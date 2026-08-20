НАДЬ-СЕНТ-МИКЛОШ
Клад, найденный в одноименном городе в Трансильвании (ныне г. Сынниколау-Маре, Румыния).
Надьсентмиклош (Nagyszentmiklós). Передан в столицу империи Габсбургов – Вену в 1799. Включает 23 золотых сосуда – кувшины, блюда, чаши, чарки, питьевой рог (общая масса ок. 10 кг), в т. ч. богато украшенные растит. и геометрич. орнаментом, изображениями крестов, фантастич. персонажей, животных, людей, включённых нередко в мифологические, батальные и др. сцены. В изделиях прослеживаются визант., центр.-азиат., иранские, центрально- и вост.-европ. традиции. Есть надписи (особый вариант рунического письма и греч. буквами); дешифровки дискуссионны, для некоторых слов предложены переводы на основе тюркских языков. Выдвигались гипотезы о принадлежности клада гуннам (после работ А. Алфёлди и др. не имеют сторонников), булгарам, древним венграм (её вариант – в рамках теории «двойного обретения родины» Д. Ласло), хазарам и др.; соответственно предлагались разные датировки. Ныне распространена точка зрения о сокрытии клада при разгроме Аварского каганата, вероятно во время похода болг. хана Крума в нач. 9 в.
Автор статьи: И. О. Гавритухин.