НАДЬКАНИЖА
Город на юго-западе Венгрии, в области (медье) Зала.
Нас. 50,6 тыс. чел. (2012). Расположен в юго-зап. части равнины Дунантуль, на р. Канижа (приток р. Зала, бассейн оз. Балатон). Крупный транспортный узел на автомобильной и ж.-д. магистралях Будапешт – Загреб. Междунар. аэропорт Шармеллек (в 30 км к северо-востоку от Н., обслуживает курорты побережья оз. Балатон).
Впервые упоминается в письм. источниках под 1245 под слав. назв. Канижа (Knyža, от слова «князь»). В 1-й пол. 16 в. благодаря выгодному географич. положению стал центром венг. торговли с итал. и австр. землями. В 1600 после 40-дневной осады взят турками. В 1601 австр. войска под команд. эрцгерцога Фердинанда (будущий имп. Фердинанд II Габсбург) безуспешно пытались отбить Н. у турок. Освобождён от тур. оккупации 13.4.1690, вошёл в империю Габсбургов вместе с остальной Венгрией. Активно заселялся нем., сербскими и хорв. колонистами, играл роль одного из важнейших экономических и торговых центров Венгрии. В 1860 связан железной дорогой с городами Риека и Будапешт, с 1867 в Австро-Венгрии, с 1919 в Венг. Республике.
Сохранились памятники архитектуры в стиле барокко: приходская ц. Св. Иосифа (1702–14, построена с использованием камней крепости 13 в.), ц. Сердца Христова в Верхнем городе (1764, расширена с добавлением колокольни в 1824), часовня семьи Иней (1768). Среди др. построек 18–20 вв.: быв. магазин скобяных изделий (18 в.), синагога (1807–21), ансамбль казарм эрцгерцога Иосифа Августа (ок. 1914–15), здание Ратуши (1936–37).
В Н. – кампус Ун-та Паннонии в Веспреме (2000). Музеи: Тюри Дьёрдя (1919; археологич. находки, в т. ч. рим. времени), плаката; худож. галерея Кишкаштей. Театр. Ежегодные фестивали: весенний музыкальный, джазовой и этнич. музыки «Канижа».
Ведущая отрасль пром-сти – пищевая (мукомольные фабрики, а также хлебопекарные и кондитерские предприятия). Завод по произ-ву источников света (1965, ныне принадлежит амер. корпорации «General Electric») – лампы накаливания, бытовые светильники, автомобильная светотехника и др. Произ-во оборудования для добычи и транспортировки нефти и природного газа (в т. ч. бытовые и пром. регуляторы давления газа), электродвигателей, систем климат-контроля, автомобильных деталей и агрегатов. Выпуск фильтров для очистки воды, пластмасс, мебельных обивочных материалов (крупнейшая фабрика в стране). Предприятия по обслуживанию нефтепромыслов нефтедобывающего района обл. Зала.
Автор статьи: М. М. Лобанов.