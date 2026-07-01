НАДЕЛ

Уча­сток зем­ли, ко­то­рый пре­до­став­лял­ся её соб­ст­вен­ни­ком (по­ме­щи­ком, го­су­дар­ст­вом) кре­сть­я­ни­ну в поль­зо­ва­ние за вы­пол­не­ние им различных по­вин­но­стей, а при об­щин­ном зем­ле­поль­зо­ва­нии за­кре­п­лял­ся за кре­сть­ян­ским дво­ром на оп­ре­де­лён­ный срок.

На­дель­ное зем­ле­поль­зо­ва­ние – осн. фор­ма кре­сть­ян­ско­го зем­ле­вла­де­ния при фео­да­лиз­ме. Фор­мы феод. за­ви­си­мо­сти кре­сть­ян в раз­ных стра­нах бы­ли не­оди­на­ко­вы­ми. Об­щим яв­ля­лось то, что они не об­ла­да­ли соб­ствен­но­стью на зем­лю и на­де­ля­лись зем­лёй на ус­ло­ви­ях лич­ной за­ви­си­мо­сти от фео­да­ла. С раз­ви­ти­ем ка­пи­та­лиз­ма в с. х-ве Н. ус­ту­па­ет ме­сто ча­ст­но­му вла­де­нию.

В Рос­сии по­сле от­ме­ны кре­по­ст­но­го пра­ва сло­жи­лась сис­те­ма зем­ле­вла­де­ния, при ко­то­рой зем­лёй на­де­ля­лись сель­ские об­щи­ны или кре­сть­ян­ские дво­ры на ус­ло­ви­ях вы­ку­па. Это­му со­от­вет­ст­во­ва­ли две фор­мы на­де­лов – об­щин­ная и под­вор­ная (см. Об­щи­на). В пер­вом слу­чае пе­рио­ди­че­ски про­из­во­ди­лись пе­ре­де­лы зем­ли, а во вто­ром – на­де­лы ос­та­ва­лись не­из­мен­ны­ми.

Автор статьи: Г. Г. Бо­го­ма­зов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)