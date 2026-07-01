НАДЕЛ
Участок земли, который предоставлялся её собственником (помещиком, государством) крестьянину в пользование за выполнение им различных повинностей, а при общинном землепользовании закреплялся за крестьянским двором на определённый срок.
Надельное землепользование – осн. форма крестьянского землевладения при феодализме. Формы феод. зависимости крестьян в разных странах были неодинаковыми. Общим являлось то, что они не обладали собственностью на землю и наделялись землёй на условиях личной зависимости от феодала. С развитием капитализма в с. х-ве Н. уступает место частному владению.
В России после отмены крепостного права сложилась система землевладения, при которой землёй наделялись сельские общины или крестьянские дворы на условиях выкупа. Этому соответствовали две формы наделов – общинная и подворная (см. Община). В первом случае периодически производились переделы земли, а во втором – наделы оставались неизменными.
Автор статьи: Г. Г. Богомазов.