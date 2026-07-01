НАДЬКАНИЖА

Го­род на юго-за­па­де Венг­рии , в об­лас­ти (ме­дье) За­ла.

Нас. 50,6 тыс. чел. (2012). Рас­поло­жен в юго-зап. час­ти рав­ни­ны Ду­нантуль, на р. Ка­ни­жа (при­ток р. За­ла, бас­сейн оз. Ба­ла­тон). Круп­ный транс­порт­ный узел на ав­то­мо­биль­ной и ж.-д. ма­ги­ст­ра­лях Бу­да­пешт – За­греб. Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт Шар­мел­лек (в 30 км к се­ве­ро-вос­то­ку от Н., об­слу­жи­ва­ет ку­рор­ты по­бе­ре­жья оз. Ба­ла­тон).

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в письм. ис­точ­ни­ках под 1245 под слав. назв. Ка­ни­жа (Knyža, от сло­ва «князь»). В 1-й пол. 16 в. бла­го­да­ря вы­год­но­му гео­гра­фич. по­ло­же­нию стал цен­тром венг. тор­гов­ли с итал. и австр. зем­ля­ми. В 1600 по­сле 40-днев­ной оса­ды взят тур­ка­ми. В 1601 австр. вой­ска под ко­манд. эрц­гер­цо­га Фер­ди­нан­да (бу­ду­щий имп. Фер­ди­нанд II Габс­бург) без­ус­пеш­но пы­та­лись от­бить Н. у ту­рок. Ос­во­бо­ж­дён от тур. ок­ку­па­ции 13.4.1690, во­шёл в им­пе­рию Габс­бур­гов вме­сте с ос­таль­ной Венг­ри­ей. Ак­тив­но за­се­лял­ся нем., серб­ски­ми и хорв. ко­ло­ни­ста­ми, иг­рал роль од­но­го из важ­ней­ших эко­но­ми­че­ских и тор­го­вых цен­тров Венг­рии. В 1860 свя­зан же­лез­ной до­ро­гой с го­ро­да­ми Рие­ка и Бу­да­пешт, с 1867 в Ав­ст­ро-Венг­рии , с 1919 в Венг. Рес­пуб­ли­ке.

Со­хра­ни­лись па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры в сти­ле ба­рок­ко: при­ход­ская ц. Св. Иоси­фа (1702–14, по­строе­на с ис­поль­зо­ва­ни­ем кам­ней кре­по­сти 13 в.), ц. Серд­ца Хри­сто­ва в Верх­нем го­ро­де (1764, рас­ши­ре­на с до­бав­ле­ни­ем ко­ло­коль­ни в 1824), ча­сов­ня се­мьи Иней (1768). Сре­ди др. по­стро­ек 18–20 вв.: быв. ма­га­зин ско­бя­ных из­де­лий (18 в.), си­на­го­га (1807–21), ан­самбль ка­зарм эрц­гер­цо­га Ио­си­фа Ав­гу­ста (ок. 1914–15), зда­ние Ра­ту­ши (1936–37).

В Н. – кам­пус Ун-та Пан­но­нии в Вес­пре­ме (2000). Му­зеи: Тю­ри Дьёр­дя (1919; ар­хео­ло­гич. на­ход­ки, в т. ч. рим. вре­ме­ни), пла­ка­та; ху­дож. га­ле­рея Киш­каш­тей. Те­атр. Еже­год­ные фес­ти­ва­ли: ве­сен­ний му­зы­каль­ный, джа­зо­вой и эт­нич. му­зы­ки «Ка­ни­жа».

Ве­ду­щая от­расль пром-сти – пи­ще­вая (му­ко­моль­ные фаб­ри­ки, а так­же хле­бо­пе­кар­ные и кон­ди­тер­ские пред­при­ятия). За­вод по про­из-ву ис­точ­ни­ков све­та (1965, ны­не при­над­ле­жит амер. кор­по­ра­ции «General Electric») – лам­пы на­ка­ли­ва­ния, бы­то­вые све­тиль­ни­ки, ав­то­мо­биль­ная све­то­тех­ни­ка и др. Про­из-во обо­ру­до­ва­ния для до­бы­чи и транс­пор­ти­ров­ки неф­ти и при­род­но­го га­за (в т. ч. бы­то­вые и пром. ре­гу­ля­то­ры дав­ления га­за), элек­тро­дви­га­те­лей, сис­тем кли­мат-кон­тро­ля, ав­то­мо­биль­ных де­та­лей и аг­ре­га­тов. Вы­пуск фильт­ров для очи­ст­ки во­ды, пла­ст­масс, ме­бель­ных оби­воч­ных ма­те­риа­лов (круп­ней­шая фаб­ри­ка в стра­не). Пред­при­ятия по об­слу­жи­ва­нию неф­те­про­мы­слов неф­те­до­бы­ваю­ще­го рай­она обл. За­ла.

Автор статьи: М. М. Ло­ба­нов.

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