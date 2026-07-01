НАЦУМЭ СОСЭКИ

НАЦУМЭ СОСЭКИ - японский писатель.

Из се­мьи на­след­ст­вен­но­го городского стар­ши­ны в Эдо (То­кио). Окон­чил от­де­ле­ние английской литературы То­кий­ско­го императорского университета (1893 год), пре­по­да­вал английский язык. В 1900-1903 годах ста­жи­ро­вал­ся в Лон­до­не. Вер­нув­шись в Япо­нию, пре­по­да­вал в То­кий­ском университете.

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в жан­ре хай­ку. Ши­ро­кую из­вест­ность сни­скал ро­ман «Ваш по­кор­ный слу­га кот» («Ва­га­хай ва нэ­ко дэ ару», 1906 год, русский перевод 1960 год), в ко­то­ром са­ти­ри­че­ски (че­рез вос­при­ятие ко­та) по­ка­зан об­раз жиз­ни современного япон­ца.

Главная те­ма пси­хо­ло­гической про­зы - ос­мыс­ле­ние ста­ту­са ин­тел­ли­ген­та , по­те­ряв­ше­го ори­ен­ти­ры в но­вом японском об­ще­ст­ве, чув­ст­вую­ще­го се­бя по­дав­лен­ным ка­жу­щим­ся пре­вос­ход­ст­вом западной куль­ту­ры: по­вес­ти «Боч­чан» (1906 год, в русском переводе 1943 года - «Бар­чук»; в русском переводе 1956 года - «Маль­чу­ган»), «Серд­це» («Ко­ко­ро», 1914 год, русский перевод 1935 год), ро­ман­ная три­ло­гия «Сан­си­ро» (1908 год), «За­тем» («Со­рэ ка­ра», 1909 год), «Вра­та» («Мон», 1910 год, русский перевод три­ло­гии - 1973 год). Его твор­че­ст­во ока­за­ло су­ще­ст­вен­ное влия­ние на раз­ви­тие японской про­зы, его вы­со­ко оце­ни­ли Аку­та­га­ва, Ка­ва­ба­та и др.