч­ти втрое и дос­тиг в 2008 году поч­ти 1 трлн. долларов США. При этом стра­ны-чле­ны яв­ля­ют­ся важ­ней­ши­ми тор­го­вы­ми парт­нё­ра­ми друг для дру­га. Так, в 2009 году до­ля парт­нё­ров по НАФТА со­ста­ви­ла в экс­пор­те Мек­си­ки 84,1%, Ка­на­ды - 76% и США - 31,6%.

По­ми­мо со­дей­ст­вия тор­гов­ле то­ва­ра­ми, НАФТА пре­ду­смат­ри­ва­ет ли­бе­ра­ли­за­цию тор­гов­ли ус­лу­га­ми, соз­да­ние ус­ло­вий для спра­вед­ли­вой кон­ку­рен­ции, сти­му­ли­ро­ва­ние ин­ве­сти­ций, обес­пе­че­ние долж­ной за­щи­ты и ох­ра­ны прав ин­тел­лек­ту­аль­ной соб­ст­вен­но­сти , фор­ми­ро­ва­ние эф­фек­тив­ных ме­ха­низ­мов вы­пол­не­ния дан­но­го со­гла­ше­ния и раз­ре­ше­ния спо­ров, соз­да­ние ос­но­вы для бу­ду­ще­го трёх­сто­рон­не­го, ре­гио­наль­но­го и ме­ж­ду­народного со­труд­ни­че­ст­ва, рег­ла­мен­та­цию государственного вме­ша­тель­ст­ва в дея­тель­ность биз­не­са. Та­ким об­ра­зом, НАФТА вы­хо­дит за фор­маль­ные рам­ки со­гла­ше­ния о зо­не сво­бод­ной тор­гов­ли и вклю­ча­ет в се­бя ряд по­ло­же­ний, ха­рак­тер­ных для бо­лее зре­лых форм ре­гио­наль­ной ин­те­гра­ции. Вме­сте с тем в от­но­ше­нии треть­их стран уча­ст­ни­ки НАФТА оп­ре­де­ля­ют свою внеш­не­тор­го­вую по­ли­ти­ку са­мо­стоя­тель­но. Пе­ре­ход к ста­дии та­мо­жен­но­го сою­за со­гла­ше­ни­ем не пре­ду­смот­рен.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)