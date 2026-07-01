НАЦУМЭ СОСЭКИ
НАЦУМЭ СОСЭКИ - японский писатель.
Из семьи наследственного городского старшины в Эдо (Токио). Окончил отделение английской литературы Токийского императорского университета (1893 год), преподавал английский язык. В 1900-1903 годах стажировался в Лондоне. Вернувшись в Японию, преподавал в Токийском университете.
Дебютировал как поэт в жанре хайку. Широкую известность снискал роман «Ваш покорный слуга кот» («Вагахай ва нэко дэ ару», 1906 год, русский перевод 1960 год), в котором сатирически (через восприятие кота) показан образ жизни современного японца.
Главная тема психологической прозы - осмысление статуса интеллигента, потерявшего ориентиры в новом японском обществе, чувствующего себя подавленным кажущимся превосходством западной культуры: повести «Боччан» (1906 год, в русском переводе 1943 года - «Барчук»; в русском переводе 1956 года - «Мальчуган»), «Сердце» («Кокоро», 1914 год, русский перевод 1935 год), романная трилогия «Сансиро» (1908 год), «Затем» («Сорэ кара», 1909 год), «Врата» («Мон», 1910 год, русский перевод трилогии - 1973 год). Его творчество оказало существенное влияние на развитие японской прозы, его высоко оценили Акутагава, Кавабата и др.