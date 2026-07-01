НАДЁЖНЫЙ Дмитрий Николаевич
Российский и советский военачальник, Генерал-лейтенант (1940).
Окончил Павловское воен. уч-ще (1894) и Николаевскую академию ГШ (1901) в С.-Петербурге. Из дворян. На воен. службе с 1892. В 1894–98 служил в 14-м гренадерском Груз. и 10-м Вост.-Сибирском стрелк. полках. В 1901–1907 на разл. штабных должностях рос. имп. армии, участник рус.-япон. войны 1904–05. В 1907–13 помощник делопроизводителя, затем делопроизводитель Гл. управления ГШ. В 1913–14 начальник рос. воен. инструкторов в Монголии. Участник 1-й мировой войны: командовал пех. полком, бригадой, дивизией, затем корпусом; ген.-л. (1917). В 1918 добровольно вступил в РККА. Во время Гражд. войны 1917–22 начальник обороны Финляндского р-на, военрук Уральского окружного комиссариата, чл. воен. коллегии Сев.-Урало-Сибирского фронта, с нояб. 1918 команд. Сев. фронтом. Под рук. Н. разработана и проведена Шенкурская операция 1919, в ходе которой сов. войска нанесли поражение группировке войск интервентов (см. Иностранная военная интервенция в России 1918– 1922) и Северной области войск, стремившихся соединиться с частями адм. А. В. Колчака (см. Колчака армии). В феврале – июле 1919 команд. Зап. фронтом, в октябре – ноябре – сов. 7-й армией, принимавшей участие в Петрограда обороне 1919 и внёсшей решающий вклад в разгром войск ген. от инф. Н. Н. Юденича. В 1919–22 инспектор пехоты Полевого штаба РВСР и помощник гл. инспектора РККА. В 1922–23 ком. 2-го стрелк. корпуса, в 1923–24 помощник нач. Воен. академии РККА. В 1924–25 нач. отдела инспектора пехоты РККА. В 1926–31 на преподавательской работе в Воен. академии им. М. В. Фрунзе. Автор ряда работ о сражениях 1-й мировой и Гражд. 1917–22 войн. В нач. 1931 арестован по делу о «контрреволюционном офицерском заговоре» (дело «Весна»), приговорён к 5 годам исправительно- трудовых лагерей, заменённых 3-летней ссылкой на Урал [выслан в Свердловск (ныне Екатеринбург)]. В 1932 досрочно освобождён, вскоре восстановлен в РККА. В 1933–41 на преподавательской работе в Воен.-мед. академии. В 1941 уволен в отставку.