НАДАР
Французский фотограф, график, писатель, аэронавт.
(Nadar; наст. имя и фам. Гаспар Феликс Турнашон, Tournachon). Родился в семье владельцев небольшого издательства. Изучал медицину, зарабатывал журналистикой, публиковал сатирич. рисунки с комментариями в журналах «La Silhouette», «Le Charivari», «Revue comique» (основатель журнала, 1848), «Journal pour rire», «Journal amusant». В 1840-х гг. входил в социалистич. кружки, тогда же принял псевд. Надар [от выражения tourne а̀ dard (dard – жало), под которым подразумевался его дар карикатуриста]. С 1845 публиковал также свои новеллы [«Платье Деяниры» («La Robe de Déjanira») и др.]. Огромная литографич. «панорама» «Пантеон Надара» (ок. 300 портретов-шаржей знаменитых совр. деятелей культуры) была издана дважды (1854 и 1858), но не была завершена. Для некоторых портретов (О. де Бальзака, В. Гюго и др.) Н. использовал уже известные в то время фотопортреты, что вскоре побудило его самого оставить карикатуру и обратиться к иск-ву фотографии (в 1853 обучался у фотографа Г. Ле Грея).
С 1854–55 вместе со своим братом Адриеном Турнашоном (1825–1903) занялся портретной фотографией (их содружество распалось в 1856–57). Уделяя большое внимание способам передачи эмоций на фотоснимке при помощи физиогномистики, Н. и его брат сформировали эстетику психологич. фотопортрета 19 в.: личный контакт фотографа с моделью; фон, поза, выразительное боковое освещение были так же важны для характиристики личности, как и мимика, глаза, общее эмоциональное состояние модели. Н. использовал технику мокроколлодионного (с 1861 – сухого коллодионного) процесса, который сменил технику дагеротипии (см. в ст. Л. Дагер). Среди первых фотопортретов Н., принёсших ему широкую известность: А. де Виньи, Т. Готье, Ж. де Нерваль, Ш. Бодлер (все 1854–55). В круг портретируемых входили также Э. Делакруа, К. Коро, Г. Доре, О. Домье, Г. Курбе, Э. Мане, С. Бернар, Ж. Санд, бр. Гонкуры, А. Дюма-отец и А. Дюма-сын, Дж. Верди, Дж. Россини, Р. Вагнер, Г. Берлиоз, Ш. Гуно, П. П. Прюдон; в ателье Н. снимались также М. А. Бакунин, И. С. Тургенев, имп. Александр III и др. К 1885 б. ч. съёмок вёл его сын Поль Турнашон (Надар) (1856–1939), сам же мастер работал лишь над исключит. заказами. Фотопортреты Н. были востребованы, ему пришлось нанять помощников, перейти от крупного формата снимков (18×24) на формат «визитки». В 1861–62 Н. исполнил ок. 100 снимков в парижских катакомбах (с электрич. освещением, используя батареи Р. Бунзена); применял магниевую вспышку, занимался микрофотографией. Изобрёл новый жанр фотоинтервью: репортажная серия «Искусство жить 100 лет» (снята П. Надаром в 1886) запечатлела диалог Н. с химиком М. Э. Шеврёлем (в связи с его 100-летием). В 1891 Н. основал ж. «Paris-photographe», редактировавшийся П. Надаром.
Один из пионеров воздухоплавания и аэрофотографии, Н. в 1858 снял серию видов Парижа из гондолы аэростата (мокроколлодионные пластинки приходилось проявлять на борту), в 1863 на свои средства построил возд. шар «Гигант». В 1860 Н. переехал в новую студию на бульваре Капуцинок, где в 1863 было основано Об-во поддержки возд. передвижений на машинах тяжелее воздуха, секретарём которого стал Ж. Верн; в этом же здании в 1874 открылась первая выставка импрессионистов. Во время франко-прусской войны 1870–71 и осады Парижа построил возд. шар «Нептун», который помогал вести возд. разведку; для участников Парижской коммуны 1871 на свои средства устроил систему возд. разведки при помощи аэростата.