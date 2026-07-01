НАДГРОБИЕ
Один из видов мемориальных сооружений, наземный знак над погребением (в отличие от гробницы или саркофага, вмещающих в себя тело умершего, и кенотафа – Надгробия, связанного с символичным погребением).
Н. выделяет место захоронения в окружающей среде (природной или архитектурной), символизирует погребённого и часто несёт знаки его идентификации – от социального статуса, имени до портретных черт. Н. может являться произведением скульптуры или архитектуры малых форм. В числе простейших Н. – одиночные столбы, камни, стелы, плиты, мегалиты, дерев. срубы, курганы и др. В Древнем Египте с нач. 3-го тыс. до н. э. в царских захоронениях I династии в Абидосе и на могилах частных лиц в некрополях Абидоса и Саккары встречаются надгробные камни в форме стелы, снабжённой надписью и изображениями. В Древней Греции в эпоху геометрического стиля роль Н. выполняли большие вазы, украшенные орнаментами и погребальными сценами (см. в ст. Дипилон); начиная с периода архаики над захоронениями устанавливались статуи куросов и стелы с надписями (реже – украшенные рельефами в виде одиночных фигур атлетов или воинов, отличавшихся сдержанным или отстранённым настроением). В Древнем Риме места захоронений отмечались стелами с бюстами или фигурами усопших, а также погребальными алтарями.
Первыми христианскими постройками над местами захоронения или казни первых мучеников стали мартирии (в дальнейшем в качестве Н. возводились часовни); гл. знаком, отмечающим захоронение, становится крест. С распространением в Зап. Европе обычая хоронить в церкви и вокруг неё (известен с 6 в.) Н. приобретает форму каменной (позднее также бронзовой) плиты над погребением. Самые ранние плиты с резными или рельефными изображениями умершего относятся к 11 в. (надгробная плита Рудольфа Швабского в соборе Мерзебурга, 1080). Альтернативой плите были отдельно стоящие пустое каменное или бронзовое сооружение в форме параллелепипеда над захоронением, прикрытое плитой с изображением умершего, или саркофаг, помещаемые в церковном нефе или в деамбулатории хора. Со временем напольные плиты стали переносить на стены (Н. папы Климента II, ок. 1235–40, собор Бамберга), что стало первым шагом в формировании пристенных Н., получивших широкое распространение в Италии, где их стали помещать в спец. нишах в стене. С 14 в. изображения усопших на Н. становятся портретными (Н. франц. короля Карла V в ц. Сен-Дени, близ Парижа, 1366, скульптор А. Боневё).
В Италии Н. часто помещались в фамильных капеллах и представляли собой сложный архитектурно-скульптурный пристенный ансамбль, включающий в себя лежащую портретную фигуру усопшего, саркофаг, изображение Богоматери с Младенцем, повествоват. и аллегорич. рельефы, а также статуи (Н. кардинала Гийома де Брея в ц. Сан-Доменико в Орвието, 1282, скульптор Арнольфо ди Камбио). Особенно подробные повествоват. циклы украшали Н. университетских профессоров, изображающие их в процессе чтения лекций (14 в., в Сев. Италии). В 15 в. в Италии сложившиеся типы Н. выполнялись в ренессансной стилистике с использованием антикизирующих изобразит. мотивов (Н. Иларии дель Карретто в соборе Сан-Мартино в Лукке, 1406, скульптор Якопо делла Кверча), ордерных форм, триумфальной арки (Н. работы Б. Росселлино и его мастерской), античной орнаментики и иконографич. мотивов, лат. эпитафий и др., которые сочетались с христианской образностью. Скульптурное Н. является важным составным элементом в синтезе искусств ренессансной капеллы, связанным с её архитектурой и системой росписей (Н. работы Бенедетто да Майано в расписанной Филиппино Липпи капелле Строцци в ц. Санта-Мария-Новелла во Флоренции, 1491–97). В отд. случаях скульптурные изображения умерших заменялись живописными фигурами донаторов (капелла Сассетти в ц. Санта-Тринита во Флоренции, 1478–85, худ. Д. Гирландайо). Концепция Н. как сложного архитектурно-скульптурного ансамбля получила максимальное развитие в творчестве Микеланджело – в неосуществлённом проекте гробницы папы Юлия II, а также в капелле Медичи в ц. Сан-Лоренцо во Флоренции (1521–34).
