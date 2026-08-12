НАДАР

Французский фо­то­граф, гра­фик, пи­са­тель, аэ­ро­навт.

(Nadar; наст. имя и фам. Гас­пар Фе­ликс Тур­на­шон, Tournachon). Ро­дил­ся в се­мье вла­дель­цев не­боль­шо­го из­да­тель­ст­ва. Изу­чал ме­ди­ци­ну, за­ра­ба­ты­вал жур­на­ли­сти­кой, пуб­ли­ко­вал са­ти­рич. ри­сун­ки с ком­мен­та­рия­ми в жур­на­лах «La Silhouette», «Le Charivari», «Re­vue comique» (ос­но­ва­тель жур­на­ла, 1848), «Journal pour rire», «Journal amusant». В 1840-х гг. вхо­дил в со­циа­ли­стич. круж­ки, то­гда же при­нял псевд. На­дар [от вы­ра­же­ния tourne а̀ dard (dard – жа­ло), под ко­то­рым под­ра­зу­ме­вал­ся его дар ка­ри­ка­ту­ри­ста]. С 1845 пуб­ли­ко­вал так­же свои но­вел­лы [«Пла­тье Дея­ни­ры» («La Robe de Déjanira») и др.]. Ог­ром­ная ли­то­гра­фич. «па­но­ра­ма» «Пан­те­он На­да­ра» (ок. 300 порт­ре­тов-шар­жей зна­ме­ни­тых совр. дея­те­лей куль­ту­ры) бы­ла из­да­на два­ж­ды (1854 и 1858), но не бы­ла за­вер­ше­на. Для не­ко­то­рых порт­ре­тов ( О. де Баль­за­ка , В. Гю­го и др.) Н. ис­поль­зо­вал уже из­вест­ные в то вре­мя фо­то­порт­ре­ты, что вско­ре по­бу­ди­ло его са­мо­го ос­та­вить ка­ри­ка­ту­ру и об­ра­тить­ся к иск-ву фо­то­гра­фии (в 1853 обу­чал­ся у фо­то­гра­фа Г. Ле Грея).

С 1854–55 вме­сте со сво­им бра­том Ад­рие­ном Тур­на­шо­ном (1825–1903) за­нял­ся порт­рет­ной фо­то­гра­фи­ей (их со­дру­же­ст­во рас­па­лось в 1856–57). Уде­ляя боль­шое вни­ма­ние спо­со­бам пе­ре­да­чи эмо­ций на фо­то­сним­ке при по­мо­щи фи­зи­ог­но­ми­сти­ки, Н. и его брат сфор­ми­ро­ва­ли эс­те­ти­ку пси­хо­ло­гич. фо­то­порт­ре­та 19 в.: лич­ный кон­такт фо­то­гра­фа с мо­де­лью; фон, по­за, вы­ра­зи­тель­ное бо­ко­вое ос­ве­ще­ние бы­ли так же важ­ны для ха­рак­ти­ри­сти­ки лич­но­сти, как и ми­ми­ка, гла­за, об­щее эмо­цио­наль­ное со­стоя­ние мо­де­ли. Н. ис­поль­зо­вал тех­ни­ку мок­ро­кол­ло­ди­он­но­го (с 1861 – су­хо­го кол­ло­ди­он­но­го) про­цес­са, ко­то­рый сме­нил тех­ни­ку да­ге­ро­ти­пии (см. в ст. Л. Да­гер). Сре­ди пер­вых фо­то­порт­ре­тов Н., при­нёс­ших ему ши­ро­кую из­вест­ность: А. де Ви­ньи, Т. Го­тье, Ж. де Нер­валь, Ш. Бод­лер (все 1854–55). В круг порт­ре­ти­руе­мых вхо­ди­ли так­же Э. Де­лак­руа, К. Ко­ро, Г. До­ре, О. До­мье, Г. Кур­бе, Э. Ма­не, С. Бер­нар, Ж. Санд, бр. Гон­ку­ры, А. Дю­ма-отец и А. Дю­ма-сын, Дж. Вер­ди, Дж. Рос­си­ни, Р. Ваг­нер, Г. Бер­ли­оз, Ш. Гу­но, П. П. Прю­дон; в ате­лье Н. сни­ма­лись так­же М. А. Ба­ку­нин, И. С. Тур­ге­нев, имп. Алек­сандр III и др. К 1885 б. ч. съё­мок вёл его сын Поль Тур­на­шон (На­дар) (1856–1939), сам же мас­тер ра­бо­тал лишь над ис­клю­чит. за­ка­за­ми. Фо­то­порт­ре­ты Н. бы­ли вос­тре­бо­ва­ны, ему при­шлось на­нять по­мощ­ни­ков, пе­рей­ти от круп­но­го фор­ма­та сним­ков (18×24) на фор­мат «ви­зит­ки». В 1861–62 Н. ис­пол­нил ок. 100 сним­ков в па­риж­ских ка­та­ком­бах (с элек­трич. ос­ве­ще­ни­ем, ис­поль­зуя ба­та­реи Р. Бун­зе­на); при­ме­нял маг­ние­вую вспыш­ку, за­ни­мал­ся мик­ро­фо­то­гра­фи­ей. Изо­брёл но­вый жанр фо­то­ин­тер­вью: ре­пор­таж­ная се­рия «Ис­кус­ст­во жить 100 лет» (сня­та П. На­да­ром в 1886) за­пе­чат­ле­ла диа­лог Н. с хи­ми­ком М. Э. Шев­рё­лем (в свя­зи с его 100-ле­ти­ем). В 1891 Н. ос­но­вал ж. «Paris-photographe», ре­дак­ти­ро­вав­ший­ся П. На­да­ром.

Один из пио­не­ров воз­ду­хо­пла­ва­ния и аэ­ро­фо­то­гра­фии, Н. в 1858 снял се­рию ви­дов Па­ри­жа из гон­до­лы аэ­ро­ста­та (мок­ро­кол­ло­ди­он­ные пла­стин­ки при­хо­ди­лось про­яв­лять на бор­ту), в 1863 на свои сред­ст­ва по­стро­ил возд. шар «Ги­гант». В 1860 Н. пе­ре­ехал в но­вую сту­дию на буль­ва­ре Ка­пу­ци­нок, где в 1863 бы­ло ос­но­ва­но Об-во под­держ­ки возд. пе­ре­дви­же­ний на ма­ши­нах тя­же­лее воз­ду­ха, сек­ре­та­рём ко­то­ро­го стал Ж. Верн; в этом же зда­нии в 1874 от­кры­лась пер­вая вы­став­ка им­прес­сио­ни­стов. Во вре­мя фран­ко-прус­ской вой­ны 1870–71 и оса­ды Па­ри­жа по­стро­ил возд. шар «Неп­тун», ко­то­рый по­мо­гал вес­ти возд. раз­вед­ку; для уча­ст­ни­ков Па­риж­ской ком­му­ны 1871 на свои сред­ст­ва уст­ро­ил сис­те­му возд. раз­вед­ки при по­мо­щи аэ­ро­ста­та.