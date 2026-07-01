НАДЁЖНЫЙ Дмитрий Николаевич

Российский и советский вое­на­чаль­ник, Генерал-лейтенант (1940).

Окон­чил Пав­лов­ское во­ен. уч-ще (1894) и Ни­ко­ла­ев­скую ака­де­мию ГШ (1901) в С.-Пе­тер­бур­ге. Из дво­рян. На во­ен. служ­бе с 1892. В 1894–98 слу­жил в 14-м гре­на­дер­ском Груз. и 10-м Вост.-Си­бир­ском стрелк. пол­ках. В 1901–1907 на разл. штаб­ных долж­но­стях рос. имп. ар­мии, уча­ст­ник рус.-япон. вой­ны 1904–05 . В 1907–13 по­мощ­ник де­ло­про­из­во­ди­те­ля, за­тем де­ло­про­из­во­ди­тель Гл. управ­ле­ния ГШ. В 1913–14 на­чаль­ник рос. во­ен. ин­ст­рук­то­ров в Мон­го­лии. Уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны: ко­ман­до­вал пех. пол­ком, бри­га­дой, ди­ви­зи­ей, за­тем кор­пу­сом; ген.-л. (1917). В 1918 доб­ро­воль­но всту­пил в РККА. Во вре­мя Гражд. вой­ны 1917–22 на­чаль­ник обо­ро­ны Фин­лянд­ско­го р-на, во­ен­рук Ураль­ско­го ок­руж­но­го ко­мис­са­риа­та, чл. во­ен. кол­легии Сев.-Ура­ло-Си­бир­ско­го фрон­та, с но­яб. 1918 ко­манд. Сев. фрон­том. Под рук. Н. раз­ра­бо­та­на и про­ве­де­на Шен­кур­ская опе­ра­ция 1919, в хо­де ко­то­рой сов. вой­ска на­нес­ли по­ра­же­ние груп­пи­ров­ке войск ин­тер­вен­тов (см. Ино­стран­ная во­ен­ная ин­тер­вен­ция в Рос­сии 1918– 1922) и Се­вер­ной об­лас­ти войск, стре­мив­ших­ся со­еди­нить­ся с час­тя­ми адм. А. В. Кол­ча­ка (см. Кол­ча­ка ар­мии). В фев­ра­ле – ию­ле 1919 ко­манд. Зап. фрон­том, в ок­тяб­ре – но­яб­ре – сов. 7-й ар­ми­ей, при­ни­мав­шей уча­стие в Пет­ро­гра­да обо­ро­не 1919 и внёс­шей ре­шаю­щий вклад в раз­гром войск ген. от инф. Н. Н. Юде­ни­ча. В 1919–22 ин­спек­тор пе­хо­ты По­ле­во­го шта­ба РВСР и по­мощ­ник гл. инспек­то­ра РККА. В 1922–23 ком. 2-го стрелк. кор­пу­са, в 1923–24 по­мощ­ник нач. Во­ен. ака­де­мии РККА. В 1924–25 нач. от­де­ла ин­спек­то­ра пе­хо­ты РККА. В 1926–31 на пре­по­да­ва­тель­ской ра­бо­те в Во­ен. ака­де­мии им. М. В. Фрун­зе. Ав­тор ря­да ра­бот о сра­же­ни­ях 1-й ми­ро­вой и Гражд. 1917–22 войн. В нач. 1931 аре­сто­ван по де­лу о «контр­ре­во­лю­ци­он­ном офи­цер­ском за­го­во­ре» (де­ло «Вес­на»), при­го­во­рён к 5 го­дам ис­пра­ви­тель­но- тру­до­вых ла­ге­рей, за­ме­нён­ных 3-лет­ней ссыл­кой на Урал [вы­слан в Сверд­ловск (ны­не Ека­те­рин­бург)]. В 1932 дос­роч­но ос­во­бо­ж­дён, вско­ре вос­ста­нов­лен в РККА. В 1933–41 на пре­по­да­ва­тель­ской ра­бо­те в Во­ен.-мед. ака­де­мии. В 1941 уво­лен в от­став­ку.