НАДИР-ШАХ Мухаммед
Король Афганистана (с 1929), из династии Баракзай.
Родился, вырос и получил воен. образование в Брит. Индии, куда после прихода к власти в Афганистане в 1880 Абдуррахмана эмигрировал его отец Мухаммед Юсуф- хан. После смерти Абдуррахмана в 1901 приехал в Афганистан и поступил на воен. службу. С 1911 нач. кабульского гарнизона. В 1916–17 инициировал проведение воен. реформы. С началом 3-й англо- афг. войны (см. Англо-афганские войны) в 1919 назначен главнокоманд. афг. армией и воен. министром. В 1924 из-за разногласий с Амануллой-ханом и за отказ подавить антиправительств. выступление племён Хоста отстранён от занимаемых должностей и направлен послом во Францию. В 1927 под предлогом поправки здоровья вышел в отставку и поселился в Ницце в качестве частного лица. После захвата власти в Афганистане в янв. 1929 Хабибуллой Калакани Н.-ш. вернулся на родину и при поддержке англичан и пуштунских племён Вост. провинции возглавил борьбу с узурпатором. 13.10.1929 взял Кабул, 15.10.1929 провозглашён королём (утверждён Лоя джиргой в сент. 1930, коронован 16.11.1930). В окт. 1931 одобрил новую конституцию, провозглашавшую ряд гражд. свобод, равенство всех подданных перед законом и отменявшую сословные ограничения. Учредил парламент, верхняя палата которого (Совет старейшин) назначалась королём, а нижняя (Нац. совет) избиралась населением при наличии жёсткого имуществ. и возрастного ценза (женщины не получили избират. прав). В соответствии с конституцией король становился высшей судебной инстанцией, имел право назначать премьер- министра, не подотчётного парламенту, кабинет министров, налагать вето на законопроекты, руководить внешней политикой, командовать вооруж. силами, заключать мир и объявлять войну. Придерживался курса на сотрудничество с Великобританией, одновременно развивал отношения с Турцией, Ираном (в 1932 заключил с ними договоры о дружбе), Сауд. Аравией и Ираком. Пытаясь заручиться поддержкой СССР, в 1930 вытеснил из Афганистана басмаческие отряды Ибрагим-бека, в июне 1931 подписал с СССР договор о нейтралитете и ненападении сроком на 5 лет. В 1932 открыл в Кабуле мед. школу (на её базе в дальнейшем возник Кабульский ун-т). При Н.-ш. в Афганистане была введена свобода предпринимательства, афг. купечество получило значит. льготы, в 1931–1932 заложены основы нац. банковской системы. Вместе с тем политич. жизнь страны была поставлена под жёсткий контроль, исключавший появление оппозиции. Погиб в результате теракта, осуществлённого сторонником Амануллы-хана.