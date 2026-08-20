НАДЬ-СЕНТ-МИКЛОШ

Клад, най­ден­ный в од­но­именном го­ро­де в Тран­силь­ва­нии (ны­не г. Сын­ни­ко­лау-Ма­ре, Ру­мы­ния).

На­дьсен­тмик­лош (Nagyszentmiklós). Пе­ре­дан в сто­ли­цу им­пе­рии Габс­бур­гов – Ве­ну в 1799. Вклю­ча­ет 23 зо­ло­тых со­су­да – кув­ши­ны, блю­да, ча­ши, чар­ки, пить­е­вой рог (об­щая мас­са ок. 10 кг), в т. ч. бо­га­то ук­ра­шен­ные рас­тит. и гео­мет­рич. ор­на­мен­том, изо­бра­же­ния­ми кре­стов, фан­та­стич. пер­со­на­жей, жи­вот­ных, лю­дей, включённых нередко в ми­фо­ло­ги­че­ские, ба­таль­ные и др. сце­ны. В из­де­ли­ях про­сле­жи­ва­ют­ся ви­зант., центр.-ази­ат., иран­ские, цен­траль­но- и вост.-ев­роп. тра­ди­ции. Есть над­пи­си (осо­бый ва­ри­ант ру­ни­че­ско­го пись­ма и греч. бу­к­ва­ми); де­шиф­ров­ки дис­кус­си­он­ны, для не­ко­то­рых слов пред­ло­же­ны пе­ре­во­ды на ос­но­ве тюрк­ских язы­ков. Вы­дви­га­лись ги­по­те­зы о при­над­леж­но­сти кла­да гун­нам (по­сле ра­бот А. Ал­фёл­ди и др. не име­ют сто­рон­ни­ков), бул­га­рам, древ­ним венг­рам (её ва­ри­ант – в рам­ках тео­рии «двой­но­го об­ре­те­ния ро­ди­ны» Д. Лас­ло), ха­за­рам и др.; со­от­вет­ст­вен­но пред­ла­га­лись раз­ные да­ти­ров­ки. Ны­не рас­про­стра­не­на точ­ка зре­ния о со­кры­тии кла­да при раз­гро­ме Авар­ско­го ка­га­на­та , ве­ро­ят­но во вре­мя по­хо­да болг. ха­на Кру­ма в нач. 9 в.

Автор статьи: И. О. Гав­ри­ту­хин.

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