Во Франции наибольшее распространение получило Н. типа «жизан» (франц. gisant, букв. – распростёртый) в виде свободно стоящего саркофага с возлежащей на нём статуей усопшего. Композицию могли окружать фигуры плакальщиков (Н. Филиппа Смелого, ок. 1384–1411, скульпторы Ж. де Марвиль, К. Слютер, К. де Верве, Музей изящных искусств, Дижон). Во Франции также получили распространение изображения усопшего «en transi» (известны с 12 в.) в виде разлагающегося трупа, которое соседствует с идеализированным портретом умершего, представленного в расцвете сил [Н. принца Рене де Шалона в ц. Сент-Этьенн в Бар-ле-Дюк (начато в 1554, не завершено), скульптор Л. Ришье; Валентины Бальбиани (1573–1574, Лувр, Париж), скульптор Ж. Пилон]. Франц. королевские Н. 16 в. в Сен- Дени (Генриха II и Екатерины Медичи, 1561–83, скульптор Пилон) представляют собой парные изображения супругов – коленопреклонённых и «en transi», в окружении аллегорич. фигур.
В эпоху барокко ансамблевые решения Н. получили дальнейшее развитие; им свойственны театральность, разнообразие материалов, полихромия (Н. работы Дж. Л. Бернини – в капелле Корнаро в ц. Санта-Мария-делла-Виттория, 1647–1652; папы Александра VII в соборе Св. Петра, 1671–78, оба – в Риме), портреты нередко сочетаются с символами бренности земного бытия и аллегорич. фигурами; всё бо́льшую композиционную и смысловую роль играют надписи. Эпоха классицизма возрождает древние формы мемориальных памятников: А. Канова использует в своих Н. урны, стелы, пирамиды, античные иконографич. мотивы, связанные с темой смерти, в сочетании с фигуративной пластикой (Н. эрцгерцогини Марии Кристины Австрийской в ц. Августинцев в Вене, 1798–1805). С кон. 18 – нач. 19 вв. Н. устанавливаются преим. на кладбищах (превращающихся в своеобразные музеи Н.), начинается эпоха массового производства надгробных памятников. В 20 в. религиозно-дидактич. начало в Н. постепенно ослабевает и единственным украшением могилы всё чаще становится портрет умершего или лаконичная эмблема, играющая чисто мемориальную роль.
В Древней Руси роль Н. выполняли курганы, намогильные камни-валуны, кресты (Север и Северо-Запад Руси), внутри церквей – аркосолии, фрески, отчасти – свободно стоящие саркофаги. В 13–14 вв. формируется местный тип каменной намогильной плиты: на основе крышек саркофагов с продольным ребром и круговыми орнаментами (след романской традиции) – в Центр. России; плит с Т-образным крестом (влияние юж.-слав. Н.) – в Твери и на Рус. Севере. В 15 в., с распространением антропоморфного саркофага, орнамент плит в Моск. Руси складывается в схематич. изображение человеческой фигуры. В последней четв. 15 в. на плитах появляются надписи (в 16–17 вв. с устойчивой информационной структурой, связанной с церковным поминанием). Н. этого типа встречаются на всей территории Моск. Руси, на Севере сосуществуя с валунными надписными Н. К кон. 16 в., под воздействием архит. орнаментики европ. Возрождения, боковые грани Н. украшают изображениями арок (каннелюр), на лицевой стороне ранний тип резьбы (клиновидная) сменяется жгутовым орнаментом, надпись делается сложной декоративной вязью. Внутри храмов Н. строят в виде кирпичных прямоугольных псевдосаркофагов с каменными таблицами-надписями, резными белокаменными и иными (напр., изразцовыми) украшениями (Архангельский собор Московского Кремля, погребальные комплексы Новоспасского, Высокопетровского и др. монастырей Москвы; усыпальница князей Пожарских и Хованских в Спасо-Евфимиевом мон. в Суздале и др.). В кон. 17 в. надписи на Н. усложняются, усваивается формула зап.-европ. эпитафии (через зап.-слав. барокко), зачастую стихотворной (силлабической) или историч. характера (напр., Н. Воскресенского Ново-Иерусалимского и Заиконоспасского монастырей). Формирование традиции Н. моск. типа сыграло значит. роль в сложении нац. механизма историч. памяти.
С 18 в. усиливается проникновение европ. барочных форм Н., прежде всего в виде богато украшенных рельефом каменных саркофагов и плит, литых из металла. Первые подлинно скульптурные Н. в России относятся ко 2-й пол. 18 в., когда получают распространение зап.-европ. образцы надгробной пластики (работы в России франц. мастеров – О. Пажу, Л. К. Вассе и др.). С 1780-х гг. складывается рос. традиция классицистич. скульптурного Н., часто помещаемого на некрополях (в Донском монастыре в Москве, Александро-Невской лавре в С.-Петербурге). В Н. работы скульпторов Ф. Г. Гордеева, И. П. Мартоса, М. И. Козловского, С. С. Пименова, В. И. Демут-Малиновского и др. прославление умершего сочетается с лирич. темой оплакивания. Массово распространилось Н. в упрощённых архит. формах (колонны, обелиски, пирамиды и др.); широко применяют изобразит. аллегории и сложные формы лит. эпитафии. Во 2-й пол. 19 в. значит. влияние на развитие Н. оказала реалистич. скульптура в сочетании с русско-византийским стилем и национальным модерном (надгробия Новодевичьего кладбища в Москве и др. кладбищ и некрополей), включая работы Н. А. Андреева, М. М. Антокольского, В. А. Беклемишева, И. П. Витали, С. И. Гальберга, И. Я. Гинцбурга, П. П. Каменского, Н. А. Лаверецкого, А. Т. Матвеева, Н. А. Рамазанова, М. А. Чижова, Ф. О. Шехтеля. В послереволюционный период традиция скульптурно-архитектурного Н. продолжилась (при смене христианской символики на репертуар сов. символов); среди авторов Н. – скульпторы М. К. Аникушин, В. Н. Домогацкий, А. П. Кибальников, С. Д. Меркуров, В. И. Мухина, Э. И. Неизвестный, А. И. Рукавишников, Л. В. Шервуд и др.
Дополнительная литература:
Weaver L. Memorials and monuments. L., 1915;
Grabar A. Martyrium: recherches sur le culte des reliques et l’art chrétien antique. P., 1943–1946. Vol. 1–2. L., 1990;
Kurtz D.C., Boardman J. Greek burial customs. L., 1971;
Toynbee J.M.C. Death and burial in the Roman world. L., 1971;
Bauch K. Das mittelalterliche Grabbild. B.; N. Y., 1976;
Ariès P. L’Homme devant la mort. P., 1977;
Ермонская В.В., Нетунахина Г.Д., Попова Т. Ф. Русская мемориальная скульптура. К истории художественного надгробия в России ХI – начала ХХ в. М., 1978;
Curl J. S. A Celebration of death. L., 1980; idem. The Victorian celebration of death. Stroud, 2000;
Chabot A. Erotique du cimetière. P., 1989;
Colvin H. Architecture and the afterlife. New Haven; L., 1991;
Panofsky E. Tomb sculpture. L., 1992;
Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие. Белокаменные плиты Москвы и Северо-Восточной Руси XIII– XVII вв. М., 1996
Автор статьи: Н. В. Лопатин, О. А. Николаева,Л. А. Беляев.